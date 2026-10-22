У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион" - 22.10.2026 Украина.ру
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У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион"
У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион" - 22.10.2026 Украина.ру
У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион"
В Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", организованные военным комендантским советом ВС Литвы и союзом литовских стрелков. Об этом 22 октября говорится на сайте командования армии республики
2026-10-22T16:19
2026-10-22T16:19
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Учения пройдут с 22 по 25 октября в городах Клайпеде, Гаргждае и Шилуте."В ходе учений солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты", — сказано на сайте.Также военнослужащие будут патрулировать города и их окрестности и проводить мероприятия на территории городских администраций и муниципалитетов. Кроме того, в Клайпеде будут проводиться мероприятия по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых, а также мероприятия, направленные на пресечение диверсий на железной дороге. Население будет проинформировано о начале учений.Военные учения Brave Blue 26 также проходят на территории Эстонии. В них принимают участие эстонские и немецкие военнослужащие. В ходе учений военные отработают приём и логистическое обеспечение немецких подразделений на случай кризиса или войны. Одной из задач учений станет выявление возможных трудностей, которые могут возникнуть при реальном перемещении воинских подразделений.13 октября НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В них приняли участие вооружённые силы 17 стран.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, литва, россия, эстония, владимир путин, нато, украина.ру
Новости, Литва, Россия, Эстония, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру

У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион"

16:19 22.10.2026
 
© Фото : US Army Europe Литовский военный
 Литовский военный - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© Фото : US Army Europe
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В Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", организованные военным комендантским советом ВС Литвы и союзом литовских стрелков. Об этом 22 октября говорится на сайте командования армии республики
Учения пройдут с 22 по 25 октября в городах Клайпеде, Гаргждае и Шилуте.
"В ходе учений солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты", — сказано на сайте.
Также военнослужащие будут патрулировать города и их окрестности и проводить мероприятия на территории городских администраций и муниципалитетов. Кроме того, в Клайпеде будут проводиться мероприятия по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых, а также мероприятия, направленные на пресечение диверсий на железной дороге. Население будет проинформировано о начале учений.
Военные учения Brave Blue 26 также проходят на территории Эстонии. В них принимают участие эстонские и немецкие военнослужащие. В ходе учений военные отработают приём и логистическое обеспечение немецких подразделений на случай кризиса или войны. Одной из задач учений станет выявление возможных трудностей, которые могут возникнуть при реальном перемещении воинских подразделений.
13 октября НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В них приняли участие вооружённые силы 17 стран.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октября
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