https://ukraina.ru/20261022/u-granits-rossii-litva-nachala-ucheniya-gromovoy-bastion-1084000740.html

У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион"

У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион" - 22.10.2026 Украина.ру

У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион"

В Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", организованные военным комендантским советом ВС Литвы и союзом литовских стрелков. Об этом 22 октября говорится на сайте командования армии республики

2026-10-22T16:19

2026-10-22T16:19

2026-10-22T16:19

новости

литва

россия

эстония

владимир путин

нато

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080833081_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_9d769ae94b4b76d7fe2e3f101fc41c7e.jpg

Учения пройдут с 22 по 25 октября в городах Клайпеде, Гаргждае и Шилуте."В ходе учений солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты", — сказано на сайте.Также военнослужащие будут патрулировать города и их окрестности и проводить мероприятия на территории городских администраций и муниципалитетов. Кроме того, в Клайпеде будут проводиться мероприятия по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых, а также мероприятия, направленные на пресечение диверсий на железной дороге. Население будет проинформировано о начале учений.Военные учения Brave Blue 26 также проходят на территории Эстонии. В них принимают участие эстонские и немецкие военнослужащие. В ходе учений военные отработают приём и логистическое обеспечение немецких подразделений на случай кризиса или войны. Одной из задач учений станет выявление возможных трудностей, которые могут возникнуть при реальном перемещении воинских подразделений.13 октября НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В них приняли участие вооружённые силы 17 стран.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

литва

россия

эстония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, россия, эстония, владимир путин, нато, украина.ру