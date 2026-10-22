Трамп попытается навязать коммерческую сделку по Украине, но Россия не пойдет на торги — Лукьянов - 22.10.2026 Украина.ру
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Трамп попытается навязать коммерческую сделку по Украине, но Россия не пойдет на торги — Лукьянов
Трамп попытается навязать коммерческую сделку по Украине, но Россия не пойдет на торги — Лукьянов - 22.10.2026 Украина.ру
Трамп попытается навязать коммерческую сделку по Украине, но Россия не пойдет на торги — Лукьянов
В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Федор Лукьянов о геополитике" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике раскрывает изнанку... Украина.ру, 22.10.2026
2026-10-22T17:03
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В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Федор Лукьянов о геополитике" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике раскрывает изнанку предвыборных торгов в США и реальных перспектив завершения конфликта на Украине: 01:23 - Встреча в Осло: почему закрытость переговоров — это хороший знак?06:33 - Деньги, разведданные и Starlink: рычаги давления на Киев;07:12 - Возможный саммит в Майами и место Европы за столом переговоров;13:59 - Диалог с Украиной и гарантии безопасности;18:47 - Почему переговоры могут длиться годами: Корея и Вьетнам;21:58 - Иран: Трамп притих и готовит новый удар?Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.Смотрите на:https://rutube.ru/channel/4478643/https://dzen.ru/ukraina.ruhttps://t.me/podcast_ukrainaruТГ-канал "Россия в глобальной политике": https://t.me/s/ru_globalУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, россия, сша, дональд трамп, украина.ру, видео
Видео, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Украина.ру

Трамп попытается навязать коммерческую сделку по Украине, но Россия не пойдет на торги — Лукьянов

17:03 22.10.2026
 
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В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Федор Лукьянов о геополитике" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике раскрывает изнанку предвыборных торгов в США и реальных перспектив завершения конфликта на Украине:

01:23 - Встреча в Осло: почему закрытость переговоров — это хороший знак?
06:33 - Деньги, разведданные и Starlink: рычаги давления на Киев;
07:12 - Возможный саммит в Майами и место Европы за столом переговоров;
13:59 - Диалог с Украиной и гарантии безопасности;
18:47 - Почему переговоры могут длиться годами: Корея и Вьетнам;
21:58 - Иран: Трамп притих и готовит новый удар?

Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.

Смотрите на:
https://rutube.ru/channel/4478643/
https://dzen.ru/ukraina.ru
https://t.me/podcast_ukrainaru

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Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
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