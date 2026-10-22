Советский след в истории семьи Глюксманн - 22.10.2026 Украина.ру
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История
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Советский след в истории семьи Глюксманн
Советский след в истории семьи Глюксманн - 22.10.2026 Украина.ру
Советский след в истории семьи Глюксманн
Кандидат в президенты Франции, проукраинский левый политик Рафаэль Глюксманн, называет себя "консультантом по революциям". Гены взяли своё: его дедушка Рубин, уроженец Черновцов, был агентом Коминтерна и боролся за мировую революцию
2026-10-22T16:00
2026-10-22T16:00
история
история
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Рубин Глюксманн родился 19 мая 1889 года в Черновцах в семье мелкого еврейского торговца. Черновцы, на тот момент столица Герцогства Буковина, одной из коронных земель Австро-Венгрии, были городом космополитичным. Большинство его жителей знали не только государственный немецкий язык, но также румынский, идиш и украинский.Глюксманн окончил в Черновцах среднюю школу, но в университет его не отпустили – нужно было помогать отцу в бизнесе. Юноша пытался писать для местных газет, выходивших на немецком и идише, однако его опусы отвергли. В 1914 году он был мобилизован в австро-венгерскую армию, но в боевых действиях он участия не принимал.После распада империи и присоединения Буковины к Королевству Румыния Рубин ненадолго вернулся в родной город, но уже в начале 1919 года переехал в Вену, где стал одним из издателей газеты Freie Tribüne ("Свободная трибуна") – органа австрийского отделения международной марксистско-сионистской партии "Поалей-Цион".На страницах "Свободной трибуны", кроме агитации за выезд в Палестину и построение там еврейского социалистического государства, развернулась также дискуссия о присоединении "Поалей Цион" к Коммунистическому интернационалу. Эти споры привели в 1920 году к расколу партии. "Свободная трибуна" превратилась в газету Еврейской коммунистической партии Австрии (ЕКПА), созданной частью членов "Поалей Цион". Сионистская тематика стала играть в её публикациях второстепенную роль, хотя и не исчезла полностью.Когда осенью 1921 года Исполком Коминтерна по требованию австрийских коммунистов потребовал самоликвидации ЕКПА и слиянии её с Коммунистической партией Австрии, Глюксманн поддержал это решение и добивался его исполнения. Именно тогда представители Коминтерна и заметили еврейского активиста, владеющего несколькими языками (к тому времени он выучил ещё и французский).В 1922 году Рубина Глюксманна направили в Палестину, где он вместе с другими евреями-иммигрантами, бывшими членами "Поалей Цион", стал одним из создателей местной коммунистической партии. Партия выступала одновременно против британского мандата и сионистской колонизации Палестины, поддерживая идею совместной борьбы арабских и еврейских трудящихся за мировую революцию.В середине 1920-х в Палестине Глюксманн познакомился с будущей женой уроженкой Праги Мартой Басс. Она успела пожить в кибуце, разочаровалась и уехала в Иерусалим, где устроилась кухаркой. Пара жила без регистрации брака, у Рубина и Марты родились две дочери, Элиза и Мириам.В 1930 году Глюксманн с семьёй по заданию Коминтерна переехал в Гамбург – его австрийский паспорт давал возможность сделать это свободно. В Гамбурге он был вовлечён в деятельность коммерческих сетей, подконтрольных Москве, главным образом компании West-Osteuropäische Warenaustausch Aktiengesellschaft (Акционерное общество по товарообмену между Западной и Восточной Европой).Компания служила прикрытием для Коминтерна и советской военной разведки, облегчая скрытую транспортировку промышленного оборудования, логистических средств, различных материалов, а также оружия. Работа в ней позволяла Рубину свободно передвигаться по странам Центральной Европы и даже посещать Советский Союз без привлечения лишнего внимания.