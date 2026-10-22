https://ukraina.ru/20261022/bandu-zelenskogo--pod-sud-ukraina--trup-na-iskusstvennom-zhizneobespechenii--1083987553.html

Банду Зеленского — под суд. Украина — труп на искусственном жизнеобеспечении

Банду Зеленского — под суд. Украина — труп на искусственном жизнеобеспечении - 22.10.2026 Украина.ру

Банду Зеленского — под суд. Украина — труп на искусственном жизнеобеспечении

Дело идёт к завершению украинского конфликта. Именно эти слова помощника президента РФ Юрия Ушакова лучше всего характеризуют итоги встречи спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Причем впервые даже замерцали сроки - конец ноября-начало декабря

2026-10-22T09:40

2026-10-22T09:40

2026-10-22T09:40

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украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

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Американские издания пишут, что на встрече G20 в Майами Дональд Трамп намерен объявить о мире в собственной резиденции. То есть на своей территории.Приезду Уиткоффа в Санкт-Петербург предшествовала его встреча с Владимиром Зеленским в Осло, где ассистировали европейские "адвокаты" в лице (главным образом) президента Финляндии Александра Стубба. После этой встречи сам Зеленский впервые на вопрос журналистов ответил "да", говоря о перемирии с утратой части территорий Украины. Украинские политологи неохотно комментируют события последних двух дней. Модераторы украинского информационного поля и пропагандисты на первый план выпячивают новый конфликт с Польшей и спасение бойца ВСУ с помощью дрона. Собственно, это все новости для украинцев, которые им нужно знать. Но тем временем выстраивается конструкция, на которую можно будет опереться в обсуждении реальных переговоров США и России по Украине. О ней более подробно - анализ экспертов.Журналист Диана ПанченкоУиткофф назвал Путина гуманистом. Все шавки Зеленского оскорбляют Уиткоффа и Трампа самым грязным образом. Но мне интересно, что чувствуют обычные люди. Хронология такая:- 30 лет нам рассказывали, что на Западе - боги, которые нам благоволят. Запад - рай. Нужно стать частью Запада и заживем.- 2022. Запад сказал - воюйте с Россией и станете нашей частью. Россия - зло.- Потеряли сотни тысяч людей. Уничтожили страну.- 2026. Запад сказал: вы никогда не будете с нами. Мы и не обещали. Россия - великая. Вы - зло. Украину кинули. Очень жестко и цинично. Но прикол в том, что Путин говорил о том, что так и будет 30 лет. 30 лет!!! По такой логике нужно было слушать русских, а не Запад, который обещал и кинул. По такой логике может действительно Путин - гуманист. Ведь предупреждал и уговаривал. Осознать всю горечь случившегося среднестатистическому украинцу невыносимо больно. Но придется.Украинский политолог Владимир ФесенкоВозобновление переговоров – положительная тенденция, особенно в нынешних условиях, когда есть очевидные проблемы в отношениях между США и Украиной. Интересная деталь: вчера (20 октября - ред.) Трамп сказал, что Украине нужно найти другого переговорщика, кроме Зеленского. Но в переговорах участвует именно Зеленский. И это значит, что не все так критично в отношениях с США. Очень хорошо, что в переговорах было активное и широкое участие европейцев. Европа постепенно, но все активнее включается в переговорный процесс. И это тоже положительная тенденция. Похоже (если обобщать отдельные комментарии участников переговоров), предметом обсуждения был мирный план Уиткоффа, который деликатно называют американо-европейским мирным планом. О "мощных гарантиях безопасности на уровне 5 статьи договора о НАТО". Я уже год задаю вопрос: а в чем именно (конкретно) будут эти "мощные гарантии безопасности"? Ответа до сих пор нет. Если это "на уровне 5-й статьи договора о НАТО", то каковы конкретные механизмы реализации? Как это будет работать?Без конкретных ответов на эти вопросы красивые слова о "мощных гарантиях безопасности" будут очередным бла-бла-бла в стиле Будапештского меморандума. И если это еще нужно согласовывать с Кремлем, то очевидно, каким будет ответ. Пока рано делать выводы. На данный момент я не ожидаю переговорного прорыва. Главная причина – отсутствие признаков готовности Кремля к конструктивным переговорам о завершении российско-украинской войны. Путин хочет договариваться с Трампом (а не с Украиной и европейцами) и не о завершении войны против Украины. Вторая причина моего скепсиса – недоверие к Уиткоффу как переговорщику. Очередное продвижение идеи о встрече трех лидеров (Трампа, Путина и Зеленского) выглядит как театр абсурда, особенно при нынешнем состоянии и настроениях Трампа. Но возобновлять переговоры нужно, даже если шансы на положительный результат мизерны.