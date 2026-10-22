Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом - 22.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261022/uitkoff-vernulsya-s-optimizmom-chto-stoit-za-peregovorami-s-moskvoy-i-kievom-1084003609.html
Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом
Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом - 22.10.2026 Украина.ру
Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом
Специальный посланник американской администрации по миротворческим миссиям Стив Уиткофф демонстрирует высокий уровень оптимизма после серии контактов с руководством России и Украины. Об этом 22 октября сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
2026-10-22T17:34
2026-10-22T17:34
новости
россия
украина
сша
стив уиткофф
джей ди вэнс
дмитрий песков
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/11/1080290345_0:40:770:473_1920x0_80_0_0_a01c8896f81d43eb3799796dc0f62cfd.jpg
"Он, разумеется, переговорил за последние пару дней и с российским, и с украинским руководством. Он настроен оптимистично", — заявил Вэнс журналистам в Цинциннати, комментируя результаты поездки спецпосланника.По его словам, в Вашингтоне исходят из принципиального изменения ситуации и готовности сторон возобновить диалог. "Я думаю, что обе страны согласились вернуться за стол переговоров", — сказал вице-президент. Он отметил, что ранее позиции сторон слишком расходились по некоторым принципиальным вопросам, поэтому выйти на новый раунд переговоров не удавалось.Главной площадкой для трёхсторонних консультаций с участием России, США и Украины сейчас рассматривается Абу-Даби, о чём ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее – в материале Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–УкраинаБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/11/1080290345_43:0:727:513_1920x0_80_0_0_992d1e20372943e42d7555352a57c0e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, стив уиткофф, джей ди вэнс, дмитрий песков, украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс, Дмитрий Песков, Украина.ру

Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом

17:34 22.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru‼ Вэнс в своей новой книге признал, что даже если бы США отдали все свои запасы боеприпасов Киеву, этого все равно было бы недостаточно
‼ Вэнс в своей новой книге признал, что даже если бы США отдали все свои запасы боеприпасов Киеву, этого все равно было бы недостаточно - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Специальный посланник американской администрации по миротворческим миссиям Стив Уиткофф демонстрирует высокий уровень оптимизма после серии контактов с руководством России и Украины. Об этом 22 октября сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Он, разумеется, переговорил за последние пару дней и с российским, и с украинским руководством. Он настроен оптимистично", — заявил Вэнс журналистам в Цинциннати, комментируя результаты поездки спецпосланника.
По его словам, в Вашингтоне исходят из принципиального изменения ситуации и готовности сторон возобновить диалог. "Я думаю, что обе страны согласились вернуться за стол переговоров", — сказал вице-президент. Он отметил, что ранее позиции сторон слишком расходились по некоторым принципиальным вопросам, поэтому выйти на новый раунд переговоров не удавалось.
Главной площадкой для трёхсторонних консультаций с участием России, США и Украины сейчас рассматривается Абу-Даби, о чём ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробнее – в материале Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСШАСтив УиткоффДжей Ди ВэнсДмитрий ПесковУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:34Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом
17:29"Дело идет к этому": чего ждать от мирных переговоров по Украине
17:12Обреченный и приговоренный пошел ва-банк. Зеленский спасает свою жизнь, как умеет
17:07Миллиард гривен откатов: НАБУ раскрыло схему с мошенническими колл-центрами
17:03Трамп попытается навязать коммерческую сделку по Украине, но Россия не пойдет на торги — Лукьянов
17:00Дебандеризация Украины пришла, откуда не ждали
16:53Зрада! Украинский актёр раскрыл страшную тайну украинской киноиндустрии
16:33"Первый сталинист". В Харькове декоммунизируют Богдана Хмельницкого
16:19У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион"
16:01Пышное дело: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины – давнего соратника Яценюка
16:00Советский след в истории семьи Глюксманн
15:21Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России"
15:20Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти
15:20Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина
14:59"Просто упали с неба": из-за ограничений Starlink ВСУ потеряли дроны на миллион
14:48Крым, НАТО и Донбасс — в 2022 Зеленский был готов почти на всё
14:45Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета
14:29Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями
14:28Дмитриев анонсировал начало исполнения дизельной сделки с США с 23 октября
14:27Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму
Лента новостейМолния