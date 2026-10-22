https://ukraina.ru/20261022/pyshnoe-delo-nabu-vzyalos-za-glavu-natsbanka-ukrainy--davnego-soratnika-yatsenyuka-1083996564.html

Пышное дело: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины – давнего соратника Яценюка

Пышное дело: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины – давнего соратника Яценюка - 22.10.2026 Украина.ру

Пышное дело: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины – давнего соратника Яценюка

Обыски у главы Национального банка Андрея Пышного – смелая силовая акция со стороны НАБУ, ведь раньше главный монетарный орган киевского режима был неприкосновенен.

2026-10-22T16:01

2026-10-22T16:01

2026-10-22T16:01

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По всем признакам, визит детективов на Институтскую стал частью масштабной системной работы, в которой Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) под кураторством западных спецслужб методично разрывают замкнутый круг украинского казнокрадства.Визит на ИнститутскуюДетективы НАБУ и прокуроры Специализированного антикоррупционного бюро (САП) пришли с санкционированными судом обысками прямо в рабочий кабинет председателя НБУ Андрея Пышного 21 октября, попутно навестив квартиру одного из ключевых функционеров ведомства.Силовики изъяли телефоны, электронные накопители и служебные блокноты. Все ждали моментальных посадок, но антикоррупционное бюро выпустило сухое заявление: задержаний нет, подозрений пока не вручали, следственные действия продолжаются.Сам Пышный вечером того же дня поспешил успокоить финансовые рынки через свой аккаунт в Facebook (продукт признанной экстремистской и запрещённой в России корпорации Meta). Глава регулятора объявил, что процессуальные действия никоим образом не касаются текущей работы НБУ или его личной службы на высокой должности.По его словам, суд разрешил выемку документов исключительно ради расследования обстоятельств, связанных с третьими лицами. За самим Пышным, уверял чиновник, грешков выявлено не было.Но в тот же день народный депутат Ярослав Железняк раскрыл подробности следственных действий, заявив, что внимание силовиков сосредоточено вокруг схем химического завода "Карпатнафтохим" и теневого управления национализированным "СенсБанком". По данным из следственной группы, речь идет об использовании служебных полномочий регулятора ради прикрытия сомнительных финансовых махинаций.Who is пан ПышныйАндрей Пышный для украинский системы – долгожитель. Его карьерный взлет неразрывно связан с Арсением Яценюком еще с конца 1990-х годов. Пышный возглавлял избирательный штаб партии "Фронт перемен", держал под личным контролем партийные кассы, а в 2012 году спокойно зашел под купол парламента по партийному списку объединенной оппозиции.Его ценили за жесткую административную хватку, юридическую въедливость и умение рулить финансовыми потоками даже в очень сложных условиях.После Евромайдана Пышному отдали гигантский "Ощадбанк". Там за шесть лет управления он отточил мастерство маневрирования между строгими нормативами западных кредиторов и аппетитами отечественных олигархических групп.Именно на балансе "Ощада" концентрировались гигантские пакеты безнадежных кредитов, реструктуризация которых вызывала приступы бешенства у независимых аналитиков. Но сам Пышный всегда выходил сухим из воды.Команда Зеленского оценила такой кадр по достоинству. Пышный нашел общий язык с главой Офиса президента Андреем Ермаком, став заметным соавтором санкционной группы Ермака-Макфола.Когда осенью 2022 года предыдущий глава Нацбанка Кирилл Шевченко внезапно улетел в Вену, спасаясь от обвинений НАБУ в хищениях средств "Укргазбанка", Банковая не сомневалась в кандидатуре преемника. Власти требовался чиновник, способный убаюкать бдительность эмиссаров МВФ и остающийся предельно понятным и управляемым для президентской вертикали.Операция "Форест Гамп"Гром над кабинетом Пышного грянул не случайно. Прямая цепочка улик протянулась к нему ещё в августе, когда НАБУ рассекретило материалы спецоперации под кинематографичным названием "Форест Гамп".Сюжет стартовал с дела "Мидас", в рамках которого детективы задержали экс-министра энергетики Германа Галущенко при попытке покинуть страну. Высший антикоррупционный суд определил беглому экс-чиновнику жесткую меру пресечения: следственный изолятор либо астрономический залог размером в 150 миллионов гривен.В конце июня указанная сумма полностью поступила на депозитный счет суда, и подозреваемый вышел на свободу. Общество резонно изумилось: откуда у государственного чиновника воюющей страны взялись горы легальных денег для моментального платежа?Записи прослушки НАБУ дали исчерпывающий ответ: команда спасения экс-министра собирала наличные средства по конвертационным центрам и теневым счетам. На опубликованных пленках участники заговора открыто обсуждают мешки с наличными деньгами.