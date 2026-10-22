https://ukraina.ru/20261022/zrada-ukrainskiy-aktr-raskryl-strashnuyu-taynu-ukrainskoy-kinoindustrii-1084002846.html
Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии
Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии - 22.10.2026 Украина.ру
Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии
Украинский актёр Григорий Бакланов рассказал, что после начала СВО некоторые представители украинской киноиндустрии пытались продолжить сотрудничество с Россией
2026-10-22T16:53
2026-10-22T16:53
2026-10-22T16:54
новости
россия
украина
кремль
владимир зеленский
егор борисов
сергей шефир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1084002697_0:0:1390:782_1920x0_80_0_0_914cb7b3fc7f834178ad4a62237a184c.jpg
Как рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко украинский актёр Григорий Бакланов, даже после начала СВО некоторые представители украинской киноиндустрии пытались завершить проекты при участии российских актёров и выпустить их на экраны. В отдельных случаях лица российских актёров хотели заменить на постпродакшене."Кто-то пытался просто заклеить лицо россиянина украинским актёром на постпродакшене. Не всех – тех, кто очень активно поддерживал Кремль. А кого-то не заклеивали, пытались даже доснимать с россиянами какие-то проекты, которые не успели доснять. Но не на Украине – в других странах", – отметил Бакланов.После этого он с коллегами попытался создать профсоюз, чтобы помочь артистам "совместно отстаивать свои интересы и не допускать подобных ситуаций в будущем". Но задумку не удалось воплотить в жизнь из-за боязни актёров потерять работу.В то же время, после активного обсуждения проблемы в актёрских кругах, попыток доснимать проекты с россиянами или показывать сериалы, где снимались актёры из РФ, уже не было сообщил Бакланов."Перестали, ведь поняли, что это всё равно как-то будет известно", – подытожил Бакланов.Так, 25 августа 2014 года – на следующий день после Дня независимости Украины – состоялась премьера мини-сериала "Ищу девушку с ребёнком", главную роль в котором исполнили российские актёры Сергей Бурунов и Ольга Медынич. Действие сериала происходило в т.ч. и в Крыму. А вот продюсерами сериала выступили Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры и Андрей Яковлев. Позднее Зеленский старался не вспоминать об этом фильме в своих интервью.Кроме того, в 2017 году самым кассовым российским фильмом стал "Последний богатырь", одну из главных ролей в котором сыграла киевлянка Мила Сивацкая.В одном из самых популярных российских сериалов 2021 года – "Вампиры средней полосы" –главную роль также исполнила киевлянка – Екатерина Кузнецова. После начала СВО обе актрисы прекратили сотрудничество с российскими кинокомпаниями.
россия
украина
кремль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1084002697_249:0:1312:797_1920x0_80_0_0_88ba41cd1d6764defa319e79c2d0974f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский, егор борисов, сергей шефир
Новости, Россия, Украина, Кремль, Владимир Зеленский, Егор Борисов, Сергей Шефир
Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии
16:53 22.10.2026 (обновлено: 16:54 22.10.2026)
Украинский актёр Григорий Бакланов рассказал, что после начала СВО некоторые представители украинской киноиндустрии пытались продолжить сотрудничество с Россией
Как рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко украинский актёр Григорий Бакланов, даже после начала СВО некоторые представители украинской киноиндустрии пытались завершить проекты при участии российских актёров и выпустить их на экраны. В отдельных случаях лица российских актёров хотели заменить на постпродакшене.
"Кто-то пытался просто заклеить лицо россиянина украинским актёром на постпродакшене. Не всех – тех, кто очень активно поддерживал Кремль. А кого-то не заклеивали, пытались даже доснимать с россиянами какие-то проекты, которые не успели доснять. Но не на Украине – в других странах", – отметил Бакланов.
После этого он с коллегами попытался создать профсоюз, чтобы помочь артистам "совместно отстаивать свои интересы и не допускать подобных ситуаций в будущем". Но задумку не удалось воплотить в жизнь из-за боязни актёров потерять работу.
В то же время, после активного обсуждения проблемы в актёрских кругах, попыток доснимать проекты с россиянами или показывать сериалы, где снимались актёры из РФ, уже не было сообщил Бакланов.
"Перестали, ведь поняли, что это всё равно как-то будет известно", – подытожил Бакланов.
Примечательно, что после 2014 года украинская киноиндустрия всё равно плотно сотрудничала с россиянами, несмотря на всю публичную критику и осуждение.
Так, 25 августа 2014 года – на следующий день после Дня независимости Украины – состоялась премьера мини-сериала "Ищу девушку с ребёнком", главную роль в котором исполнили российские актёры Сергей Бурунов и Ольга Медынич. Действие сериала происходило в т.ч. и в Крыму. А вот продюсерами сериала выступили Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры и Андрей Яковлев. Позднее Зеленский старался не вспоминать об этом фильме в своих интервью.
Кроме того, в 2017 году самым кассовым российским фильмом стал "Последний богатырь", одну из главных ролей в котором сыграла киевлянка Мила Сивацкая.
В одном из самых популярных российских сериалов 2021 года – "Вампиры средней полосы" –главную роль также исполнила киевлянка – Екатерина Кузнецова. После начала СВО обе актрисы прекратили сотрудничество с российскими кинокомпаниями.