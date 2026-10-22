https://ukraina.ru/20261022/tramp-popytaetsya-navyazat-kommercheskuyu-sdelku-po-ukraine-no-rossiya-ne-poydet-na-torgi--lukyanov-1084003259.html

Трамп попытается навязать коммерческую сделку по Украине, но Россия не пойдет на торги — Лукьянов

Трамп попытается навязать коммерческую сделку по Украине, но Россия не пойдет на торги — Лукьянов - 22.10.2026 Украина.ру

Трамп попытается навязать коммерческую сделку по Украине, но Россия не пойдет на торги — Лукьянов

В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Федор Лукьянов о геополитике" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике раскрывает изнанку... Украина.ру, 22.10.2026

2026-10-22T17:03

2026-10-22T17:03

2026-10-22T17:03

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В этом выпуске спецпроекта Украина.ру "Федор Лукьянов о геополитике" председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике раскрывает изнанку предвыборных торгов в США и реальных перспектив завершения конфликта на Украине: 01:23 - Встреча в Осло: почему закрытость переговоров — это хороший знак?06:33 - Деньги, разведданные и Starlink: рычаги давления на Киев;07:12 - Возможный саммит в Майами и место Европы за столом переговоров;13:59 - Диалог с Украиной и гарантии безопасности;18:47 - Почему переговоры могут длиться годами: Корея и Вьетнам;21:58 - Иран: Трамп притих и готовит новый удар?Авторская программа журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой "Фёдор Лукьянов о геополитике" с председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 19:00.Смотрите на:https://rutube.ru/channel/4478643/https://dzen.ru/ukraina.ruhttps://t.me/podcast_ukrainaruТГ-канал "Россия в глобальной политике": https://t.me/s/ru_globalУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru

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