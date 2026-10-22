https://ukraina.ru/20261022/nakonets-to-sozreli-kto-risknet-predstavlyat-evropu-pered-putinymkhronika-sobytiy-na-utro-22-oktyabrya--1083985642.html

Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октября

Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октября - 22.10.2026 Украина.ру

Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октября

Дональд Трамп рассчитывает добиться мирного соглашения по Украине уже в декабре, Москва готова возобновить трехсторонние переговоры, а Владимир Зеленский допускает заморозку конфликта по нынешней линии фронта. На этом фоне Европа опасается остаться за бортом переговоров, а Киев пытается сохранить американскую поддержку

2026-10-22T09:00

2026-10-22T09:00

2026-10-22T09:00

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Трамп готовит историческую сделкуПрезидент США Дональд Трамп намерен организовать подписание мирного соглашения по Украине в декабре на саммите G20 в Майами — причем, по данным The Atlantic, на территории собственного гольф-клуба. Как утверждает издание, американский лидер хочет предстать главным миротворцем, стоящим между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в момент заключения соглашения.Ради этого Вашингтон, как пишет журнал, готов усилить давление на Киев, чтобы добиться уступок до начала декабря. Авторы публикации выделяют три ключевые даты: промежуточные выборы в Конгресс США 3 ноября, возможную встречу Трампа с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в середине ноября и саммит G20 в декабре. Накануне в Санкт-Петербурге состоялась почти трехчасовая встреча Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, центральной темой разговора стала Украина. Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в первой половине ноября, а возможным местом встречи назван Абу-Даби.Кроме того, в Кремле подтвердили, что идея встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября остается актуальной. Сам Трамп заявил, что конфликт, возможно, ближе к завершению, чем когда-либо, и отказался от намерения ужесточать санкции против России, сославшись на близость сделки.Зеленский допускает заморозку фронта, а Европа ищет место за столом переговоровНа фоне дипломатических контактов Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что готов рассматривать мирное соглашение, предполагающее фиксацию нынешней линии соприкосновения. По его словам, сохранение существующего положения дел может стать реальным способом завершить конфликт. Однако Москва ранее подчеркивала, что заморозка боевых действий сама по себе не является окончательным решением.Пока Москва и Вашингтон обсуждают возможные условия урегулирования, европейские страны опасаются остаться в стороне. По данным Politico, в ЕС рассматривают кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и главы Евросовета Антониу Кошты на роль переговорщика с Путиным. Единого решения пока нет. Ранее российский лидер называл предпочтительным посредником бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, но подчеркивал, что европейцы должны сами выбрать представителя, которому доверяют.Киев опасается потерять американскую поддержкуПо данным The Atlantic, в Киеве опасаются, что после выборов в Конгресс 3 ноября Трамп может усилить давление на Украину. Зеленский, как сообщает Axios, уже обратился к группе американских сенаторов с просьбой повлиять на позицию Белого дома.О напряженности в отношениях свидетельствуют и подробности личных переговоров. Как пишет The New York Times, спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во время встречи с Зеленским в Норвегии упрекнули его за резкие ответы на критику американского президента. По данным источника издания, они заявили, что поведение украинского лидера разозлило Трампа. Зеленский попытался возразить и в какой-то момент ответил: "Я такого никогда не говорил". Дополнительные проблемы возникли после ограничений в работе спутниковой системы Starshield. По данным The New York Times, десятки украинских беспилотников потеряли связь с операторами и упали, причинив ущерб более чем на миллион долларов. Трамп заявил, что не знает, кто распорядился ограничить скорость Starlink, и не участвовал в принятии этого решения. При этом американский президент вновь раскритиковал Зеленского, заявив, что Украине нужен другой переговорщик.Маск предупреждает противниковМежду тем на фоне приближающихся выборов в Конгресс США обостряется и противостояние вокруг главы SpaceX Илона Маска. Как сообщает Politico, представители Демократической партии обсуждают возможность расследований в отношении предпринимателя и значительной части его бизнеса, если демократы вернут контроль над Конгрессом.Маск, один из крупнейших спонсоров республиканцев, отреагировал на эти сообщения угрозой разобраться с теми, кто, по его мнению, стоит за его политическими противниками.Эта фраза отсылает к Евангелию от Матфея, где Иисус предупреждает, что прибегающие к мечу могут сами погибнуть от него.Пока говорят о мире, боевые действия продолжаютсяБританский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что российские войска приближаются к победе и конфликт может закончиться поражением Украины и Запада.Тем временем Минобороны России сообщило об уничтожении 424 украинских беспилотников над российскими регионами за сутки 21 октября. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о массированной атаке на Москву: по его данным, в ночь на 22 октября к городу направлялись 630 беспилотников, большая часть которых была уничтожена на дальних рубежах.Кроме того, Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям на Украине в ночное время. По данным ведомства, поражены предприятия украинского ВПК, связанные с производством и хранением крылатых ракет и беспилотников, а также объекты транспортной инфраструктуры в Киеве. Под удар также попали портовая инфраструктура Одесской области и морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.

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https://ukraina.ru/20261021/okruzhenie-trampa-gotovitsya-k-porazheniyu-na-vyborakh-i-ischet-vinovatykh--cnn--1083963521.html

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эксклюзив, хроники, украина, москва, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, politico, fox news, атэс, сша