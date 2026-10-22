Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России" - 22.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261022/ukrainskie-lyudolovy-obvinili-natsionalista-goncharenko-v-proslavlenii-rossii-1083997571.html
Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России"
Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России" - 22.10.2026 Украина.ру
Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России"
Украинские военкомы отказались отвечать на вопросы народного депутата Алексея Гончаренко*, обвинив его в пророссийских симпатиях
2026-10-22T15:21
2026-10-22T15:21
новости
россия
украина
волынская область
алексей гончаренко
тцк
партия регионов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/02/1083575088_33:89:697:462_1920x0_80_0_0_b8684be3d15315ddf06202b46bbaebd0.jpg
Во время встречи народного депутата Украины Алексея Гончаренко* с сотрудниками территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог украинских военкоматов – Ред.) возникла перепалка: украинские военные не захотели, чтобы в рамках временной парламентской следственной комиссии их допрашивал "пророссийский" политик."Я скажу от имени всех военных и ветеранов: мы против, чтобы человек, который прославлял Россию, представлял наши интересы вообще где-то", – заявил один из военкомов.Когда Гончаренко* попросил военкома показать того, кто прославлял интересы России, многие военкомы хором ему ответили: "Вы!".Сам политик это отрицал. На вопросы о том, что он состоял в "Партии регионов", а также настаивал на том, чтобы русский язык стал государственным, Гончаренко* напомнил об особенностях демократии."При всём уважении к вам, кроме вас на Украине ещё есть десятки миллионов человек. И эти десятки миллионов людей выбирают своих представителей. В том числе, выбрали меня. И это их право: ни вы, ни кто-либо другой не может им навязать, кого выбирать. Это называется демократией и уважением друг к другу", – отмечал политик.Он заявил, что военкомы могут голосовать так, как им заблагорассудится, но если уж граждане выбрали того или иного политика, то за этим политиком стоят избиратели.Также Гончаренко* напомнил, что собравшиеся пришли на заседание временной парламентской комиссии, и нужно начинать работать, а не спорить по второстепенным вопросам.Сам политик в последнее время ожесточённо критикует военкомов. В мае он и вовсе предложил распустить ТЦК после очередного случая избиения гражданских военкомами в селе Ратное Волынской области."Люди боятся ТЦК и, по сути, боятся именно из-за таких случаев. Особенно удивляют слова ТЦК о том, что травмы были получены "в результате собственной неосторожности", когда есть чёткие видео, на которых видно избиение. Нужно менять систему. Мы не построим нормальную систему на лжи, обмане и насилии в отношении тех, кто может защищать нашу страну. Нужно распустить ТЦК и наконец создать систему гуманного гражданского рекрутинга", – заявил депутат.Его телеграм-канал подчас напоминает сводку о преступлениях военкомов. Последняя запись о ТЦК была опубликована 20 октября. Тогда Гончаренко* рассказал о том, как в Черкасской области работники ТЦК и полиции заблокировали в автомобиле мужа из Херсона и его беременную жену, удерживая их под палящим солнцем почти целый день."Ситуацию удалось решить только после вмешательства представительницы Уполномоченного по правам человека: мужчине выписали повестку, автомобиль разблокировали, супруги поехали дальше", — отметил политик.Он также заявил, что остаются вопросы по поводу того, как проводилось служебное расследование, и почему его выводы так отличаются от происходившего, по словам очевидцев, на месте.* – внесён в список экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20261006/goncharenko-v-ban-okhota-na-nardepa-terrorista-i-skandalnyy-proekt-v-rade-itogi-6-oktyabrya-1083645334.html
россия
украина
волынская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/02/1083575088_55:70:682:540_1920x0_80_0_0_3017f0abffbc6fe4313d50623acbd0b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, волынская область, алексей гончаренко, тцк, партия регионов
Новости, Россия, Украина, Волынская область, Алексей Гончаренко, ТЦК, Партия регионов

Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России"

