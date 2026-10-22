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Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета

Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета - 22.10.2026 Украина.ру

Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение снять электронный браслет с бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко, который проходит главным фигурантом по делу об отмывании денежных средств

2026-10-22T14:45

2026-10-22T14:45

2026-10-22T14:45

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Судебный орган частично удовлетворил запрос представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, продлив общие процессуальные обязанности бывшего чиновника еще на два месяца, но при этом следственный судья категорически отказался оставлять в силе требование о постоянном ношении электронного средства контроля.Несмотря на избавление от браслета, в течение ближайших двух месяцев бывший руководитель ведомства будет ограничен в действиях. Его обязали без промедлений являться по любому требованию в суд, к прокурорам САП или детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, оперативно докладывать о смене адреса проживания и полностью избегать контактов со строго определенным кругом лиц. Кроме того, экс-министру запрещено покидать пределы Киева и Киевской области, а его заграничные паспорта остаются конфискованными.Галущенко оказался под арестом в феврале 2026 года в рамках масштабного расследования махинаций в энергетическом секторе. До этого, в ноябре 2025 года, НАБУ официально предъявило обвинения сразу семи участникам данной преступной группы, среди которых оказался и соратник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, успевший к тому моменту скрыться на территории Израиля. Сам Галущенко покинул стены следственного изолятора 29 июня, после того как три частные компании полностью внесли за него огромный залог в размере 150 миллионов гривен (больше 271 миллиона рублей).Подробнее - в материале За экс-министра энергетики Украины Галущенко внесли 150 миллионов гривен залога на сайте Украина.ру.

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