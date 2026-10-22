Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро - 22.10.2026 Украина.ру
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Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро
Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро - 22.10.2026 Украина.ру
Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро
Движение транспорта по Южному мосту в Киеве ограничено в направлении с правого на левый берег Днепра. Об этом 22 октября сообщила Киевская городская военная администрация
2026-10-22T09:39
2026-10-22T10:09
спецоперация
новости
киев
россия
днепр
виталий кличко
украина.ру
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"Ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег", — говорится в заявлении администрации.Ранее сообщалось о повреждении Южного моста в Киеве после серии ударов. По данным мэра города Виталия Кличко, на объекте были повреждены опора, дорожное полотно и элементы инфраструктуры метрополитена.После ночной атаки ВС РФ движение транспорта там ограничено — при въезде на Южный мост образовались огромные пробки. Сообщалось о повреждении части инфраструктуры метрополитена.Тем временем в Винницкой области начались перебои со светом после ударов по объектам энергетики.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, новости, киев, россия, днепр, виталий кличко, украина.ру
Спецоперация, Новости, Киев, Россия, Днепр, Виталий Кличко, Украина.ру

Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро

09:39 22.10.2026 (обновлено: 10:09 22.10.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Движение транспорта по Южному мосту в Киеве ограничено в направлении с правого на левый берег Днепра. Об этом 22 октября сообщила Киевская городская военная администрация
"Ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег", — говорится в заявлении администрации.
Ранее сообщалось о повреждении Южного моста в Киеве после серии ударов. По данным мэра города Виталия Кличко, на объекте были повреждены опора, дорожное полотно и элементы инфраструктуры метрополитена.
После ночной атаки ВС РФ движение транспорта там ограничено — при въезде на Южный мост образовались огромные пробки. Сообщалось о повреждении части инфраструктуры метрополитена.
Тем временем в Винницкой области начались перебои со светом после ударов по объектам энергетики.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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