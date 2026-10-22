Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии - 22.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261022/zrada-ukrainskiy-aktr-raskryl-strashnuyu-taynu-ukrainskoy-kinoindustrii-1084002846.html
Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии
Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии - 22.10.2026 Украина.ру
Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии
Украинский актёр Григорий Бакланов рассказал, что после начала СВО некоторые представители украинской киноиндустрии пытались продолжить сотрудничество с Россией
2026-10-22T16:53
2026-10-22T16:54
новости
россия
украина
кремль
владимир зеленский
егор борисов
сергей шефир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1084002697_0:0:1390:782_1920x0_80_0_0_914cb7b3fc7f834178ad4a62237a184c.jpg
Как рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко украинский актёр Григорий Бакланов, даже после начала СВО некоторые представители украинской киноиндустрии пытались завершить проекты при участии российских актёров и выпустить их на экраны. В отдельных случаях лица российских актёров хотели заменить на постпродакшене."Кто-то пытался просто заклеить лицо россиянина украинским актёром на постпродакшене. Не всех – тех, кто очень активно поддерживал Кремль. А кого-то не заклеивали, пытались даже доснимать с россиянами какие-то проекты, которые не успели доснять. Но не на Украине – в других странах", – отметил Бакланов.После этого он с коллегами попытался создать профсоюз, чтобы помочь артистам "совместно отстаивать свои интересы и не допускать подобных ситуаций в будущем". Но задумку не удалось воплотить в жизнь из-за боязни актёров потерять работу.В то же время, после активного обсуждения проблемы в актёрских кругах, попыток доснимать проекты с россиянами или показывать сериалы, где снимались актёры из РФ, уже не было сообщил Бакланов."Перестали, ведь поняли, что это всё равно как-то будет известно", – подытожил Бакланов.Так, 25 августа 2014 года – на следующий день после Дня независимости Украины – состоялась премьера мини-сериала "Ищу девушку с ребёнком", главную роль в котором исполнили российские актёры Сергей Бурунов и Ольга Медынич. Действие сериала происходило в т.ч. и в Крыму. А вот продюсерами сериала выступили Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры и Андрей Яковлев. Позднее Зеленский старался не вспоминать об этом фильме в своих интервью.Кроме того, в 2017 году самым кассовым российским фильмом стал "Последний богатырь", одну из главных ролей в котором сыграла киевлянка Мила Сивацкая.В одном из самых популярных российских сериалов 2021 года – "Вампиры средней полосы" –главную роль также исполнила киевлянка – Екатерина Кузнецова. После начала СВО обе актрисы прекратили сотрудничество с российскими кинокомпаниями.
россия
украина
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1084002697_249:0:1312:797_1920x0_80_0_0_88ba41cd1d6764defa319e79c2d0974f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский, егор борисов, сергей шефир
Новости, Россия, Украина, Кремль, Владимир Зеленский, Егор Борисов, Сергей Шефир

Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии

16:53 22.10.2026 (обновлено: 16:54 22.10.2026)
 
© YouTube / Марічка ПадалкоГригорий Бакланов
Григорий Бакланов - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© YouTube / Марічка Падалко
Читать в
ДзенTelegram
Украинский актёр Григорий Бакланов рассказал, что после начала СВО некоторые представители украинской киноиндустрии пытались продолжить сотрудничество с Россией
Как рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко украинский актёр Григорий Бакланов, даже после начала СВО некоторые представители украинской киноиндустрии пытались завершить проекты при участии российских актёров и выпустить их на экраны. В отдельных случаях лица российских актёров хотели заменить на постпродакшене.
"Кто-то пытался просто заклеить лицо россиянина украинским актёром на постпродакшене. Не всех – тех, кто очень активно поддерживал Кремль. А кого-то не заклеивали, пытались даже доснимать с россиянами какие-то проекты, которые не успели доснять. Но не на Украине – в других странах", – отметил Бакланов.
После этого он с коллегами попытался создать профсоюз, чтобы помочь артистам "совместно отстаивать свои интересы и не допускать подобных ситуаций в будущем". Но задумку не удалось воплотить в жизнь из-за боязни актёров потерять работу.
В то же время, после активного обсуждения проблемы в актёрских кругах, попыток доснимать проекты с россиянами или показывать сериалы, где снимались актёры из РФ, уже не было сообщил Бакланов.
"Перестали, ведь поняли, что это всё равно как-то будет известно", – подытожил Бакланов.
Примечательно, что после 2014 года украинская киноиндустрия всё равно плотно сотрудничала с россиянами, несмотря на всю публичную критику и осуждение.
Так, 25 августа 2014 года – на следующий день после Дня независимости Украины – состоялась премьера мини-сериала "Ищу девушку с ребёнком", главную роль в котором исполнили российские актёры Сергей Бурунов и Ольга Медынич. Действие сериала происходило в т.ч. и в Крыму. А вот продюсерами сериала выступили Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры и Андрей Яковлев. Позднее Зеленский старался не вспоминать об этом фильме в своих интервью.
Кроме того, в 2017 году самым кассовым российским фильмом стал "Последний богатырь", одну из главных ролей в котором сыграла киевлянка Мила Сивацкая.
В одном из самых популярных российских сериалов 2021 года – "Вампиры средней полосы" –главную роль также исполнила киевлянка – Екатерина Кузнецова. После начала СВО обе актрисы прекратили сотрудничество с российскими кинокомпаниями.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКремльВладимир ЗеленскийЕгор БорисовСергей Шефир
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:34Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом
17:29"Дело идет к этому": чего ждать от мирных переговоров по Украине
17:12Обреченный и приговоренный пошел ва-банк. Зеленский спасает свою жизнь, как умеет
17:07Миллиард гривен откатов: НАБУ раскрыло схему с мошенническими колл-центрами
17:03Трамп попытается навязать коммерческую сделку по Украине, но Россия не пойдет на торги — Лукьянов
17:00Дебандеризация Украины пришла, откуда не ждали
16:53Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии
16:33"Первый сталинист". В Харькове декоммунизируют Богдана Хмельницкого
16:19У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион"
16:01Пышное дело: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины – давнего соратника Яценюка
16:00Советский след в истории семьи Глюксманн
15:21Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России"
15:20Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти
15:20Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина
14:59"Просто упали с неба": из-за ограничений Starlink ВСУ потеряли дроны на миллион
14:48Крым, НАТО и Донбасс — в 2022 Зеленский был готов почти на всё
14:45Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета
14:29Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями
14:28Дмитриев анонсировал начало исполнения дизельной сделки с США с 23 октября
14:27Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму
Лента новостейМолния