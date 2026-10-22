Миллиард гривен откатов: НАБУ раскрыло схему с мошенническими колл-центрами - 22.10.2026 Украина.ру
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Миллиард гривен откатов: НАБУ раскрыло схему с мошенническими колл-центрами
Миллиард гривен откатов: НАБУ раскрыло схему с мошенническими колл-центрами - 22.10.2026 Украина.ру
Миллиард гривен откатов: НАБУ раскрыло схему с мошенническими колл-центрами
НАБУ объявило ещё одно подозрение в рамках дела "Карфаген". Об этом 22 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-22T17:07
2026-10-22T17:07
новости
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Подозрение получил бывший руководитель одного из департаментов Офиса генпрокурора — вероятно, Сергей Кропива, который уже находится в СИЗО.По данным следствия, он отвечал за коммуникацию с представителями мошеннических "колл-центров", получение от них откатов, безопасность и конспирацию членов преступной организации.Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды превышает миллиард гривен.Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.
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новости, киев, набу, сизо
Новости, Киев, НАБУ, СИЗО

Миллиард гривен откатов: НАБУ раскрыло схему с мошенническими колл-центрами

17:07 22.10.2026
 
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Битва в коррупционном поле — украинский Высший антикоррупционный суд стал отменять решения НАБУ и САП по взяточникам - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
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НАБУ объявило ещё одно подозрение в рамках дела "Карфаген". Об этом 22 октября сообщили украинские СМИ
Подозрение получил бывший руководитель одного из департаментов Офиса генпрокурора — вероятно, Сергей Кропива, который уже находится в СИЗО.
По данным следствия, он отвечал за коммуникацию с представителями мошеннических "колл-центров", получение от них откатов, безопасность и конспирацию членов преступной организации.
Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды превышает миллиард гривен.
Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.
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