Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями - 22.10.2026 Украина.ру
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Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями
Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями - 22.10.2026 Украина.ру
Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями
Владимир Зеленский в ходе беседы с британским журналистом Стивеном Бартлеттом выступил с открытой критикой в адрес американского лидера Дональда Трампа, обвинив его в "несправедливом" отношении к Киеву
2026-10-22T14:29
2026-10-22T14:29
новости
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иран
дональд трамп
владимир зеленский
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По его словам, американский политик выбрал его в качестве объекта для нападок и объясняет собственным сторонникам, что цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах якобы растут по вине украинской стороны. Зеленский назвал это неприемлемым искажением контекста и попыткой Трампа отвлечь внимание от реального корня проблем на Ближнем Востоке, включая блокировку Ормузского пролива и действия Ирана.Также Зеленский потребовал от Трампа использовать в отношении Москвы такой же жесткий тон, как и в отношении Киева, а, кроме того, выразил недоумение по поводу того, почему тот до сих пор не вводит обещанные "адские санкции". Он добавил, что Трампу необходимо вести себя дипломатично, а не предлагать просто "всё простить" России из-за ее масштабов ради возобновления торговли газом или дизельным топливом.Кроме того, Зеленский обвинил Вашингтон в срыве договоренностей по вооружениям.Комментируя требования Трампа сесть за стол переговоров, он подчеркнул, что само по себе прекращение огня якобы уже является огромным компромиссом со стороны Украины.О незавидной судьбе Зеленского - в материале Банду Зеленского — под суд. Украина — труп на искусственном жизнеобеспечении на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, ближний восток, иран, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Киев, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями

14:29 22.10.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский в ходе беседы с британским журналистом Стивеном Бартлеттом выступил с открытой критикой в адрес американского лидера Дональда Трампа, обвинив его в "несправедливом" отношении к Киеву
По его словам, американский политик выбрал его в качестве объекта для нападок и объясняет собственным сторонникам, что цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах якобы растут по вине украинской стороны. Зеленский назвал это неприемлемым искажением контекста и попыткой Трампа отвлечь внимание от реального корня проблем на Ближнем Востоке, включая блокировку Ормузского пролива и действия Ирана.
Также Зеленский потребовал от Трампа использовать в отношении Москвы такой же жесткий тон, как и в отношении Киева, а, кроме того, выразил недоумение по поводу того, почему тот до сих пор не вводит обещанные "адские санкции".
Он добавил, что Трампу необходимо вести себя дипломатично, а не предлагать просто "всё простить" России из-за ее масштабов ради возобновления торговли газом или дизельным топливом.
Кроме того, Зеленский обвинил Вашингтон в срыве договоренностей по вооружениям.
Комментируя требования Трампа сесть за стол переговоров, он подчеркнул, что само по себе прекращение огня якобы уже является огромным компромиссом со стороны Украины.
О незавидной судьбе Зеленского - в материале Банду Зеленского — под суд. Украина — труп на искусственном жизнеобеспечении на сайте Украина.ру.
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