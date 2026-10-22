Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина - 22.10.2026 Украина.ру
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Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина
Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина - 22.10.2026 Украина.ру
Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина
Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для проведения трёхсторонних переговоров РФ–США–Украина. Об этом 22 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2026-10-22T15:20
2026-10-22T15:20
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дмитрий песков
украина.ру
владимир путин
стив уиткофф
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"Речь идёт об Абу-Даби", — сказал Песков журналистам.У него уточнили, будет ли Россия готовить к этой встрече какие-либо документы для подписания. "Вы забегаете вперёд. Не надо этого делать", — сказал представитель Кремля.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сообщил, что глава государства проинформировал Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трёхсторонние переговоры в формате Россия–США–Украина в десятых числах ноября.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, сша, дмитрий песков, украина.ру, владимир путин, стив уиткофф
Новости, Россия, Кремль, США, Дмитрий Песков, Украина.ру, Владимир Путин, Стив Уиткофф

Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина

15:20 22.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruРоссия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил Песков
Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для проведения трёхсторонних переговоров РФ–США–Украина. Об этом 22 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Речь идёт об Абу-Даби", — сказал Песков журналистам.
У него уточнили, будет ли Россия готовить к этой встрече какие-либо документы для подписания. "Вы забегаете вперёд. Не надо этого делать", — сказал представитель Кремля.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа сообщил, что глава государства проинформировал Уиткоффа о готовности российской стороны возобновить трёхсторонние переговоры в формате Россия–США–Украина в десятых числах ноября.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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