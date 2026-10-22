Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти - 22.10.2026 Украина.ру
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Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти
Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти - 22.10.2026 Украина.ру
Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти
Разоблачаем фейковую социологию, на которой пытаются построить иллюзию поддержки Зеленского, и объясняем, почему выборов на Украине не будет. В выпуске: разбор... Украина.ру, 22.10.2026
2026-10-22T15:20
2026-10-22T15:20
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новости
выборы
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
социология
выборы на украине
украинцы
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Разоблачаем фейковую социологию, на которой пытаются построить иллюзию поддержки Зеленского, и объясняем, почему выборов на Украине не будет. В выпуске: разбор заказного опроса "Нью Имидж Маркетинг Групп", совпадение его публикации с давлением Трампа и отказом Зеленского от выборов, реальные данные Киевского международного института социологии о разочаровании и стыде украинцев, а также объяснение, почему выборы на Украине пока невозможны.
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видео, новости, выборы, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, социология, выборы на украине, украинцы, видео
Видео, Новости, выборы, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, социология, выборы на Украине, украинцы

Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти

15:20 22.10.2026
 
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Разоблачаем фейковую социологию, на которой пытаются построить иллюзию поддержки Зеленского, и объясняем, почему выборов на Украине не будет. В выпуске: разбор заказного опроса "Нью Имидж Маркетинг Групп", совпадение его публикации с давлением Трампа и отказом Зеленского от выборов, реальные данные Киевского международного института социологии о разочаровании и стыде украинцев, а также объяснение, почему выборы на Украине пока невозможны.
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