https://ukraina.ru/20261022/kiev-ostalsya-bez-yuzhnogo-mosta-udar-po-opore-i-infrastrukture-metro-1083988197.html

Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро

Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро - 22.10.2026 Украина.ру

Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро

Движение транспорта по Южному мосту в Киеве ограничено в направлении с правого на левый берег Днепра. Об этом 22 октября сообщила Киевская городская военная администрация

2026-10-22T09:39

2026-10-22T09:39

2026-10-22T10:09

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украина.ру

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"Ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег", — говорится в заявлении администрации.Ранее сообщалось о повреждении Южного моста в Киеве после серии ударов. По данным мэра города Виталия Кличко, на объекте были повреждены опора, дорожное полотно и элементы инфраструктуры метрополитена.После ночной атаки ВС РФ движение транспорта там ограничено — при въезде на Южный мост образовались огромные пробки. Сообщалось о повреждении части инфраструктуры метрополитена.Тем временем в Винницкой области начались перебои со светом после ударов по объектам энергетики.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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спецоперация, новости, киев, россия, днепр, виталий кличко, украина.ру