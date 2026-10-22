https://ukraina.ru/20261022/peskov-abu-dabi-rassmatrivaetsya-kak-ploschadka-dlya-peregovorov-rfsshaukraina-1083997854.html

Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина

Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина - 22.10.2026 Украина.ру

Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина

Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для проведения трёхсторонних переговоров РФ–США–Украина. Об этом 22 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2026-10-22T15:20

2026-10-22T15:20

2026-10-22T15:20

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"Речь идёт об Абу-Даби", — сказал Песков журналистам.У него уточнили, будет ли Россия готовить к этой встрече какие-либо документы для подписания. "Вы забегаете вперёд. Не надо этого делать", — сказал представитель Кремля.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сообщил, что глава государства проинформировал Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трёхсторонние переговоры в формате Россия–США–Украина в десятых числах ноября.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кремль, сша, дмитрий песков, украина.ру, владимир путин, стив уиткофф