15:21 22.10.2026
 
© Фото : goncharenko.org
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© Фото : goncharenko.org
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военкомы отказались отвечать на вопросы народного депутата Алексея Гончаренко*, обвинив его в пророссийских симпатиях
Во время встречи народного депутата Украины Алексея Гончаренко* с сотрудниками территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог украинских военкоматов – Ред.) возникла перепалка: украинские военные не захотели, чтобы в рамках временной парламентской следственной комиссии их допрашивал "пророссийский" политик.
"Я скажу от имени всех военных и ветеранов: мы против, чтобы человек, который прославлял Россию, представлял наши интересы вообще где-то", – заявил один из военкомов.
Когда Гончаренко* попросил военкома показать того, кто прославлял интересы России, многие военкомы хором ему ответили: "Вы!".
Сам политик это отрицал. На вопросы о том, что он состоял в "Партии регионов", а также настаивал на том, чтобы русский язык стал государственным, Гончаренко* напомнил об особенностях демократии.
"При всём уважении к вам, кроме вас на Украине ещё есть десятки миллионов человек. И эти десятки миллионов людей выбирают своих представителей. В том числе, выбрали меня. И это их право: ни вы, ни кто-либо другой не может им навязать, кого выбирать. Это называется демократией и уважением друг к другу", – отмечал политик.
Он заявил, что военкомы могут голосовать так, как им заблагорассудится, но если уж граждане выбрали того или иного политика, то за этим политиком стоят избиратели.
Также Гончаренко* напомнил, что собравшиеся пришли на заседание временной парламентской комиссии, и нужно начинать работать, а не спорить по второстепенным вопросам.
Сам политик в последнее время ожесточённо критикует военкомов. В мае он и вовсе предложил распустить ТЦК после очередного случая избиения гражданских военкомами в селе Ратное Волынской области.
"Люди боятся ТЦК и, по сути, боятся именно из-за таких случаев. Особенно удивляют слова ТЦК о том, что травмы были получены "в результате собственной неосторожности", когда есть чёткие видео, на которых видно избиение. Нужно менять систему. Мы не построим нормальную систему на лжи, обмане и насилии в отношении тех, кто может защищать нашу страну. Нужно распустить ТЦК и наконец создать систему гуманного гражданского рекрутинга", – заявил депутат.
18 лет тюрьмы получил в России украинский депутат Алексей Гончаренко* - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
6 октября, 18:00
Гончаренко*— в бан: охота на нардепа-террориста и скандальный проект в Раде. Итоги 6 октябряДепутата Верховной рады Алексея Гончаренко* исключили из фракции "Европейская солидарность" после призывов к переговорам с Россией. А затем внесли в базу "Миротворца"**. Тем временем в Раде зарегистрировали проект о закреплении нейтрального статуса Украины в Конституции. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Его телеграм-канал подчас напоминает сводку о преступлениях военкомов. Последняя запись о ТЦК была опубликована 20 октября. Тогда Гончаренко* рассказал о том, как в Черкасской области работники ТЦК и полиции заблокировали в автомобиле мужа из Херсона и его беременную жену, удерживая их под палящим солнцем почти целый день.
"Ситуацию удалось решить только после вмешательства представительницы Уполномоченного по правам человека: мужчине выписали повестку, автомобиль разблокировали, супруги поехали дальше", — отметил политик.
Он также заявил, что остаются вопросы по поводу того, как проводилось служебное расследование, и почему его выводы так отличаются от происходившего, по словам очевидцев, на месте.
* – внесён в список экстремистов и террористов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВолынская областьАлексей ГончаренкоТЦКПартия регионов
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:01Пышное дело: НАБУ взялось за главу Нацбанка Украины – давнего соратника Яценюка
16:00Советский след в истории семьи Глюксманн
15:21Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России"
15:20Рейтинг на заказ: как Киев пытается продлить агонию власти
15:20Песков: Абу-Даби рассматривается как площадка для переговоров РФ–США–Украина
14:59"Просто упали с неба": из-за ограничений Starlink ВСУ потеряли дроны на миллион
14:48Крым, НАТО и Донбасс — в 2022 Зеленский был готов почти на всё
14:45Обвиняемый в отмывании денег экс-министр Украины Галущенко избавился от электронного браслета
14:29Решил поучить дипломатии: Зеленский набросился на Трампа с обвинениями
14:28Дмитриев анонсировал начало исполнения дизельной сделки с США с 23 октября
14:27Стальные нервы на психополосе: как готовят пехоту к штурму
13:44Россия и Украина провели обмен телами в приграничье Белоруссии
13:34"Книгу бы почитать": в России обозлились на Крида за глумление над жертвами ВОВ
13:32ВСУ снова атаковали сахарный завод в Курской области: пострадала женщина
13:14Бунт Рады, гнев Трампа и угроза свержения: American Conservative предрек крах Зеленского
12:45Стало известно, как пристрастие Зеленского к наркотикам едва не убило его
12:38Встреча Путина, Трампа и Зеленского: Рябков рассказал, на какой стадии обсуждение
12:34ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу СБУ сведений о Черноморском флоте
12:05"Гопник в политике": Гоблин припечатал Зеленского
11:57Бессонница и переживания: Зеленский пустил слезу в британском подкасте
Лента новостейМолния