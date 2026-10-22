https://ukraina.ru/20261022/obrechennyy-i-prigovorennyy-poshel-va-bank-zelenskiy-spasaet-svoyu-zhizn-kak-umeet-1084001072.html

Обреченный и приговоренный пошел ва-банк. Зеленский спасает свою жизнь, как умеет

Обреченный и приговоренный пошел ва-банк. Зеленский спасает свою жизнь, как умеет - 22.10.2026 Украина.ру

Обреченный и приговоренный пошел ва-банк. Зеленский спасает свою жизнь, как умеет

Если верить интервью просроченного Владимира Зеленского, которое он дал британскому телеведущему Стивену Бартлетту, после возвращения из Осло и тамошних встреч с американцами и европейцами, учившими его жить, он теперь выживает. Стоически и героически – вместе со всем народом. Украинским, разумеется.

2026-10-22T17:12

2026-10-22T17:12

2026-10-22T17:12

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Но при этом невероятно страдает. И даже плачет. Страдания же и слёзы ему приносят бессонница, невыносимые переживания и ужасная боль, которой он "никому бы не пожелал". В принципе, Зеленскому есть отчего страдать и мучиться – речь идет уже о его личном выживании. Требования президента США Дональда Трампа, которые ему привез спецпосланник Стив Уиткофф, свелись к простому ультимативному требованию – или сдавайся и выполняй то, что требуют США, или уходи подобру-поздорову. А европейцы, которые сами сопровождали Зеленского в Осло и вызвались помочь, удар смягчить не смогли. Потому что уход Зеленского, выполнившего требования Трампа и от имени замирившегося с Россией, уже невыгоден им. Максимально четко этот посыл сформулировал канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, и Германия, и вся Европа поддерживают неонацистскую Украину, потому что Россия не должна победить. Издание Welt приводит слова Мерца: "Мы не даем Украине никакой поддержки для затягивания этого конфликта. Но капитуляция, тем более безоговорочная, не вариант, потому что это была бы капитуляция всех нас". Во как: капитуляция неонацистов – поражение всей Европы. И Зеленский уехал из Осло домой, даже демонстративно не дождавшись результатов встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский не согласен с ультиматумом. Но в то же время он и не собирается уходить, потому что вполне резонно предполагает, что ему начнут стрелять в спину – на поражение. И Зеленский, похоже, решил остаться и побороться за свое место под сегодняшним неласковым геополитическим солнцем. Более того, он пошел ва-банк. Как человек, который фактически приговорен к самому неожиданному исходу собственной судьбы, потому что обречен на новые и самые невероятные испытания. Потому Зеленский начал свой путь по лезвию бритвы. На что он рассчитывает? Конечно же, на то, что по-прежнему может пригодиться всем заинтересованным сторонам на Западе, где и сейчас еще востребованы его усилия, которые снова могут понадобиться в новых условиях. По крайней мере, в Европе, как видим, своего ближайшего будущего без Зеленского не видят. Он должен воевать с Россией – и никаких гвоздей. Но в то же время расчет Зеленского и на то, что он сможет пересидеть Трампа и, дождавшись ослабления его позиции после довыборов в Конгресс США 3 ноября сего года и поражения на них республиканцев, рассчитывать на изменение американской позиции относительно Украины и ее войны с Россией. Если это случится, США опять начнут помогать Украине в войне, и им понадобится человек, готовый воевать до конца. А это и есть Зеленский, он это доказал всем своим поведением за последние почти 5 лет. Но даже без изменения позиции Трампа после довыборов в Конгресс воюющая Украина нужна США. Исключительно как повод зарабатывать на войне. Это сейчас Трамп хочет дизельными сделками с Россией и обещаниями в будущем наладить сотрудничество с Москвой на общую сумму 12-14 триллионов долларов, переломить электоральную ситуацию и опять привлечь на свою сторону бизнес республиканцев и белых фермеров-реднеков сельскохозяйственных штатов, которые несут убытки от повышения цен на дизель. А вот когда дизельная проблема будет решена, то США вполне могут легко и непринуждённо опять вернуться к войне. Не зря же во время всей этой шумихи в Осло и под Санкт-Петербургом речь-то хоть и шла о прекращении войны, но ведь не о мире. Точнее – России, как всегда, нужно не перемирие, а долгосрочный и гарантированный мир, обеспечивающий национальные интересы и национальную же безопасность. А западные переговорщики мало говорили даже о перемирии, акцентируя внимание всего лишь на прекращении огня на линии боевого столкновения (ЛБС). То есть о консервировании