И всё-таки занести четыре мешка грязной наличности в кассу Антикоррупционного суда невозможно физически – требуются белые банковские переводы, подтвержденные декларации и официальные договоры займа.Чтобы превратить грязные купюры в респектабельный государственный депозит, спасателям требовался послушный государственный банк с ручным управлением, способный заглушить тревожные сирены финансового мониторинга. И именно здесь на сцену выходят Пышный и ещё один человек.Ручной гигантУдобной прачечной суждено было стать национализированному "Сенс Банку", отобранному государством у российской "Альфа-Групп" летом 2023 года. Власти обещали гражданам образцовое учреждение с прозрачным западным управлением. На практике национализированный актив превратился в карманную кассу для деликатных закулисных поручений.Куратором этой конструкции следствие считает заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудрую, курировавшую судебную сферу и конфискацию активов. Чиновница лично продавливала доверенных людей в руководство финучреждения. Так в наблюдательный совет, например, попал Николай Гладышенко.Параллельно в банк завели бизнесмена Василия Веселого, которого некоторые народные депутаты называют "теневым смотрящим от Банковой". По данным расследования, Веселый получил пост советника наблюдательного совета по коммуникациям с правительством и регулярно посещал здание Нацбанка для неформальных бесед.Схема сложилась идеально: лояльный набсовет, запуганное правление и прямая линия связи с Банковой позволили без сучка и задоринки прогнать через счета десятки миллионов теневой наличности под видом официального залога.Касса взаимного выкупаМеханика работы этой государственной прачечной отточена до сюрреалистического идеала. Чиновники снимают откаты с оборонных заказов и энергетических подрядов. Деньги аккумулируются в пачках кэша.Когда НАБУ ловит чиновника с поличным, на помощь спешит карманный государственный банк. Наличные миллионы дробятся между подставными лицами, оформляются фиктивные договоры беспроцентной помощи, и очищенные средства отправляются на депозитный счет Антикоррупционного суда. Арестованный выходит на свободу.Государственный банк в этой схеме отмывает криминальный кэш, чтобы заплатить залог государственному суду за государственного топ-менеджера, обокравшего государственный бюджет. Система соорудила вечный двигатель безнаказанности, где судебная мера пресечения – это, по сути, комиссия на продолжение банкета.И здесь возникает фигура Андрея Пышного. Национальный банк годами "прессует" простых украинцев жесткими нормами финмониторинга, блокируя карты за перевод сотен гривен без справки о доходах. При этом регулятор делал вид, будто не замечает, как через "Сенс Банк" пролетают сотни миллионов гривен подозрительного происхождения без каких-либо легальных подтверждений.Пышный спохватился лишь в сентябре, признав председателя правления Алексея Ступака профнепригодным уже после арестов НАБУ. Эта запоздалая реакция только доказала: руководство Нацбанка прекрасно знало о происходящем внутри поднадзорного учреждения.Долгое время Национальный банк обладал охранной грамотой высшей категории. Международный валютный фонд и Всемирный банк считали НБУ неприкосновенной структурой, и Пышный умело пользовался этим статусом.За пару дней до визита детективов он выступал на ежегодных сборах МВФ в Бангкоке, докладывая западным кредиторам об идеальной стабильности национальной валюты. Доноры верили, что крепкий регулятор гарантирует сохранность миллиардов международной финансовой помощи.Но бесконечные манипуляции с залогами и банковскими схемами переполнили чашу терпения внешних наблюдателей. Международные аудиторы трезво оценивают реальность.Западные партнеры закрывают бюджетные дыры Украины своими деньгами, пока внутренняя элита разворовывает энергосектор и отмывает украденное через государственные финансовые учреждения. НАБУ и САП никогда не пошли бы на штурм кабинета Пышного без прямого одобрения западных спецслужб и доноров.Обыски на Институтской продемонстрировали, что эпоха неприкасаемых авторитетов закончена. Антикоррупционная система демонстрирует похвальную системность: сначала были обезврежены чиновники в министерствах, затем зачищены судейские посредники, а теперь настал черед финансовой инфраструктуры.Карточный домик рухнулПопытка главы Нацбанка дистанцироваться от уголовного дела выглядит наивно. Детективы изъяли электронную переписку и рабочие ежедневники, где зафиксированы указания по кадровым перестановкам, манипуляциям с активами завода "Карпатнафтохим" и решениям в интересах конкретных лиц с Банковой.Никакие бодрые посты в соцсетях не заменят ответов на допросах.Идея использовать национализированный банк как партийный конвертационный центр с государственным иммунитетом обернулась грандиозным фиаско. Фиаско, за которым грядёт новый масштабный передел – уже в пользу новых хозяев.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, россия, вена, ярослав железняк, владимир зеленский, нбу, нацбанк, набу, иржи веселый