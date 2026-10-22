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Советский след в истории семьи Глюксманн

Советский след в истории семьи Глюксманн - 22.10.2026 Украина.ру

Советский след в истории семьи Глюксманн

Кандидат в президенты Франции, проукраинский левый политик Рафаэль Глюксманн, называет себя "консультантом по революциям". Гены взяли своё: его дедушка Рубин, уроженец Черновцов, был агентом Коминтерна и боролся за мировую революцию

2026-10-22T16:00

2026-10-22T16:00

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Рубин Глюксманн родился 19 мая 1889 года в Черновцах в семье мелкого еврейского торговца. Черновцы, на тот момент столица Герцогства Буковина, одной из коронных земель Австро-Венгрии, были городом космополитичным. Большинство его жителей знали не только государственный немецкий язык, но также румынский, идиш и украинский.Глюксманн окончил в Черновцах среднюю школу, но в университет его не отпустили – нужно было помогать отцу в бизнесе. Юноша пытался писать для местных газет, выходивших на немецком и идише, однако его опусы отвергли. В 1914 году он был мобилизован в австро-венгерскую армию, но в боевых действиях он участия не принимал.После распада империи и присоединения Буковины к Королевству Румыния Рубин ненадолго вернулся в родной город, но уже в начале 1919 года переехал в Вену, где стал одним из издателей газеты Freie Tribüne ("Свободная трибуна") – органа австрийского отделения международной марксистско-сионистской партии "Поалей-Цион".На страницах "Свободной трибуны", кроме агитации за выезд в Палестину и построение там еврейского социалистического государства, развернулась также дискуссия о присоединении "Поалей Цион" к Коммунистическому интернационалу. Эти споры привели в 1920 году к расколу партии. "Свободная трибуна" превратилась в газету Еврейской коммунистической партии Австрии (ЕКПА), созданной частью членов "Поалей Цион". Сионистская тематика стала играть в её публикациях второстепенную роль, хотя и не исчезла полностью.Когда осенью 1921 года Исполком Коминтерна по требованию австрийских коммунистов потребовал самоликвидации ЕКПА и слиянии её с Коммунистической партией Австрии, Глюксманн поддержал это решение и добивался его исполнения. Именно тогда представители Коминтерна и заметили еврейского активиста, владеющего несколькими языками (к тому времени он выучил ещё и французский).В 1922 году Рубина Глюксманна направили в Палестину, где он вместе с другими евреями-иммигрантами, бывшими членами "Поалей Цион", стал одним из создателей местной коммунистической партии. Партия выступала одновременно против британского мандата и сионистской колонизации Палестины, поддерживая идею совместной борьбы арабских и еврейских трудящихся за мировую революцию.В середине 1920-х в Палестине Глюксманн познакомился с будущей женой уроженкой Праги Мартой Басс. Она успела пожить в кибуце, разочаровалась и уехала в Иерусалим, где устроилась кухаркой. Пара жила без регистрации брака, у Рубина и Марты родились две дочери, Элиза и Мириам.В 1930 году Глюксманн с семьёй по заданию Коминтерна переехал в Гамбург – его австрийский паспорт давал возможность сделать это свободно. В Гамбурге он был вовлечён в деятельность коммерческих сетей, подконтрольных Москве, главным образом компании West-Osteuropäische Warenaustausch Aktiengesellschaft (Акционерное общество по товарообмену между Западной и Восточной Европой).Компания служила прикрытием для Коминтерна и советской военной разведки, облегчая скрытую транспортировку промышленного оборудования, логистических средств, различных материалов, а также оружия. Работа в ней позволяла Рубину свободно передвигаться по странам Центральной Европы и даже посещать Советский Союз без привлечения лишнего внимания.В 1934 году в Гамбурге Рубин и Марта Глюксманн официально сочетались браком. Но в следующем году, после принятия нацистами "Нюрнбергских расовых законов", семье пришлось переехать во Францию. Глюксманны осели в предместье Парижа – Булони, Рубин под прикрытием работы страхового агента продолжил путешествовать по Европе, добывал сведения, а с 1936 года организовывал поставки оружия испанским республиканцам.В 1937 году во Франции у Глюксманнов родился сын Андре, которого назвали в честь немецкого коммуниста Эдгара Андре, казнённого за год до того нацистами. Не исключено, что Рубин Глюксманн также был причастен к созданию первого батальона Интернациональных бригад имени Эдгара Андре, в основном состоявшего из немецких и австрийских добровольцев-антифашистов.После поражения республиканцев в Испании весной 1939 года для Глюксманна нашли новое занятие. Коминтерн отправил его с разведывательной миссией в Лондон, на этот раз как директора фирмы по торговле мехом Far Eastern Fur Trading Company. Семью он оставил во Франции, чтобы дочери могли закончить образование.