В 1934 году в Гамбурге Рубин и Марта Глюксманн официально сочетались браком. Но в следующем году, после принятия нацистами "Нюрнбергских расовых законов", семье пришлось переехать во Францию. Глюксманны осели в предместье Парижа – Булони, Рубин под прикрытием работы страхового агента продолжил путешествовать по Европе, добывал сведения, а с 1936 года организовывал поставки оружия испанским республиканцам.В 1937 году во Франции у Глюксманнов родился сын Андре, которого назвали в честь немецкого коммуниста Эдгара Андре, казнённого за год до того нацистами. Не исключено, что Рубин Глюксманн также был причастен к созданию первого батальона Интернациональных бригад имени Эдгара Андре, в основном состоявшего из немецких и австрийских добровольцев-антифашистов.После поражения республиканцев в Испании весной 1939 года для Глюксманна нашли новое занятие. Коминтерн отправил его с разведывательной миссией в Лондон, на этот раз как директора фирмы по торговле мехом Far Eastern Fur Trading Company. Семью он оставил во Франции, чтобы дочери могли закончить образование.У Глюксманна был австрийский паспорт, но эта страна в марте 1938 года была аннексирована нацистской Германией, потому он привлек внимание британской контрразведки MI-5 как потенциальный шпион. Письма Рубина начали вскрывать, а деятельность его компании – проверять. Вскоре выяснилось, что Far Eastern Fur Trading Co. – фирма-"пустышка", в штате которой числились всего два человека: сам Рубин как гендиректор и секретарша Кейт Ринк. Оба оказались шпионами, но, к удивлению сотрудников MI-5, не немецкими, а советскими.В иных условиях контрразведка повела бы шпионскую игру, снабжая Рубина дезинформацией. Однако 10 мая 1940 года началась французская кампания вермахта, и на Британских островах вспыхнула паника. Черчилль отдал негласный приказ "Collar the lot!" ("Переловить их всех!"), и уже 11-12 мая в стране начались массовые аресты иностранцев и неблагонадёжных лиц. У Глюксманна и так был статус сомнительного иностранца категории В, и его арестовали 17 мая 1940 года. Никаких следственных действий с ним не проводили, отправив вместе с тысячами других арестованных иностранцев в один транзитных лагерей (их наспех создавали в помещениях хлопкопрядильных фабрик, на ипподромах и пр.)Часть интернированных попытались депортировать на кораблях в Канаду и Австралию. В конце июня 1940 года первую партию свезли в Ливерпуль и погрузили на борт реквизированного военно-морским флотом круизного судна "Арандора Стар". 1 июля судно с 1299 интернированными на борту вышло в направлении канадского Ньюфаундленда, но 2 июля 1940 года неподалёку от берегов Ирландии его потопила немецкая подводная лодка U-47.Рубин Глюксманн погиб вместе с 805 другими узниками и членами экипажа, и фамилия (Glücksmann значит "счастливый человек") ему не помогла. Эта катастрофа вызвала жесткую критику в британском парламенте, и уже к концу 1940 – началу 1941 года большинство невиновных иностранцев постепенно отпустили на свободу.В это время Марта Глюксманн с детьми бежала на юг Франции, контролируемый коллаборационистским режимом Виши. Однако в 1941 году её как еврейку заключили в лагерь Бур-Ластик с последующей депортацией в немецкие концлагеря. Как рассказывал Андре Глюксманн в своих мемуарах "Ярость ребенка", его мать устроила громкий скандал, настаивая на том, что недавно получила французское гражданство и должна быть освобождена. Опасаясь бунта в лагере, администрация освободила её*.В годы Второй мировой войны Марта Глюксманн сотрудничала с французским Сопротивлением. В подполье она познакомилась с функционером Компартии Австрии Паулем Кесслером и после окончания войны вышла за него замуж. До самой смерти в 1973 году Марта оставалась убеждённой коммунисткой.