Украинский общественный деятель Василий ВолгаЗеленский готов признать потерю Украиной четверти её территории, ради подписания мирного договора с Россией. Сволочь. Сотни тысяч украинцев убиты. Почти четверть жилого фонда Украины уничтожено войной. Металлургия уничтожена, химическая промышленность уничтожена, недра проданы за долги. Миллионы украинцев бежали в Россию и Европу. Кладбища укрыли все свободные места вокруг городов и сел. Калеки без рук и ног наводнили улицы и требуют денег, влача нищенское существование, каждый день борясь с болью и непониманием - а зачем это всё было?!Государство - труп, находящийся на искусственном жизнеобеспечении. Как только отключат финансовые аппараты, вливающие миллиарды долларов западной помощи, труп начнет разлагаться и вонять, заражая атмосферу трупными испарениями, но даже сегодня среди украинцев много тех, кто утверждает, что стамбульские соглашения были хуже, чем то, с чем сегодня соглашается Зеленский.Если мир и в самом деле возможен в ближайшее время, то важнейшим его элементом должен быть суд. Честный, открытый суд над Зеленским и над всей его бандой, нажившей себе миллиардные состояния на войне, которой могло вовсе не быть.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакКак мы и прогнозировали, стороны ни к чему не пришли. Уиткофф продолжает свою миссию. Теперь он отвезет правки Путина Трампу. Дальше - 3 ноября. Затем, в зависимости от результатов выборов и ситуации на Ближнем Востоке, возможная встреча на троих. И только после этого, реальный диалог и формирование конструкции будущего мира. Простого инфраструктурного или морского перемирия, похоже, не будет. Или наоборот. Не говоря об этом вслух, уровень эскалации чуть снизится. Как минимум, до середины ноября.Политолог Михаил КарякинЕвропейские "ястребы" вне игры. Показательным является то, что встреча Зеленского с американскими переговорщиками прошла в Осло в окружении премьер-министра принимающей Норвегии Стере и президента Финляндии Стубба, а не главных спонсоров украинского конфликта – представителей Великобритании, Германии и Франции. Несмотря на то, что и Норвегия, и Финляндия вкладываются в поддержку Украины, эти страны не столь вовлечены в конфликт. Стубб и вовсе одно время надеялся на то, что именно Финляндия смогла бы выступить в качестве посредника в рамках мирного урегулирования.Наиболее вероятно, что на отсутствии главных инвесторов Украины настаивали американцы, которые после провала переговоров в Майами поняли, что "ястребы" из "коалиции желающих" не готовы завершать конфликт. Интересно, как без группы поддержки себя вел Зеленский. Особенно, если учесть растущее давление со стороны США.Окно для большой сделки. Пока все указывает на то, что украинский кейс, как это не странно, может открыть дорогу к более широкому диалогу России, США и Китая. Неслучайно в повестке сигналы о возможном трехстороннем контакте Путина, Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС стали более предметными и постепенно выходят на уровень глав государств.Трамп заметно смягчил свою риторику. Несколько раз сделал акцент на том, что Россия и Китай не поддерживают Иран, как могли бы это делать. В логике американского президента разменять Украину на Иран – это супервыгодное предложение. Особенно если дальше можно будет договориться и по другим вопросам.Реакция проигравших. Нет никаких сомнений в том, что Брюссель и Лондон будут сопротивляться такой постановке вопроса. Слишком много средств и политического капитала проинвестировано в ЗАО "Украина". Есть, конечно, надежда на то, что новые европейские лидеры могут списать неудачные вложения на своих предшественников и пойти дальше (в 2027 году сменятся лидеры и Франции, и, вероятно, Германии, не исключено, что и Великобритании). Однако Европа успела провести структурные преобразования, разогнала собственный ВПК, откатить все это будет крайне затруднительно.Это означает, что даже после завершения конфликта на Украине в самой идеальной конфигурации, конфронтационные вопросы и взаимные претензии по линии Россия-ЕС будут сохраняться.Политолог Марат БашировПафосно, но так и напишу. Президент Путин победил. Однополярный мир не вернется. Многополярный мир возьмет многое из старых правил, но не будет колоний, не будет беспредела с законами, двойные стандарты прав человека окончательно умрут вслед за их создателями. Кооперация, невоенная конкуренция, учет особенностей, свободные торговые транспортные перевозки, открытые дискуссии, взаимная безопасность, общая работа над вызовами всему человечеству - основа многополярного мира, где каждая страна или компания или человек и есть центр, полюс. Ещё много предстоит сделать, и многие годы работы, и британская гидра с чертями будет гадить, но разворота не будет.

https://ukraina.ru/20261022/ukraina-i-evropa-zashli-v-tupik-a-tramp-prosto-ne-lyubit-zelenskogo-1083976825.html

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эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп