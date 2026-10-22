https://ukraina.ru/20261022/reyting-na-zakaz-kak-kiev-pytaetsya-prodlit-agoniyu-vlasti-1083997753.html

Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти

Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти - 22.10.2026 Украина.ру

Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти

Разоблачаем фейковую социологию, на которой пытаются построить иллюзию поддержки Зеленского, и объясняем, почему выборов на Украине не будет. В выпуске: разбор... Украина.ру, 22.10.2026

2026-10-22T15:20

2026-10-22T15:20

2026-10-22T15:20

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Разоблачаем фейковую социологию, на которой пытаются построить иллюзию поддержки Зеленского, и объясняем, почему выборов на Украине не будет. В выпуске: разбор заказного опроса "Нью Имидж Маркетинг Групп", совпадение его публикации с давлением Трампа и отказом Зеленского от выборов, реальные данные Киевского международного института социологии о разочаровании и стыде украинцев, а также объяснение, почему выборы на Украине пока невозможны.

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украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, выборы, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, социология, выборы на украине, украинцы, видео