Андре Глюксманн с детства увлекался идеями коммунизма и в 18 лет вступил в компартию Франции, позже был маоистом, но с 1973 года начал ставить коммунизм на одну доску с нацизмом. После развала СССР он поддерживал чеченских сепаратистов, когда в 2000 году российские власти отказали ему в визе, нелегально пересёк границу РФ, провел около полугода в Чечне, а позже организовал турне чеченской делегации по Франции.Рафаэль Глюксманн, сын Андре и внук Рубина, пошёл по стопам своих предков. Он поддерживал "угнетённые народы", в декабре 2004 года приехал в Киев, чтобы снимать фильм о первом "майдане" (т.н. "Оранжевой революции"), в августе 2008-го приехал уже в Грузию и лично провоцировал российских военных. После этого Рафаэль стал советником грузинского президента Михаила Саакашвили по вопросам европейской интеграции, и даже женился на одной из его любовниц – Эке Згуладзе.В 2013 году Рафаэль Глюксманн переехал в Киев, чтобы освещать "евромайдан", и сам называл себя "консультантом по революциям". Позже он работал с мэром украинской столицы Виталием Кличко и писал для него речи, а его супруга получила украинское гражданство и в 2014-16 годах была первым заместителем министра внутренних дел Украины.В конце 2015 года Рафаэль Глюксманн сошёлся с французской телеведущей Леа Саламе. Он остаётся сторонником Киева, особенно после основания левой партии "Общественное место" в 2018 году и избрания в Европарламент в 2019-м.Когда в конце 2025 года стало ясно, что Рафаэль Глюксманн станет кандидатом в президенты Франции от объединённых левых, в британской прессе появились первые публикации о его дедушке-шпионе. После этого французский журналист Стив Журден и немецкий историк Себастьян Фойгт сняли документальную ленту "Глюксманны: история семьи", которая была показана в эфире одного из французских телеканалов в январе 2026 года. В этом фильме будущий кандидат в президенты заявил, что ничего не знал о шпионской деятельности своего деда. "Я бы с удовольствием посидел с ним и послушал его историю", – сказал Глюксманн.* Не ставим по сомнение воспоминания уважаемого (нет) "философа", но возникает вопрос – а что, так можно было? Тысячи французских евреев, включая, например, художника Сандро Фазини (Срул Арьевич Файнзильберг – брат Ильи Ильфа), были высланы в Рейх и погибли в нацистских лагерях смерти. – Ред.
https://ukraina.ru/20250302/1061444308.html
https://ukraina.ru/20261018/bratstvo-ili-rascht-zachem-sssr-pomogal-respublikantsam-v-ispanii-i-pri-chm-zdes-ukraina--stoyakin-1083898553.html
https://ukraina.ru/20260424/pervyy-kollaboratsionist-v-istorii-170-let-filippu-petenu-1078250192.html
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Олег Хавич
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, франция, палестина, черновцы, черчилль, коммунистическая партия, европарламент, коммунисты, разведчик, русофобия
История, История, история СССР, Франция, Палестина, Черновцы, Черчилль, коммунистическая партия, Европарламент, коммунисты, разведчик, Русофобия

Советский след в истории семьи Глюксманн

16:00 22.10.2026
 
© commons.wikimedia.orgРубин Глюксманн и Рафаэль Глюксманн
Рубин Глюксманн и Рафаэль Глюксманн - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© commons.wikimedia.org
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Кандидат в президенты Франции, проукраинский левый политик Рафаэль Глюксманн, называет себя "консультантом по революциям". Гены взяли своё: его дедушка Рубин, уроженец Черновцов, был агентом Коминтерна и боролся за мировую революцию
Рубин Глюксманн родился 19 мая 1889 года в Черновцах в семье мелкого еврейского торговца. Черновцы, на тот момент столица Герцогства Буковина, одной из коронных земель Австро-Венгрии, были городом космополитичным. Большинство его жителей знали не только государственный немецкий язык, но также румынский, идиш и украинский.
