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Крым, НАТО и Донбасс — в 2022 Зеленский был готов почти на всё

Крым, НАТО и Донбасс — в 2022 Зеленский был готов почти на всё - 22.10.2026 Украина.ру

Крым, НАТО и Донбасс — в 2022 Зеленский был готов почти на всё

Бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью украинскому изданию "Страна.ua" заявил, что Владимир Зеленский в первые дни конфликта был согласен практически на все, что предлагала Россия. И речь не о каких-то мелких уступках, а об условиях возможного соглашения — от Крыма до НАТО и Донбасса

2026-10-22T14:48

2026-10-22T14:48

2026-10-22T14:48

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По словам Новинского, 25 февраля 2022 года ему позвонил руководитель одной из украинских спецслужб и попросил помочь с организацией переговоров — мол, у него "есть контакты". Новинский ответил, что не может заниматься этим самостоятельно, ведь есть МИД и люди вроде [экс-главы Офиса президента] Андрея Ермака. Но собеседник настаивал. "И через пять минут я уже говорил с Зеленским", — вспоминает Новинский. По его словам, с президентом России Владимиром Путиным, контактов у него никогда не было, зато были связи в РФ — он их восстановил и организовал первые переговоры в Гомеле. Человеком, с которым он общался оказался Дмитрий Козак, тогдашний замглавы администрации президента России.Новинский утверждает, что каждый пункт будущего соглашения он лично согласовывал с Зеленским. У России, по его словам, было три основных условия. Первое — убрать из Конституции пункт о стремлении Украины в НАТО и внести внеблоковый статус и нейтралитет. "Зеленский спрашивает меня: как поступить. Я задал ему встречный вопрос: как вы думаете, Украина в течение следующих 30 лет вступит в НАТО? — Нет. Тогда, наверное, можно отказаться от упоминания вступления в Альянс в Основном законе (Конституции — Ред.)", — вспоминает Новинский.Вторым пунктом шло признание Украиной особого статуса Крыма — правда, не в качестве состава России, а со сроком на 30 лет. И на это Зеленский, по словам Новинского, тоже дал согласие, не став спорить. Третьим вопросом был статус Донбасса. Новинский поинтересовался у Козака: останется ли Донбасс, включая неподконтрольные Киеву территории, в составе Украины? Тот ответил, что это может стать предметом переговоров. "Тогда ещё была возможность сохранить Донбасс в составе Украины — но уже не на условиях Минских соглашений. Он мог вернуться в рамках конфедеративного объединения, но все равно в составе Украины, что самое важное. Зеленский и с этим был согласен", — вспоминает Новинский.Весь процесс занял около месяца — почти до конца марта, когда стороны встретились уже в Стамбуле. Почему же все сорвалось? По мнению Новинского, к тому времени Зеленский передумал заканчивать войну. Получается, что человек, который мог остановить войну на приемлемых условиях, предпочёл стать "героем" — ценой тысяч жизней. Аплодисменты оказались дороже мира. А ведь это, кстати, не первый раз, когда человек из ближайшего окружения Зеленского говорит о нежелании главы киевского режима заканчивать конфликт. Еще в сентябре бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель — та самая, против которой он ввел санкции, — открыто называла своего бывшего начальника "угрозой украинскому суверенитету" и "инструментом самоубийства украинской нации". "Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзости прийти к власти. Мерзость — это Зеленский", — заявляла она. И главное — Мендель тогда же прямо сказала: именно Зеленский несколько раз настаивал на продолжении войны, хотя возможности для переговоров были. Что же теперь? Москва по-прежнему настаивает на отказе Украины от вступления в НАТО, выводе украинских войск с территорий четырех областей и признании новых территориальных реалий. Плюс — внеблоковый и безъядерный статус Украины, ограничения по численности и вооружениям украинской армии, обеспечение прав русскоязычных граждан и отмена всех западных санкций с закреплением договоренностей в новых международных соглашениях. И вот на этом фоне особенно показательно, что даже американский президент Дональд Трамп упрекнул Зеленского в том, что тот вовремя не пошел на мирное соглашение. По словам главы Белого дома, если бы Зеленский прислушался к нему раньше, Украина могла бы заключить гораздо более выгодную сделку, чем та, на которую она может рассчитывать сейчас. Более того, Трамп заявил, что украинскому руководству, возможно, пора поручить ведение переговоров кому-то другому: "Пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины". Подробнее о том, как между тем развиваются мирные усилия России и США на сегодняшний день, и чем в этот момент заняты в Европе, — в обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным? Хроника событий на утро 22 октября.

https://ukraina.ru/20261022/uitkoff-zasvetil-lichnye-zapisi-vo-vremya-peregovorov-s-putinym-chto-tam-bylo-1083988104.html

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