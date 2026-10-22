Дмитриев анонсировал начало исполнения дизельной сделки с США с 23 октября - 22.10.2026 Украина.ру
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Дмитриев анонсировал начало исполнения дизельной сделки с США с 23 октября
Дмитриев анонсировал начало исполнения дизельной сделки с США с 23 октября - 22.10.2026 Украина.ру
Дмитриев анонсировал начало исполнения дизельной сделки с США с 23 октября
Сделка по поставкам дизеля, которую Россия заключила с Соединёнными Штатами, начнёт исполняться с 23 октября. Об этом 22 октября сообщил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев
2026-10-22T14:28
2026-10-22T14:28
новости
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сша
москва
кирилл дмитриев
министерство финансов
александр новак
дональд трамп
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"Мы все знаем про дизельную сделку, она начнёт исполняться буквально уже завтра", — сказал он в эфире телеканала НТВ.Отдельно Дмитриев отметил, что Россия также имеет возможность поставлять на американский рынок удобрения. Кроме того, Москва ведёт активный диалог по "другим энергетическим и технологическим проектам". Среди них — создание совместных дата-центров искусственного интеллекта.За день до этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что 22 октября из России в Соединённые Штаты отправится первый танкер с дизелем.17 октября Новак сообщил, что в морском порту Диксон был отгружен первый танкер с нефтью проекта "Восток Ойл" для мирового рынка. Диксон — российский арктический морской порт, расположенный на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив.9 октября президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, и они обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Согласно условиям договорённости, Москва готова поставить Вашингтону до трёх миллионов тонн дизельного топлива, исходя из текущих производственных возможностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Для юридической реализации этой сделки Министерство финансов США выпустило специальное исключение из действующих санкций.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, москва, кирилл дмитриев, министерство финансов, александр новак, дональд трамп
Новости, Россия, США, Москва, Кирилл Дмитриев, Министерство финансов, Александр Новак, Дональд Трамп

Дмитриев анонсировал начало исполнения дизельной сделки с США с 23 октября

14:28 22.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений БиятовГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сделка по поставкам дизеля, которую Россия заключила с Соединёнными Штатами, начнёт исполняться с 23 октября. Об этом 22 октября сообщил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев
"Мы все знаем про дизельную сделку, она начнёт исполняться буквально уже завтра", — сказал он в эфире телеканала НТВ.
Отдельно Дмитриев отметил, что Россия также имеет возможность поставлять на американский рынок удобрения. Кроме того, Москва ведёт активный диалог по "другим энергетическим и технологическим проектам". Среди них — создание совместных дата-центров искусственного интеллекта.
За день до этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что 22 октября из России в Соединённые Штаты отправится первый танкер с дизелем.
17 октября Новак сообщил, что в морском порту Диксон был отгружен первый танкер с нефтью проекта "Восток Ойл" для мирового рынка. Диксон — российский арктический морской порт, расположенный на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив.
9 октября президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, и они обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Согласно условиям договорённости, Москва готова поставить Вашингтону до трёх миллионов тонн дизельного топлива, исходя из текущих производственных возможностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Для юридической реализации этой сделки Министерство финансов США выпустило специальное исключение из действующих санкций.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Наконец-то созрели! Кто рискнет представлять Европу перед Путиным?Хроника событий на утро 22 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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