Глюксманн окончил в Черновцах среднюю школу, но в университет его не отпустили – нужно было помогать отцу в бизнесе. Юноша пытался писать для местных газет, выходивших на немецком и идише, однако его опусы отвергли. В 1914 году он был мобилизован в австро-венгерскую армию, но в боевых действиях он участия не принимал.
После распада империи и присоединения Буковины к Королевству Румыния Рубин ненадолго вернулся в родной город, но уже в начале 1919 года переехал в Вену, где стал одним из издателей газеты Freie Tribüne ("Свободная трибуна") – органа австрийского отделения международной марксистско-сионистской партии "Поалей-Цион".
На страницах "Свободной трибуны", кроме агитации за выезд в Палестину и построение там еврейского социалистического государства, развернулась также дискуссия о присоединении "Поалей Цион" к Коммунистическому интернационалу. Эти споры привели в 1920 году к расколу партии. "Свободная трибуна" превратилась в газету Еврейской коммунистической партии Австрии (ЕКПА), созданной частью членов "Поалей Цион". Сионистская тематика стала играть в её публикациях второстепенную роль, хотя и не исчезла полностью.
Когда осенью 1921 года Исполком Коминтерна по требованию австрийских коммунистов потребовал самоликвидации ЕКПА и слиянии её с Коммунистической партией Австрии, Глюксманн поддержал это решение и добивался его исполнения. Именно тогда представители Коминтерна и заметили еврейского активиста, владеющего несколькими языками (к тому времени он выучил ещё и французский).
Густав Клингер, Гуго Эберлейн, Владимир Ленин и Фриц Платтен в президиуме I конгресса Коминтерна - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
2 марта 2025, 16:00История
Коминтерн: от борьбы за диктатуру пролетариата до "мягкой силы" СССР2 марта 1919 года начался учредительный конгресс Коммунистического (IV) интернационала – объединения коммунистических партий всего мира. Он про существовал до 1943 года и был распущен вовсе не из-за эффективности, а как раз из-за того, что давал результат – деятельность Коминтерна вызывала вполне реальное напряжение на Западе
В 1922 году Рубина Глюксманна направили в Палестину, где он вместе с другими евреями-иммигрантами, бывшими членами "Поалей Цион", стал одним из создателей местной коммунистической партии. Партия выступала одновременно против британского мандата и сионистской колонизации Палестины, поддерживая идею совместной борьбы арабских и еврейских трудящихся за мировую революцию.
В середине 1920-х в Палестине Глюксманн познакомился с будущей женой уроженкой Праги Мартой Басс. Она успела пожить в кибуце, разочаровалась и уехала в Иерусалим, где устроилась кухаркой. Пара жила без регистрации брака, у Рубина и Марты родились две дочери, Элиза и Мириам.
В 1930 году Глюксманн с семьёй по заданию Коминтерна переехал в Гамбург – его австрийский паспорт давал возможность сделать это свободно. В Гамбурге он был вовлечён в деятельность коммерческих сетей, подконтрольных Москве, главным образом компании West-Osteuropäische Warenaustausch Aktiengesellschaft (Акционерное общество по товарообмену между Западной и Восточной Европой).
© REUTERSАндрэ Глюксманн
Андрэ Глюксманн - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© REUTERS
Андрэ Глюксманн
Компания служила прикрытием для Коминтерна и советской военной разведки, облегчая скрытую транспортировку промышленного оборудования, логистических средств, различных материалов, а также оружия. Работа в ней позволяла Рубину свободно передвигаться по странам Центральной Европы и даже посещать Советский Союз без привлечения лишнего внимания.
В 1934 году в Гамбурге Рубин и Марта Глюксманн официально сочетались браком. Но в следующем году, после принятия нацистами "Нюрнбергских расовых законов", семье пришлось переехать во Францию. Глюксманны осели в предместье Парижа – Булони, Рубин под прикрытием работы страхового агента продолжил путешествовать по Европе, добывал сведения, а с 1936 года организовывал поставки оружия испанским республиканцам.
