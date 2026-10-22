https://ukraina.ru/20261022/reyting-na-zakaz-kak-kiev-pytaetsya-prodlit-agoniyu-vlasti-1083997753.html
Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти
Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти - 22.10.2026 Украина.ру
Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти
Разоблачаем фейковую социологию, на которой пытаются построить иллюзию поддержки Зеленского, и объясняем, почему выборов на Украине не будет. В выпуске: разбор... Украина.ру, 22.10.2026
2026-10-22T15:20
2026-10-22T15:20
2026-10-22T15:20
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выборы на украине
украинцы
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Разоблачаем фейковую социологию, на которой пытаются построить иллюзию поддержки Зеленского, и объясняем, почему выборов на Украине не будет. В выпуске: разбор заказного опроса "Нью Имидж Маркетинг Групп", совпадение его публикации с давлением Трампа и отказом Зеленского от выборов, реальные данные Киевского международного института социологии о разочаровании и стыде украинцев, а также объяснение, почему выборы на Украине пока невозможны.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новости, выборы, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, социология, выборы на украине, украинцы, видео
Видео, Новости, выборы, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, социология, выборы на Украине, украинцы