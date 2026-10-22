https://ukraina.ru/20261022/zrada-ukrainskiy-aktr-raskryl-strashnuyu-taynu-ukrainskoy-kinoindustrii-1084002846.html

Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии

Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии - 22.10.2026 Украина.ру

Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии

Украинский актёр Григорий Бакланов рассказал, что после начала СВО некоторые представители украинской киноиндустрии пытались продолжить сотрудничество с Россией

2026-10-22T16:53

2026-10-22T16:53

2026-10-22T16:54

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Как рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко украинский актёр Григорий Бакланов, даже после начала СВО некоторые представители украинской киноиндустрии пытались завершить проекты при участии российских актёров и выпустить их на экраны. В отдельных случаях лица российских актёров хотели заменить на постпродакшене."Кто-то пытался просто заклеить лицо россиянина украинским актёром на постпродакшене. Не всех – тех, кто очень активно поддерживал Кремль. А кого-то не заклеивали, пытались даже доснимать с россиянами какие-то проекты, которые не успели доснять. Но не на Украине – в других странах", – отметил Бакланов.После этого он с коллегами попытался создать профсоюз, чтобы помочь артистам "совместно отстаивать свои интересы и не допускать подобных ситуаций в будущем". Но задумку не удалось воплотить в жизнь из-за боязни актёров потерять работу.В то же время, после активного обсуждения проблемы в актёрских кругах, попыток доснимать проекты с россиянами или показывать сериалы, где снимались актёры из РФ, уже не было сообщил Бакланов."Перестали, ведь поняли, что это всё равно как-то будет известно", – подытожил Бакланов.Так, 25 августа 2014 года – на следующий день после Дня независимости Украины – состоялась премьера мини-сериала "Ищу девушку с ребёнком", главную роль в котором исполнили российские актёры Сергей Бурунов и Ольга Медынич. Действие сериала происходило в т.ч. и в Крыму. А вот продюсерами сериала выступили Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры и Андрей Яковлев. Позднее Зеленский старался не вспоминать об этом фильме в своих интервью.Кроме того, в 2017 году самым кассовым российским фильмом стал "Последний богатырь", одну из главных ролей в котором сыграла киевлянка Мила Сивацкая.В одном из самых популярных российских сериалов 2021 года – "Вампиры средней полосы" –главную роль также исполнила киевлянка – Екатерина Кузнецова. После начала СВО обе актрисы прекратили сотрудничество с российскими кинокомпаниями.

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новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский, егор борисов, сергей шефир