В 1937 году во Франции у Глюксманнов родился сын Андре, которого назвали в честь немецкого коммуниста Эдгара Андре, казнённого за год до того нацистами. Не исключено, что Рубин Глюксманн также был причастен к созданию первого батальона Интернациональных бригад имени Эдгара Андре, в основном состоявшего из немецких и австрийских добровольцев-антифашистов.
18 октября, 15:10
Братство или расчёт? Зачем СССР помогал республиканцам в Испании и при чём здесь Украина – Стоякин
После поражения республиканцев в Испании весной 1939 года для Глюксманна нашли новое занятие. Коминтерн отправил его с разведывательной миссией в Лондон, на этот раз как директора фирмы по торговле мехом Far Eastern Fur Trading Company. Семью он оставил во Франции, чтобы дочери могли закончить образование.
У Глюксманна был австрийский паспорт, но эта страна в марте 1938 года была аннексирована нацистской Германией, потому он привлек внимание британской контрразведки MI-5 как потенциальный шпион. Письма Рубина начали вскрывать, а деятельность его компании – проверять. Вскоре выяснилось, что Far Eastern Fur Trading Co. – фирма-"пустышка", в штате которой числились всего два человека: сам Рубин как гендиректор и секретарша Кейт Ринк. Оба оказались шпионами, но, к удивлению сотрудников MI-5, не немецкими, а советскими.
В иных условиях контрразведка повела бы шпионскую игру, снабжая Рубина дезинформацией. Однако 10 мая 1940 года началась французская кампания вермахта, и на Британских островах вспыхнула паника. Черчилль отдал негласный приказ "Collar the lot!" ("Переловить их всех!"), и уже 11-12 мая в стране начались массовые аресты иностранцев и неблагонадёжных лиц. У Глюксманна и так был статус сомнительного иностранца категории В, и его арестовали 17 мая 1940 года. Никаких следственных действий с ним не проводили, отправив вместе с тысячами других арестованных иностранцев в один транзитных лагерей (их наспех создавали в помещениях хлопкопрядильных фабрик, на ипподромах и пр.)
© Фото : Открытый источникУинстон Черчилль и лорд Галифакс
Уинстон Черчилль и лорд Галифакс - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© Фото : Открытый источник
Уинстон Черчилль и лорд Галифакс
Часть интернированных попытались депортировать на кораблях в Канаду и Австралию. В конце июня 1940 года первую партию свезли в Ливерпуль и погрузили на борт реквизированного военно-морским флотом круизного судна "Арандора Стар". 1 июля судно с 1299 интернированными на борту вышло в направлении канадского Ньюфаундленда, но 2 июля 1940 года неподалёку от берегов Ирландии его потопила немецкая подводная лодка U-47.
Рубин Глюксманн погиб вместе с 805 другими узниками и членами экипажа, и фамилия (Glücksmann значит "счастливый человек") ему не помогла. Эта катастрофа вызвала жесткую критику в британском парламенте, и уже к концу 1940 – началу 1941 года большинство невиновных иностранцев постепенно отпустили на свободу.
В это время Марта Глюксманн с детьми бежала на юг Франции, контролируемый коллаборационистским режимом Виши. Однако в 1941 году её как еврейку заключили в лагерь Бур-Ластик с последующей депортацией в немецкие концлагеря. Как рассказывал Андре Глюксманн в своих мемуарах "Ярость ребенка", его мать устроила громкий скандал, настаивая на том, что недавно получила французское гражданство и должна быть освобождена. Опасаясь бунта в лагере, администрация освободила её*.