войны на ЛБС. Об этом же, кстати, говорит даже приостановка санкций, на которую якобы пошел Трамп. Речь идет именно о приостановке на полгода, а не об окончательной отмене рестрикций. Трамп предпринимает такие шаги исключительно исходя из политической целесообразности. А потом напряженность в Европе, ослабляющая и ЕС, и Россию, будет продолжаться, а США будут получать с этого свои материальные дивиденды. А вот прекращение огня – это прекращение огня, а не устранение причин его возникновения. То есть войны, как средства решения проблем и достижения поставленных целей. А передышка в войне, обеспеченная перемирием, нужна не только Европе. И не только, чтобы лучше подготовиться к схватке с Россией в 2029-2030 годах. Передышка нужна и США, чтобы решить свои энергетические проблемы. А потом Америке опять понадобится война, чтобы и Европу ослаблять и прибирать ее к рукам, и ущерб России причинять. Никто и никогда ведь не сказал, что перемирие, о котором сейчас все говорят и которого якобы все добиваются, закончит войну. И мы опять возвращаемся к тому, с чего начинали: раз нужна будет война, то нужен будет и воитель, и воины. Вот Зеленский все это и может обеспечить. Он уже это доказал многажды. Все, тут круг замыкается… Рассчитывает и Зеленский, и те западные кураторы и политтехнологи, которые за ним стоят, на крутые геополитические изменения, которые грядут и могут серьезно изменить мировые расклады и балансы сил. Например, серьезные политики уже рассчитывают на то, что в китайском Шэньчжэне на саммите АТЭС (APEC China 2026) встретятся лидеры США, России и Китай Трамп, Путин и Си Цзиньпин и наконец-то оформят контур нового мироустройства – с монополярного на многополярный. После этого планета окончательно начнет спрыгивать и сползать с одного несущего ствола леволиберального глобализма, основанного на долларе и на гегемонизме США и примкнувшего к нему Евросоюза, на новую треногу многополярности – США, Россия и Китай. Не зря же многие пророчат саммиту APEC China 2026 роль новой Ялты 2.0, которая и начнет оформлять новый мир, как это случилось в Ялте в феврале 1945, когда встреча союзников-победителей принесла планете глобальный мир почти на 50 лет. Новый мир, по расчетам спецов, будет (или может быть) разделен на сферы влияния между тремя новыми центрами силы.Со своими тремя главными валютами, а также недолларовыми механизмами взаимных расчетов, торговли и взаимодействия. И в этом новом мире Европе место будут отведено только в охвостье США, а она этого уже сейчас не хочет. И вносить какие-то коррективы, бороться за свое место в новых раскладах ЕС (если он сохранится) сможет при помощи воюющей Украины, нападающей на Россию и пикирующей Китай. Тут вот опять всплывает и становится востребованным готовый воевать Зеленский. Если доживет, конечно, до этого времени. А Зеленский хочет дожить. Эта задача – архиважная для него. Не зря же даже американский журнал American Conservative указал, что выжить Зеленскому будет непросто, ибо его донимают его личные демоны: фактически разрушенные отношения с США и угроза исчерпания финансовой помощи со стороны ЕС – на внешнем контуре. Падение доверия внутри страны и бунт в собственной партии "Слуга народа" – на Украине. Любая из этих проблем может похоронить Зеленского и в прямом, и в переносном смысле. Особенно если к процессу "похорон" присоединятся влиятельные желающие, например, из ЦРУ, МИ-6 или любых других спецслужб, которым дадут команду "он надоел"… Зеленский сопротивляется вызовам буквально на грани фола и человеческих возможностей, стоически вынося всестороннее давление и вертясь, как уж под вилами. Никогда не думал, что скажу это, но Зеленский демонстрирует выживаемость и живучесть настоящего криворожского пацана, который не привык сдаваться на улице. В его поведении можно было бы даже обнаружить некое мужество, если бы все его действия были направлены хоть частично на защиту интересов страны и сограждан, а не только на сохранение себя любимого у корыта с ништячками и на личное обогащение любой ценой. И не на войну, которая уничтожает Украину и несет гибель и горе украинцам…Еще о судьбе украинского недопрезидента читайте в статьях Евгении Кондаковой "Никудышный миротворец": Зеленский технично использует конфликт с Трампом в своих целях и Владимира Скачко Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине

https://ukraina.ru/20261015/vyzov-dlya-trampa-zelenskiy-riskuet-stat-novoy-zhertvoy-1083835880.html

https://ukraina.ru/20261016/spisannogo-ne-zhalko-zapad-gotovit-zelenskogo-k-finalnoy-provokatsii-1083862748.html

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