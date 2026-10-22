https://ukraina.ru/20261022/debanderizatsiya-ukrainy-prishla-otkuda-ne-zhdali-1083995226.html

Дебандеризация Украины пришла, откуда не ждали

Дебандеризация Украины пришла, откуда не ждали - 22.10.2026 Украина.ру

Дебандеризация Украины пришла, откуда не ждали

Как всего за один день провести денационализацию и дебандеризацию на Украине? Мастер-класс по этому вопросу организовала Польша

2026-10-22T17:00

2026-10-22T17:00

2026-10-22T17:14

эксклюзив

украина

польша

владимир зеленский

ирина верещук

львовский областной совет

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Двадцатого октября Львовский облсовет решил запланировать торжества по случаю юбилеев нацистских коллаборантов - гауптмана CC Романа Шухевича и руководителя походных групп ОУН* Олега Ольжича. Ну и чтоб два раза не вставать - 85-летие УПА*. Депутаты дружно проголосовали за то, чтобы в течение всего 2027 года славить убийцу высокопоставленных польских деятелей (например, министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого), проводить тематические мероприятия и рассказывать об освободительных походах "ватажков" ОУН-УПА, во время которых те безжалостно вырезали польские деревни и уничтожали евреев.Странно, но эта праздничная программа почему-то не понравилась братьям-полякам. Сначала Польша отменила передачу Украине крупного пакета военной помощи из-за скандального решения Львовского облсовета. Затем на 5 лет запретила въезд в Шенгенскую зону депутату этого областного совета Святославу Шеремету из-за его инициативы объявить 2027 год годом УПА и Шухевича. Cтоит ли говорить, что галичанский политик и по совместительству директор мемориально-поискового центра "Доля", несказанно удивился такому повороту. Как так? Всегда было можно проводить факельные шествия в честь Бандеры, называть улицы украинских городов именами организаторов Волынской резни, героизировать укронацистов и перезахоранивать торжественно их прах в Киеве, и вдруг такая патриотическая деятельность оказалась наказуемой. В общем, депутат счел реакцию Польши странной. "Такие решения о провозглашении годов УПА и Романа Шухевича принимались уже неоднократно. Не только Львовским, но и другими областными советами", - напомнил он. В общем, все по классике: "а нас за що?"Его недоумение попытался объяснить депутат Верховной Рады Максим Бужанский. "Интернет полон пафосных заламываний рук: неужели депутаты Львовского облсовета не понимали последствий своего решения? Простите, а как они должны были догадаться о последствиях своего решения? Как, если вся официальная государственная политика выглядит ровно таким же образом? Установка памятников на эту же тему, торжественные перезахоронения на наивысшем уровне на эту же тему, переписывание истории, в первую очередь, истории Второй мировой войны, да и самой Украины в 20 веке - на эту же тему. Так в каком месте депутаты Львовского областного совета должны были догадаться о последствиях своего решения?", - саркастически вопрошает парламентарий.Правда, и он сам, и Офис президента, и МИД во всем винят именно региональные власти и предлагают Варшаве выяснять отношения со Львовской областью, делая вид, что Киев совершенно ни при чем. Ведь Польша пригрозила не только остановкой оружейных поставок, но и намекнула на то, что бандеровской Украине не место в Евросоюзе. "Если противники вступления Украины в Европейский союз будут искать повод, то именно в этот момент такой повод был сконструирован депутатами Львовского областного совета. Сказать, что я абсолютно не понимаю эту самоубийственную тактику, – это все равно, что ничего не сказать. Это не проблема для нас. Это проблема для Украины", – заявил глава правительства Польши Дональд Туск. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш тоже вставил свои "пять копеек". Правда, пригрозил не отменой мифической евроинтеграции, а ухудшением отношений между Киевом и Варшавой. И потребовал от украинских властей отказаться от идеи чествования нацистских прихвостней. "Решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА и Шухевича неприемлемо. Оно не способствует построению взаимного доверия между народами, а наоборот, углубляет раскол", - подчеркнул министр. Он также напомнил, что это уже не первый скандал на почве бандеризации Украины. Всего несколько месяцев назад Варшава сорвала с груди Владимира Зеленского орден "Белого орла". Президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима высшей государственной награды свой страны - поводом стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА". В ответ на это Зеленский демонстративно вернул "Белого орла" польской стороне по почте. В знак солидарности с ним все бывшие президенты Украины также отказались от польских орденов, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига бросил в лицо полякам свой Командорский крест. Памятуя об этом спектакле, львовские депутаты, видимо, решили усилить эффект и целый год праздновать юбилеи украинских приспешников Третьего рейха на глазах у потомков жертв Волынской резни.