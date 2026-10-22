https://ukraina.ru/20261022/prosto-upali-s-neba-iz-za-ogranicheniy-starlink-vsu-poteryali-drony-na-million-1083996431.html
"Просто упали с неба": из-за ограничений Starlink ВСУ потеряли дроны на миллион
"Просто упали с неба": из-за ограничений Starlink ВСУ потеряли дроны на миллион - 22.10.2026 Украина.ру
"Просто упали с неба": из-за ограничений Starlink ВСУ потеряли дроны на миллион
Украинская армия потеряла десятки дорогостоящих беспилотников из-за внезапных ограничений работы военного спутникового интернета Starshield — дочернего сервиса Starlink. Об этом 22 октября пишет издание The New York Times
2026-10-22T14:59
2026-10-22T14:59
2026-10-22T14:59
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В публикации говорится, что ограничения не только повлияли на операции ВСУ, но и лишили их значительного количества дорогого вооружения. Высокопоставленный украинский командир по имени Олег (фамилию и должность издание не раскрывает) рассказал, что в его подразделениях из-за внезапной потери связи были утеряны десятки боевых дронов, которые в этот момент летели к целям — они "просто упали с неба". По его оценке, утраченное вооружение обошлось более чем в миллион долларов. Более того, сбои Starshield вынудили его приостановить почти все операции на три дня — включая удары по российским командным пунктам и складам топлива.Сейчас, по словам украинских властей, ситуация со Starlink улучшилась, но проблемы сохраняются. А в администрации президента США Дональда Трампа, как отмечает NYT, "подают противоречивые сигналы" — одновременно отрицая какие-либо изменения в работе Starshield и заявляя о восстановлении связи.Подробнее о том, как между тем развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.
https://ukraina.ru/20261022/reshil-pouchit-diplomatii-zelenskiy-nabrosilsya-na-trampa-s-obvineniyami-1083995811.html
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новости, сша, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Просто упали с неба": из-за ограничений Starlink ВСУ потеряли дроны на миллион
Украинская армия потеряла десятки дорогостоящих беспилотников из-за внезапных ограничений работы военного спутникового интернета Starshield — дочернего сервиса Starlink. Об этом 22 октября пишет издание The New York Times
В публикации говорится, что ограничения не только повлияли на операции ВСУ, но и лишили их значительного количества дорогого вооружения.
Высокопоставленный украинский командир по имени Олег (фамилию и должность издание не раскрывает) рассказал, что в его подразделениях из-за внезапной потери связи были утеряны десятки боевых дронов, которые в этот момент летели к целям — они "просто упали с неба".
По его оценке, утраченное вооружение обошлось более чем в миллион долларов. Более того, сбои Starshield вынудили его приостановить почти все операции на три дня — включая удары по российским командным пунктам и складам топлива.
Сейчас, по словам украинских властей, ситуация со Starlink улучшилась, но проблемы сохраняются. А в администрации президента США Дональда Трампа, как отмечает NYT, "подают противоречивые сигналы" — одновременно отрицая какие-либо изменения в работе Starshield и заявляя о восстановлении связи.
Подробнее о том, как между тем развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.