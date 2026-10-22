Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета - 22.10.2026 Украина.ру
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Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета
Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета - 22.10.2026 Украина.ру
Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета
Высший антикоррупционный суд Украины принял решение снять электронный браслет с бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко, который проходит главным фигурантом по делу об отмывании денежных средств
2026-10-22T14:45
2026-10-22T14:45
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Судебный орган частично удовлетворил запрос представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продлив общие процессуальные обязанности бывшего чиновника еще на два месяца, но при этом следственный судья категорически отказался оставлять в силе требование о постоянном ношении электронного средства контроля.Несмотря на избавление от браслета, в течение ближайших двух месяцев бывший руководитель ведомства будет ограничен в действиях. Его обязали без промедлений являться по любому требованию в суд, к прокурорам САП или детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, оперативно докладывать о смене адреса проживания и полностью избегать контактов со строго определенным кругом лиц. Кроме того, экс-министру запрещено покидать пределы Киева и Киевской области, а его заграничные паспорта остаются конфискованными.Галущенко оказался под арестом в феврале 2026 года в рамках масштабного расследования махинаций в энергетическом секторе. До этого, в ноябре 2025 года, НАБУ официально предъявило обвинения сразу семи участникам данной преступной группы, среди которых оказался и соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, успевший к тому моменту скрыться на территории Израиля. Сам Галущенко покинул стены следственного изолятора 29 июня, после того как три частные компании полностью внесли за него огромный залог в размере 150 миллионов гривен (больше 271 миллиона рублей).Подробнее - в материале За экс-министра энергетики Украины Галущенко внесли 150 миллионов гривен залога на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, киевская область, владимир зеленский, тимур миндич, высший антикоррупционный суд, сап, набу
Новости, Украина, Киев, Киевская область, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Высший антикоррупционный суд, САП, НАБУ

Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета

14:45 22.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкГерман Галущенко отстранен от выполнения обязанностей министра юстиции Украины, - премьер Свириденко
Герман Галущенко отстранен от выполнения обязанностей министра юстиции Украины, - премьер Свириденко - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
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Высший антикоррупционный суд Украины принял решение снять электронный браслет с бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко, который проходит главным фигурантом по делу об отмывании денежных средств
Судебный орган частично удовлетворил запрос представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продлив общие процессуальные обязанности бывшего чиновника еще на два месяца, но при этом следственный судья категорически отказался оставлять в силе требование о постоянном ношении электронного средства контроля.
Несмотря на избавление от браслета, в течение ближайших двух месяцев бывший руководитель ведомства будет ограничен в действиях. Его обязали без промедлений являться по любому требованию в суд, к прокурорам САП или детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, оперативно докладывать о смене адреса проживания и полностью избегать контактов со строго определенным кругом лиц. Кроме того, экс-министру запрещено покидать пределы Киева и Киевской области, а его заграничные паспорта остаются конфискованными.
Галущенко оказался под арестом в феврале 2026 года в рамках масштабного расследования махинаций в энергетическом секторе. До этого, в ноябре 2025 года, НАБУ официально предъявило обвинения сразу семи участникам данной преступной группы, среди которых оказался и соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, успевший к тому моменту скрыться на территории Израиля.
Сам Галущенко покинул стены следственного изолятора 29 июня, после того как три частные компании полностью внесли за него огромный залог в размере 150 миллионов гривен (больше 271 миллиона рублей).
Подробнее - в материале За экс-министра энергетики Украины Галущенко внесли 150 миллионов гривен залога на сайте Украина.ру.
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