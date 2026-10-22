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Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом
Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом - 22.10.2026 Украина.ру
Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом
Специальный посланник американской администрации по миротворческим миссиям Стив Уиткофф демонстрирует высокий уровень оптимизма после серии контактов с руководством России и Украины. Об этом 22 октября сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
2026-10-22T17:34
2026-10-22T17:34
2026-10-22T17:34
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"Он, разумеется, переговорил за последние пару дней и с российским, и с украинским руководством. Он настроен оптимистично", — заявил Вэнс журналистам в Цинциннати, комментируя результаты поездки спецпосланника.По его словам, в Вашингтоне исходят из принципиального изменения ситуации и готовности сторон возобновить диалог. "Я думаю, что обе страны согласились вернуться за стол переговоров", — сказал вице-президент. Он отметил, что ранее позиции сторон слишком расходились по некоторым принципиальным вопросам, поэтому выйти на новый раунд переговоров не удавалось.Главной площадкой для трёхсторонних консультаций с участием России, США и Украины сейчас рассматривается Абу-Даби, о чём ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее – в материале Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–УкраинаБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, стив уиткофф, джей ди вэнс, дмитрий песков, украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс, Дмитрий Песков, Украина.ру
Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом
Специальный посланник американской администрации по миротворческим миссиям Стив Уиткофф демонстрирует высокий уровень оптимизма после серии контактов с руководством России и Украины. Об этом 22 октября сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Он, разумеется, переговорил за последние пару дней и с российским, и с украинским руководством. Он настроен оптимистично", — заявил Вэнс журналистам в Цинциннати, комментируя результаты поездки спецпосланника.
По его словам, в Вашингтоне исходят из принципиального изменения ситуации и готовности сторон возобновить диалог. "Я думаю, что обе страны согласились вернуться за стол переговоров", — сказал вице-президент. Он отметил, что ранее позиции сторон слишком расходились по некоторым принципиальным вопросам, поэтому выйти на новый раунд переговоров не удавалось.
Главной площадкой для трёхсторонних консультаций с участием России, США и Украины сейчас рассматривается Абу-Даби, о чём ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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