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Миллиард гривен откатов: НАБУ раскрыло схему с мошенническими колл-центрами

Миллиард гривен откатов: НАБУ раскрыло схему с мошенническими колл-центрами - 22.10.2026 Украина.ру

Миллиард гривен откатов: НАБУ раскрыло схему с мошенническими колл-центрами

НАБУ объявило ещё одно подозрение в рамках дела "Карфаген". Об этом 22 октября сообщили украинские СМИ

2026-10-22T17:07

2026-10-22T17:07

2026-10-22T17:07

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Подозрение получил бывший руководитель одного из департаментов Офиса генпрокурора — вероятно, Сергей Кропива, который уже находится в СИЗО.По данным следствия, он отвечал за коммуникацию с представителями мошеннических "колл-центров", получение от них откатов, безопасность и конспирацию членов преступной организации.Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды превышает миллиард гривен.Подробнее о причинах и следствиях операции "Карфаген" - в материале Никиты Волковича Разоряли американцев и европейцев: почему на самом деле штурмовали офис генпрокурора в Киеве.

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новости, киев, набу, сизо