Но вместо привычной похвалы нарвались на осуждение МИДа и Банковой. Министерство иностранных дел Украины после гневной реакции Варшавы перепугалось и начало грозить пальчиком симпатикам батальона "Нахтигаль" и вспомогательной полиции. "Считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее чувствительные исторические вопросы двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших актуальных усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решения проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и беспрецедентных угроз безопасности для наших двух стран и региона в целом", - заявили в МИД. При этом дипломаты хором напомнили польской стороне о том, что депутаты облсоветов занимают выборные должности и не подчиняются Верховной Раде, Кабинету министров, президенту Украины или центральным органам исполнительной власти. Это как прикажете понимать? Что "Львовская народная республика" не имеет отношения к Киеву и самостоятельно может принимать военные или международные решения? А вдруг Львов способен сам войну объявить, или наоборот, подписать мирную сделку - пока Зеленский торгуется с США?Еще более феерически выглядит выступление заместительницы главы ОП, уроженки Львовской области и экс-мэра города Рава-Русская Ирины Верещук. Она от имени Банковой написала, что "местные власти не могут пренебрегать внешнеполитическими интересами государства Украина", поскольку такие решения "наносят ущерб нашим отношениям с Польшей"."Призываю вас к прагматизму и государственной ответственности. Надеюсь, вы меня услышите", - взывает чиновница. Видимо, Верещук подзабыла, как во время Евромайдана требовала принять в ЕС отдельно от всей Украины свой пограничный городок Раву-Русскую - если украинские власти откажутся от евроинтеграции и развернутся к "Таежному союзу". Почему-то 12 лет назад такие тонкости, как пренебрежение государственными интересами, пани Верещук не волновали…Неудивительно, что ее призывы не произвели никакого впечатления ни на Варшаву, ни на Львов. Поэтому ОП решил включить другой антикриз и представить решение регионального облсовета как… диверсию "кремлевских агентов". На "московский след" уже напали ручные блогеры Офиса президента, вроде Антона Гуры. Тот признался, что еще с 2022 года разглядел в мэре Львова Андрее Садовом "агента КГБ со стажем". "Когда я рассказал, что Ирина Фарион - скрытый агент КГБ (так красиво разжигать ненависть, нужно уметь), мне никто не поверил. В 2023 году к агентам КГБ я приписал Садового и всю группу его подельников, но мне снова никто не поверил. И вот теперь группа <...> львовских депутатов в канун выборов в Польше открыто подыгрывает правым силам - тем, кто лоялен к РФ", - плетет интригу Гура. Также звучат призывы к СБУ разобраться с Садовым и депутатами областного совета, которые подрывают украино-польскую дружбу, прославляя "ватажков" УПА и фашистских наймитов.Согласитесь, еще месяц назад таких характеристик никто не мог ожидать от киевского режима, чей лидер, по признанию главы Украинского института нацпамяти Алексея Алферова, лично отбирал останки "украинских героев" для перезахоронения в национальном пантеоне. Что ж такое случилось, что Киев повернулся в вопросе реанимации коллаборационистов на 180 градусов? Возможно, Украина просто испугалась, что лишится поддержки верного польского союзника. Как известно, Польша является не только главным оружейным хабом, но и донором "Старлинка" для ВСУ. Вполне могут вырубить разведданные, оскорбившись героизацией польских палачей. Также нельзя не заметить, что Зеленский начал воротить нос от галичанских националистов и их кумиров как раз в момент переговоров США и России об окончании украинского конфликта. А значит, вопрос денацификации точно стоял в повестке дня. Вот только никто не ожидал, что приводить в сознание украинских бандеровцев станет не Москва или Вашингтон, а Варшава. Cюрприиззз!*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20261021/chem-zakonchitsya-isterika-polshi-iz-za-dronov-s-ukrainy-i-zachem-nuzhny-sertifikaty-ukrainstva--ischenko-1083978983.html

https://ukraina.ru/20260913/krepites-zapad-vam-pomozhet-zelenskiy-ot-bandery-do-bendera-1083164298.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, польша, владимир зеленский, ирина верещук, львовский областной совет