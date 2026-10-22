https://ukraina.ru/20261022/shpargalka-kushnera-slzy-zelenskogo-itogi-22-oktyabrya-1084006013.html

Шпаргалка Кушнера, слёзы Зеленского. Итоги 22 октября

Шпаргалка Кушнера, слёзы Зеленского. Итоги 22 октября - 22.10.2026 Украина.ру

Шпаргалка Кушнера, слёзы Зеленского. Итоги 22 октября

Журналисты разглядели листок с записями спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Владимир Зеленский пустил слезу, говоря о своей постоянной бессоннице и боли от происходящего

2026-10-22T18:00

2026-10-22T18:00

2026-10-22T18:03

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На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге спецпосланник президента США Стивен Уиткофф использовал тезисы для общения. Своеобразную шпаргалку Уиткоффа удалось разглядеть на одном из снимков журналистам украинского издания "Страна"."Похоже, на ней написано по пунктам: "Спасибо — Трехсторонние [переговоры]"; "Встретился с европейцами + З."; "Вчера, я почувствовал импульс"; "Нужно развивать этот успех"; "[Сфокусироваться] на трехстороннем [формате]"; "Эта сделка"", – гласила записка.Днём ранее, 21 октября Путин провел переговоры с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Во встрече также участвовал американский переговорщик Джаред Кушнер, который подключился онлайн. По итогам переговоров Уиткофф заявил, что встреча с российским лидером прошла конструктивно."В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы развить успех, достигнутый в Осло с <…> Зеленским, обсудить рамки мирного урегулирования и поблагодарить президента Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, позволившее ему вернуться домой к своей семье", – написал Уиткофф в соцсети Х.Он отметил, что "эти дискуссии были конструктивными и будут продолжены в рамках трехсторонних переговоров между Соединёнными Штатами, Россией и Украиной на техническом уровне"."Хотя предстоит ещё много важной работы, президент Трамп по-прежнему привержен идее прекращения этой войны и достижения всеобъемлющего, прочного мира, который обеспечит безопасность и процветание для будущих поколений", – заявил Уиткофф.Несмотря на эти слова, а также на заявления помощника президента России Юрия Ушакова, журналисты продолжают задавать вопросы о содержании встречи Путина и Уиткоффа. В итоге днём 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публичное обсуждение договорённостей, достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге, может повредить."Как вы понимаете, посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине. Какая-либо мегафонная дипломатия здесь может только навредить или, тем более, публичное обсуждение встречных предложений тоже может только навредить", – сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что не может раскрыть подробности новых предложений, которые Уиткофф передал Путину.Также пресс-секретарь президента России рекомендовал журналистам перечитать вчерашние заявления помощника президента Ушакова по итогам беседы российского лидера и Уиткоффа, добавив, что там отчасти можно найти ответ на заданные вопросы о новых предложениях и возможных изменениях в позициях обеих сторон, которые могли бы обеспечить реальный прогресс на предстоящих переговорах.Слеза ЗеленскогоВладимир Зеленский в интервью телеведущему Стивену Бартлетту пустил слезу, пожаловавшись на тяжёлое эмоциональное состояние."Это боль, которую я не пожелаю никому. Тяжело, честно говоря, я вообще не сплю", – заявил он и пустил слезу.Это проявление эмоций обсмеяли в России."Кто-нибудь, скажите ему, что сон очень быстро наладится, стоит лишь перестать [употреблять наркотики]. Пройдут резкие перепады настроения, выровняется давление, а через неделю даже придет в норму цвет лица, но это не точно", – отметил писатель и поэт Александр Пелевин.Аналогичный совет дал депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев."Зеленский в интервью какому-то чуваку, похожему на Уилла Смита, пускает слезу и рассказывает, что не спит ночами. Ну так понятное дело, нюхать столько кокса, не уснёшь. Это же стимулятор. Тут хоть плачь, хоть не плачь", – указал он.Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что это уже 15-е интервью, которое Зеленский даёт с начала октября.Также в интервью Зеленский попытался прикрыться дедушкой, сражавшимся в Великой Отечественной войне в рядах Красной Армии."Мой дед прошёл через Вторую мировую войну от начала до конца. Он был из семьи, в которой было несколько братьев, и всех их убили нацисты. У меня вообще осталось очень мало родственников. С обеих сторон моей семьи — и со стороны отца, и со стороны матери — многих родственников убили фашисты. Поэтому мне всегда казалось нелепым, когда Россия обвиняла Украину в том, что у нас якобы есть нацисты. Это нелепо и совершенно абсурдно", – заявил Зеленский.По его словам, фашизма на Украине "не существует"."Если бы люди хоть немного знали историю, они бы поняли, что фашистов в Украине, фашизма как такового не существует. Почему? Потому что Украина в глубине души понимает, что значит жить под гнетом фашистов", – подчеркнул Зеленский.Его слова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, это совпало с кульминацией скандала между Украиной и Польшей. Как вы знаете, городской совет Львова принял решение о том, что это будет год нацистского подразделения, хорошо известного во всем мире, в нашей стране, у евреев всего мира. И это стало причиной скандала. Его как-то замяли, но Польша успела уже отменить поставки вооружений в знак протеста против нацистских проявлений. Вот просто достаточно сказать об этом контрасте, чтобы прокомментировать слова Зеленского", – ответил Песков журналисту Павлу Зарубину.Песков также указал, что ему сложно комментировать, почему Зеленский вспомнил об этом, поскольку не знает контекста всего интервью."Но поскольку мы все время говорим о нацистских проявлениях на Украине и о необходимости выкорчевывания этих нацистских проявлений, то, наверное, он как-то пытается реабилитироваться и так далее. Но тем не менее вряд ли это получится на фоне того, что по-прежнему, к сожалению, происходит на Украине", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.Украинские же комментаторы указали на то, что то, как Зеленский прикрывается дедом-фронтовиком, может подействовать лишь на западных собеседников.Подробнее о возможной повестке мирных переговоров – в статье Павла Волкова ""Дело идет к этому": чего ждать от мирных переговоров по Украине".

https://ukraina.ru/20261022/pyshnoe-delo-nabu-vzyalos-za-glavu-natsbanka-ukrainy--davnego-soratnika-yatsenyuka-1083996564.html

https://ukraina.ru/20261022/obrechennyy-i-prigovorennyy-poshel-va-bank-zelenskiy-spasaet-svoyu-zhizn-kak-umeet-1084001072.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, санкт-петербург, владимир зеленский, стив уиткофф, владимир путин, красная армия