Маршал Филипп Петен у Мемориала павшим воинам Восточной армии и дальних территорий в Марселе, 3 декабря 1940 года - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
24 апреля, 16:00История
Первый коллаборационист в истории. 170 лет Филиппу Петену24 апреля 1856 года родился будущий маршал Франции Филипп Петен. Несмотря на героизм во время Первой мировой войны, он вошёл в историю как человек, сотрудничавший с Гитлером и ставший символом коллаборационизма
В годы Второй мировой войны Марта Глюксманн сотрудничала с французским Сопротивлением. В подполье она познакомилась с функционером Компартии Австрии Паулем Кесслером и после окончания войны вышла за него замуж. До самой смерти в 1973 году Марта оставалась убеждённой коммунисткой.
Андре Глюксманн с детства увлекался идеями коммунизма и в 18 лет вступил в компартию Франции, позже был маоистом, но с 1973 года начал ставить коммунизм на одну доску с нацизмом. После развала СССР он поддерживал чеченских сепаратистов, когда в 2000 году российские власти отказали ему в визе, нелегально пересёк границу РФ, провел около полугода в Чечне, а позже организовал турне чеченской делегации по Франции.
Рафаэль Глюксманн, сын Андре и внук Рубина, пошёл по стопам своих предков. Он поддерживал "угнетённые народы", в декабре 2004 года приехал в Киев, чтобы снимать фильм о первом "майдане" (т.н. "Оранжевой революции"), в августе 2008-го приехал уже в Грузию и лично провоцировал российских военных. После этого Рафаэль стал советником грузинского президента Михаила Саакашвили по вопросам европейской интеграции, и даже женился на одной из его любовниц – Эке Згуладзе.
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкАрсен Аваков, Эка Згуладзе, Пётр Порошенко*, Михаил Саакашвили на торжественной церемонии принятия присяги новой патрульной полицией в Одессе 25 августа 2015 года
Арсен Аваков, Эка Згуладзе, Пётр Порошенко*, Михаил Саакашвили на торжественной церемонии принятия присяги новой патрульной полицией в Одессе 25 августа 2015 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Арсен Аваков, Эка Згуладзе, Пётр Порошенко*, Михаил Саакашвили на торжественной церемонии принятия присяги новой патрульной полицией в Одессе 25 августа 2015 года
В 2013 году Рафаэль Глюксманн переехал в Киев, чтобы освещать "евромайдан", и сам называл себя "консультантом по революциям". Позже он работал с мэром украинской столицы Виталием Кличко и писал для него речи, а его супруга получила украинское гражданство и в 2014-16 годах была первым заместителем министра внутренних дел Украины.
В конце 2015 года Рафаэль Глюксманн сошёлся с французской телеведущей Леа Саламе. Он остаётся сторонником Киева, особенно после основания левой партии "Общественное место" в 2018 году и избрания в Европарламент в 2019-м.
Когда в конце 2025 года стало ясно, что Рафаэль Глюксманн станет кандидатом в президенты Франции от объединённых левых, в британской прессе появились первые публикации о его дедушке-шпионе. После этого французский журналист Стив Журден и немецкий историк Себастьян Фойгт сняли документальную ленту "Глюксманны: история семьи", которая была показана в эфире одного из французских телеканалов в январе 2026 года. В этом фильме будущий кандидат в президенты заявил, что ничего не знал о шпионской деятельности своего деда. "Я бы с удовольствием посидел с ним и послушал его историю", – сказал Глюксманн.
Министр внутренних дел Украины А.Аваков посетил центр подготовки патрульных полицейских во Львове - РИА Новости, 1920, 11.05.2016
11 мая 2016, 18:33
Эхо отставки Згуладзе. «Старые менты» гонят «грузинских реформаторов»По данным издания «Страна», Эку заменит на посту первого зама главы МВД бывший начальник киевской милиции
* Не ставим по сомнение воспоминания уважаемого (нет) "философа", но возникает вопрос – а что, так можно было? Тысячи французских евреев, включая, например, художника Сандро Фазини (Срул Арьевич Файнзильберг – брат Ильи Ильфа), были высланы в Рейх и погибли в нацистских лагерях смерти. – Ред.
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