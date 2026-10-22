https://ukraina.ru/20261022/delo-idet-k-etomu-chego-zhdat-ot-mirnykh-peregovorov-po-ukraine-1083982971.html

"Дело идет к этому": чего ждать от мирных переговоров по Украине

"Дело идет к этому": чего ждать от мирных переговоров по Украине - 22.10.2026 Украина.ру

"Дело идет к этому": чего ждать от мирных переговоров по Украине

Во вторник, 21 октября, в Санкт‑Петербурге завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, который должен был привезти в Россию согласованный с Украиной и Европой мирный план.

2026-10-22T17:29

2026-10-22T17:29

2026-10-22T17:29

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Согласование мирных предложений представителями США, Европы и Украины происходило в Норвегии, а питерское мероприятие должно было стать "сверкой часов" перед планируемым разговором Путина и Трампа 18-19 ноября на саммите АТЭС в Китае. Собственно, смысл встречи двух президентов зависел от того, что привез Уиткофф в Санкт-Петербург.Инсайды по этому поводу появляются уже пару дней.Газета The Financial Times сообщила, что Европа видит два пути к миру: заморозка по линии боевого соприкосновения с гарантией, что Украина никогда не вступит в НАТО, или уступка Украиной России оставшейся части Донбасса и вступление в НАТО. Осмысленными такие варианты могут выглядеть только для тех, кто совсем не знаком с политическим аспектом конфликта. Первый вариант нежизнеспособен, поскольку Россия не увязывает свое согласие на мир по ЛБС с вопросами НАТО. Нейтральный статус Украины — одно из базовых требований РФ, как бы ни прошла граница по результатам СВО. На второй вариант никогда не пойдет Украина, поскольку в НАТО ее не принимают по факту. Отдавать территории за обещания Киев не станет, а до подписания мирного договора в НАТО Украина не вступит, даже если бы Альянс хотел ее принять.Другое мнение у The New York Times. Авторы газеты утверждают, что в Осло Уиткофф предложил украинским делегатам заключить сделку на российских условиях (то есть отдать Донбасс), а взамен получить некие экономические выгоды. Какие именно, неизвестно, но исходя из других инсайдов можно предположить, что речь идет о заработке с транзита российского газа в ЕС. По крайней мере Трамп очень рассчитывает на такой исход, поскольку ему нужно вернуть Россию на западный рынок, тем самым "отцепив" ее от Китая.Проблема сделки такого рода для Украины сомнительна по следующим причинам. Во-первых, все уже увидели, как работает "большая и красивая" ресурсная сделка — никак. Инвестировать миллиарды в добычу редкоземельных металлов на Украине американский бизнес пока не спешит — и вряд ли поспешит позже. В Венесуэлу после похищения Мадуро и открытия страны для захода американского капитала тоже никто особо не устремился. Слишком большие нужны инвестиции и слишком неочевидный результат. Во-вторых, снимет ли Европа, где со следующего года будет действовать полный запрет на покупку российского газа, антироссийские санкции, а если и снимет, то как быстро после окончания войны? Украина может отдать территории, а прибыль от транзита газа начать получать лет через десять, что лично для Зеленского — совершенно бессмысленно. В-третьих, Украина может вывести войска, а ВС РФ не остановятся. Исходя из этого в начале 2026 года, когда обсуждалась свободная экономическая зона на Донбассе ("Доннилэнд"), Зеленский потребовал гарантии безопасности "аналогичные 5-й статье устава НАТО". Трамп согласился их дать, но только как часть итогового мирного соглашения, а для подписания итогового соглашения Украина должна вывести войска. Получается или замкнутый круг, или требование односторонней уступки со стороны Украины. То же самое продолжается и сейчас: ради энергетического перемирия Трамп требует от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ в обмен на ничего — а так не бывает.По данным Axios, делегации США, Европы и Украины в Осло обсудили долгосрочные гарантии безопасности Украины, план послевоенного восстановления экономики и систему послевоенной безопасности в Европе и "достигли высокой степени согласованности относительно дальнейших шагов". Президент Финляндии Стубб тоже сказал, что все переговорщики придерживаются единой позиции и ждут ответа России. По его словам, был выработан план энергетического и продовольственного перемирия. Правда Кушнер, пишет Axios, настаивал на прекращении ударов по российским НПЗ, поэтому есть большие сомнения, что план перемирия реально мог быть согласован. Зеленский по итогам переговоров заявил, что Украина готова отказаться от ударов по российским НПЗ в обмен на отказ России от ударов по украинским электростанциям, то есть продолжил старую линию, из-за которой