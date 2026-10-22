https://ukraina.ru/20261022/ukrainskie-lyudolovy-obvinili-natsionalista-goncharenko-v-proslavlenii-rossii-1083997571.html

Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России"

Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России" - 22.10.2026 Украина.ру

Украинские людоловы обвинили националиста Гончаренко* в "прославлении России"

Украинские военкомы отказались отвечать на вопросы народного депутата Алексея Гончаренко*, обвинив его в пророссийских симпатиях

2026-10-22T15:21

2026-10-22T15:21

2026-10-22T15:21

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Во время встречи народного депутата Украины Алексея Гончаренко* с сотрудниками территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог украинских военкоматов – Ред.) возникла перепалка: украинские военные не захотели, чтобы в рамках временной парламентской следственной комиссии их допрашивал "пророссийский" политик."Я скажу от имени всех военных и ветеранов: мы против, чтобы человек, который прославлял Россию, представлял наши интересы вообще где-то", – заявил один из военкомов.Когда Гончаренко* попросил военкома показать того, кто прославлял интересы России, многие военкомы хором ему ответили: "Вы!".Сам политик это отрицал. На вопросы о том, что он состоял в "Партии регионов", а также настаивал на том, чтобы русский язык стал государственным, Гончаренко* напомнил об особенностях демократии."При всём уважении к вам, кроме вас на Украине ещё есть десятки миллионов человек. И эти десятки миллионов людей выбирают своих представителей. В том числе, выбрали меня. И это их право: ни вы, ни кто-либо другой не может им навязать, кого выбирать. Это называется демократией и уважением друг к другу", – отмечал политик.Он заявил, что военкомы могут голосовать так, как им заблагорассудится, но если уж граждане выбрали того или иного политика, то за этим политиком стоят избиратели.Также Гончаренко* напомнил, что собравшиеся пришли на заседание временной парламентской комиссии, и нужно начинать работать, а не спорить по второстепенным вопросам.Сам политик в последнее время ожесточённо критикует военкомов. В мае он и вовсе предложил распустить ТЦК после очередного случая избиения гражданских военкомами в селе Ратное Волынской области."Люди боятся ТЦК и, по сути, боятся именно из-за таких случаев. Особенно удивляют слова ТЦК о том, что травмы были получены "в результате собственной неосторожности", когда есть чёткие видео, на которых видно избиение. Нужно менять систему. Мы не построим нормальную систему на лжи, обмане и насилии в отношении тех, кто может защищать нашу страну. Нужно распустить ТЦК и наконец создать систему гуманного гражданского рекрутинга", – заявил депутат.Его телеграм-канал подчас напоминает сводку о преступлениях военкомов. Последняя запись о ТЦК была опубликована 20 октября. Тогда Гончаренко* рассказал о том, как в Черкасской области работники ТЦК и полиции заблокировали в автомобиле мужа из Херсона и его беременную жену, удерживая их под палящим солнцем почти целый день."Ситуацию удалось решить только после вмешательства представительницы Уполномоченного по правам человека: мужчине выписали повестку, автомобиль разблокировали, супруги поехали дальше", — отметил политик.Он также заявил, что остаются вопросы по поводу того, как проводилось служебное расследование, и почему его выводы так отличаются от происходившего, по словам очевидцев, на месте.* – внесён в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20261006/goncharenko-v-ban-okhota-na-nardepa-terrorista-i-skandalnyy-proekt-v-rade-itogi-6-oktyabrya-1083645334.html

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новости, россия, украина, волынская область, алексей гончаренко, тцк, партия регионов