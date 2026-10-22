https://ukraina.ru/20261022/reshil-pouchit-diplomatii-zelenskiy-nabrosilsya-na-trampa-s-obvineniyami-1083995811.html
Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями
Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями - 22.10.2026 Украина.ру
Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями
Владимир Зеленский в ходе беседы с британским журналистом Стивеном Бартлеттом выступил с открытой критикой в адрес американского лидера Дональда Трампа, обвинив его в "несправедливом" отношении к Киеву
2026-10-22T14:29
2026-10-22T14:29
2026-10-22T14:29
новости
киев
ближний восток
иран
дональд трамп
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_0:29:1043:616_1920x0_80_0_0_e2c1ced12f843a7ba8a3465936fe8139.jpg
По его словам, американский политик выбрал его в качестве объекта для нападок и объясняет собственным сторонникам, что цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах якобы растут по вине украинской стороны. Зеленский назвал это неприемлемым искажением контекста и попыткой Трампа отвлечь внимание от реального корня проблем на Ближнем Востоке, включая блокировку Ормузского пролива и действия Ирана.Также Зеленский потребовал от Трампа использовать в отношении Москвы такой же жесткий тон, как и в отношении Киева, а, кроме того, выразил недоумение по поводу того, почему тот до сих пор не вводит обещанные "адские санкции". Он добавил, что Трампу необходимо вести себя дипломатично, а не предлагать просто "всё простить" России из-за ее масштабов ради возобновления торговли газом или дизельным топливом.Кроме того, Зеленский обвинил Вашингтон в срыве договоренностей по вооружениям.Комментируя требования Трампа сесть за стол переговоров, он подчеркнул, что само по себе прекращение огня якобы уже является огромным компромиссом со стороны Украины.О незавидной судьбе Зеленского - в материале Банду Зеленского — под суд. Украина — труп на искусственном жизнеобеспечении на сайте Украина.ру.
киев
ближний восток
иран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_7881e63d3d3233eb1ea3ef0f6e6a24b4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, ближний восток, иран, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Киев, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями
Владимир Зеленский в ходе беседы с британским журналистом Стивеном Бартлеттом выступил с открытой критикой в адрес американского лидера Дональда Трампа, обвинив его в "несправедливом" отношении к Киеву
По его словам, американский политик выбрал его в качестве объекта для нападок и объясняет собственным сторонникам, что цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах якобы растут по вине украинской стороны. Зеленский назвал это неприемлемым искажением контекста и попыткой Трампа отвлечь внимание от реального корня проблем на Ближнем Востоке, включая блокировку Ормузского пролива и действия Ирана.
Также Зеленский потребовал от Трампа использовать в отношении Москвы такой же жесткий тон, как и в отношении Киева, а, кроме того, выразил недоумение по поводу того, почему тот до сих пор не вводит обещанные "адские санкции".
Он добавил, что Трампу необходимо вести себя дипломатично, а не предлагать просто "всё простить" России из-за ее масштабов ради возобновления торговли газом или дизельным топливом.
Кроме того, Зеленский обвинил Вашингтон в срыве договоренностей по вооружениям.
Комментируя требования Трампа сесть за стол переговоров, он подчеркнул, что само по себе прекращение огня якобы уже является огромным компромиссом со стороны Украины.