У Глюксманна был австрийский паспорт, но эта страна в марте 1938 года была аннексирована нацистской Германией, потому он привлек внимание британской контрразведки MI-5 как потенциальный шпион. Письма Рубина начали вскрывать, а деятельность его компании – проверять. Вскоре выяснилось, что Far Eastern Fur Trading Co. – фирма-"пустышка", в штате которой числились всего два человека: сам Рубин как гендиректор и секретарша Кейт Ринк. Оба оказались шпионами, но, к удивлению сотрудников MI-5, не немецкими, а советскими.В иных условиях контрразведка повела бы шпионскую игру, снабжая Рубина дезинформацией. Однако 10 мая 1940 года началась французская кампания вермахта, и на Британских островах вспыхнула паника. Черчилль отдал негласный приказ "Collar the lot!" ("Переловить их всех!"), и уже 11-12 мая в стране начались массовые аресты иностранцев и неблагонадёжных лиц. У Глюксманна и так был статус сомнительного иностранца категории В, и его арестовали 17 мая 1940 года. Никаких следственных действий с ним не проводили, отправив вместе с тысячами других арестованных иностранцев в один транзитных лагерей (их наспех создавали в помещениях хлопкопрядильных фабрик, на ипподромах и пр.)Часть интернированных попытались депортировать на кораблях в Канаду и Австралию. В конце июня 1940 года первую партию свезли в Ливерпуль и погрузили на борт реквизированного военно-морским флотом круизного судна "Арандора Стар". 1 июля судно с 1299 интернированными на борту вышло в направлении канадского Ньюфаундленда, но 2 июля 1940 года неподалёку от берегов Ирландии его потопила немецкая подводная лодка U-47.Рубин Глюксманн погиб вместе с 805 другими узниками и членами экипажа, и фамилия (Glücksmann значит "счастливый человек") ему не помогла. Эта катастрофа вызвала жесткую критику в британском парламенте, и уже к концу 1940 – началу 1941 года большинство невиновных иностранцев постепенно отпустили на свободу.В это время Марта Глюксманн с детьми бежала на юг Франции, контролируемый коллаборационистским режимом Виши. Однако в 1941 году её как еврейку заключили в лагерь Бур-Ластик с последующей депортацией в немецкие концлагеря. Как рассказывал Андре Глюксманн в своих мемуарах "Ярость ребенка", его мать устроила громкий скандал, настаивая на том, что недавно получила французское гражданство и должна быть освобождена. Опасаясь бунта в лагере, администрация освободила её*.В годы Второй мировой войны Марта Глюксманн сотрудничала с французским Сопротивлением. В подполье она познакомилась с функционером Компартии Австрии Паулем Кесслером и после окончания войны вышла за него замуж. До самой смерти в 1973 году Марта оставалась убеждённой коммунисткой.Андре Глюксманн с детства увлекался идеями коммунизма и в 18 лет вступил в компартию Франции, позже был маоистом, но с 1973 года начал ставить коммунизм на одну доску с нацизмом. После развала СССР он поддерживал чеченских сепаратистов, когда в 2000 году российские власти отказали ему в визе, нелегально пересёк границу РФ, провел около полугода в Чечне, а позже организовал турне чеченской делегации по Франции.Рафаэль Глюксманн, сын Андре и внук Рубина, пошёл по стопам своих предков. Он поддерживал "угнетённые народы", в декабре 2004 года приехал в Киев, чтобы снимать фильм о первом "майдане" (т.н. "Оранжевой революции"), в августе 2008-го приехал уже в Грузию и лично провоцировал российских военных. После этого Рафаэль стал советником грузинского президента Михаила Саакашвили по вопросам европейской интеграции, и даже женился на одной из его любовниц – Эке Згуладзе.В 2013 году Рафаэль Глюксманн переехал в Киев, чтобы освещать "евромайдан", и сам называл себя "консультантом по революциям". Позже он работал с мэром украинской столицы Виталием Кличко и писал для него речи, а его супруга получила украинское гражданство и в 2014-16 годах была первым заместителем министра внутренних дел Украины.В конце 2015 года Рафаэль Глюксманн сошёлся с французской телеведущей Леа Саламе. Он остаётся сторонником Киева, особенно после основания левой партии "Общественное место" в 2018 году и избрания в Европарламент в 2019-м.Когда в конце 2025 года стало ясно, что Рафаэль Глюксманн станет кандидатом в президенты Франции от объединённых левых, в британской прессе появились первые публикации о его дедушке-шпионе. После этого французский журналист Стив Журден и немецкий историк Себастьян Фойгт сняли документальную ленту "Глюксманны: история семьи", которая была показана в эфире одного из французских телеканалов в январе 2026 года. В этом фильме будущий кандидат в президенты заявил, что ничего не знал о шпионской деятельности своего деда. "Я бы с удовольствием посидел с ним и послушал его историю", – сказал Глюксманн.* Не ставим по сомнение воспоминания уважаемого (нет) "философа", но возникает вопрос – а что, так можно было? Тысячи французских евреев, включая, например, художника Сандро Фазини (Срул Арьевич Файнзильберг – брат Ильи Ильфа), были высланы в Рейх и погибли в нацистских лагерях смерти. – Ред.

https://ukraina.ru/20250302/1061444308.html

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https://ukraina.ru/20260424/pervyy-kollaboratsionist-v-istorii-170-let-filippu-petenu-1078250192.html

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