они сейчас конфликтуют с Трампом. Также частью старой линии является снова прозвучавшее его предложение о трехсторонних переговорах с участием Трампа и Путина. Согласовать такое нельзя, потому что сам Путин неоднократно говорил о том, что встреча с Зеленским возможна, но только для подписания итогового соглашения. Впрочем, Трамп тут же выступил и сказал, что встреча Путина и Зеленского для урегулирования не нужна, но Трамп уже перемирие два раза объявлял, поэтому к его словам следует относится с долей сомнения. Также Зеленский сообщил, что США пообещали "мощные гарантии" на уровне 5-й статьи устава НАТО, но не уточнил, требуется ли для получения этих гарантий выводить войска из Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это отреагировал словами, что для полного урегулирования кто-то из Киева "должен принять ответственное решение". Все поняли, что речь о выводе ВСУ.В общем, если верить инсайдерам и официальным заявлениям, согласованные в Осло "новые подходы" не несут в себе принципиально ничего нового. И тем не менее Уиткофф в Петербург полетел.Путин, как и предполагалось, сообщил ему, что ВС РФ эффективно уничтожают объекты ВПК Украины и стратегическая инициатива полностью у ВС РФ; что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября; попросил передать Трампу наилучшие пожелания.Более детально результаты переговоров описал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в "новых подходах", изложенных Уиткоффом, "не так уж много полезного для урегулирования" и Россию они "полностью не удовлетворяют". И все же трехстороннюю российско-американско-украинскую встречу на уровне экспертов для обсуждения гарантий безопасности, которая пройдет в Абу-Даби в середине ноября, как раз перед саммитом АТЭС, согласовать удалось. Как и встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа на этом саммите.Вот только как быстро идет? Если, как утверждает Путин, стратегическая инициатива полностью у ВС РФ, то соглашаться на остановку по ЛБС как минимум до освобождения Донбасса никто не станет. В то же время не секрет, что на других направлениях ВСУ проводят контрнаступательные мероприятия. Наступление ВС РФ на лиманском направлении остановлено, а это северный охват той самой славянско-краматорской агломерации. На купянском и запорожском направлении фронт практически стоит. Даже по самым смелым прогнозам раньше, чем года через полтора, Донбасс взять не получится.Зеленский же прямо в эфире максимально протрамповского Fox News заявляет, что готов на мирное соглашение по ЛБС прямо сейчас и согласен с тем, чтобы Россия ради мира получила 25% Украины. Зеленский повторяет этот тезис уже сотый раз, но теперь — прямо электорату Трампа. Он говорит: препятствием к заключению долгожданной сделки является Путин со своими нереалистичными дополнительными требованиям и… Трамп, который вместо России давит на Украину, которая и так готова к уступкам. Если это не участие в предвыборной кампании на стороне Демпартии США, и, соответственно, не выбор стороны, то что?Владимир Путин уверен в относительно скорой победе на поле боя и на больше уступки, чем на те, которые уже есть, идти не намерен. Зеленский уверен, что некоторое время продержится и ждет нового Конгресса США, а может быть и ухода Трампа с поста через два года. Возможная потеря остатков Донбасса через еще пару лет боев его не беспокоит. Поэтому желание Трампа подписать мирное соглашение на саммите G20 в Майами в декабре, как это подает The Atlantic, вряд ли реализуется. Но не потому, что Америка настолько слаба, что не может разрулить военный конфликт между Россией и Украиной, а потому, что с Трампом уже не считаются. На Украине поняли, что его слова, мягко сказать, не всегда не конвертируются в дела. Особенно забавно выглядит в этом плане свежая история со Starlink, когда никто из администрации Трампа не осмелился взять на себя ответственность за решение об ограничении этого инструмента, несколько дней крупнейшие государственные деятели США оправдывались перед Киевом, а в итоге заявили, что это был сбой и по результатам встречи в Осло обещали все вернуть как было в течение 48 часов. В России же понимают, что Трамп не способен выполнить условия Анкориджа, а на меньшее в Кремле не согласны.Стоит ли надеяться на "Ялту-2" на саммите АТЭС, где США, Китай и Россия "разделят мир", договорившись о прочной и долгосрочной архитектуре мировой безопасности, частью чего представляется сделка по Украине? С нынешним положением Трампа в американской политике он может подписать что угодно, но выполнить подписанное уже не в состоянии. Сделка с ним будет даже не "Минском-3", а "ресурсной сделкой" с Украиной, о которой забыли почти сразу после ее заключения.

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