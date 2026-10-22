https://ukraina.ru/20261022/pervyy-stalinist-na-ukraine-dekommuniziruyut-bogdana-khmelnitskogo-1083999396.html

"Первый сталинист". В Харькове декоммунизируют Богдана Хмельницкого

"Первый сталинист". В Харькове декоммунизируют Богдана Хмельницкого - 22.10.2026 Украина.ру

"Первый сталинист". В Харькове декоммунизируют Богдана Хмельницкого

Внеочередная сессия Харьковского городского совета приняла решение о переименовании бульвара Богдана Хмельницкого. Отныне он называется бульвар "Омега" – в честь спецподразделения Национальной гвардии Украины

2026-10-22T16:33

2026-10-22T16:33

2026-10-22T16:47

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харьков

хмельницкий (город)

богдан хмельницкий

тарас шевченко

иосиф сталин

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Власти Харькова заявили, что в городе уже имеется улица Хмельницкого. Однако они не стали скрывать, что изменение названия было сделано под давлением "общественных организаций", – под которыми, конечно же, понимаются группировки украинских националистов, пролоббировавших изменения на карте бывшей украинской столицы.В частности, речь идет о представителях грантовой структуры "Деколонизация. Украина". Они занимаются уничтожением последних уцелевших советских памятников и радостно приветствовали на своем информационном ресурсе переименование харьковского бульвара имени Богдана Хмельницкого.Кроме того, это решение является реверансом в сторону западных спонсоров украинского режима. На базе подразделения "Омега" был создан одноименный специальный учебный центр, в работе которого участвуют иностранные наемники, сгруппированные в отдельном отряде LIBERTY. И недавно на Украине сообщили, что эта структура действует в "тесном партнерстве" с подразделением французской национальной жандармерии GIGN, под непосредственной опекой французского атташе.Говоря другими словами, гетмана Богдана Хмельницкого принесли в жертву радикальным бандеровцам и иностранным боевикам, которых пытаются представить новыми национальными героями Украины. Причем это событие вызвало недоумение у некоторых националистов старой закалки, которые находятся сейчас во внутреннем конфликте с командой Зеленского."Декоммунизаторы гордятся [переименованием проспекта]. Вот только какое отношение гетман Хмельницкий имеет к декоммунизации? Уже представляю себе как зеленые хунвейбины сносят памятники Тарасу Шевченко", – написал об этом в своем канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.Фигура знаменитого гетмана давно вызывает неприятие среди большинства украинских ультраправых. Они утверждают, что советское руководство создавало во времена Сталина "идеологический культ Хмельницкого". В 1938 году в СССР напечатали посвященное ему произведение драматурга Александра Корнейчука, по которому в 1941-м сняли известный фильм "Богдан Хмельницкий", удостоенный Сталинской премии первой степени. А в 1943 году был утвержден советский орден Богдана Хмельницкого – престижная награда, которой в основном награждались успешные полководцы.Наиболее непримиримые националисты на полном серьезе называют гетмана Войска Запорожского "сталинским любимцем", призывая "освободить страну" от посвященных ему памятников и появившихся в советскую эпоху топонимов."Харьковский городской совет переименовал бульвар Богдана Хмельницкого в бульвар "Омега"… Мне кажется, что постарались фармацевты – налицо популяризация известного комплекса жиров "Омега". Ну и правильно. Декоммунизация на марше. Максимилиан Волошин писал: "Великий Петр был первый большевик". Мы можем добавить: "Богдан Хмельницкий – первый сталинист: Он тоже не любил космополитов", – иронично комментирует эти воззвания журналист Константин Бондаренко.Ползучая декоммунизация Хмельницкого уже началась. Верховная Рада переименовала город Переслав-Хмельницкий в Переяслав, отрезав от его названия фамилию впавшего в опалу Богдана. Улицы имени гетмана тоже постепенно переименовывают – не так давно это произошло в Киевской и Винницкой областях, под давлением все тех же патриотических грантоедов.Кроме того, радикалы давно пытаются изменить название города Хмельницкий – чтобы он снова назывался Проскуровом, как во времена печально известного Проскуровского погрома, когда петлюровские банды устроили кровавую резню местного еврейского населения."Название этого города в Украине придумали советские пропагандисты: он никак не связан с гетманом. Это решение было принято в советский период и было официально привязано к 300-летию так называемого воссоединения Украины с Россией – так тогда трактовали Переяславскую Раду. Сам Богдан Хмельницкий никогда даже не бывал в Проскурове", – написала националистическая журналистка Галина Михайлова в украинском издании "Телеграф".Подобные публикации целенаправленно прогревают общественное мнение перед предстоящей декоммунизацией областного центра. И сейчас, сразу после переименования харьковского бульвара, ультраправые снова заговорили о том, что Хмельницкий должен называться Проскуровом – назло Сталину и Москве.Однако большинство пользователей украинских соцсетей восприняли новости из Харькова с открытым негодованием. Они возмущаются действиями харьковской городской власти, которая не может обеспечить нормальную работу общественного транспорта и коммунальных служб, не находит средств на ремонт дорог и домов. В то же время чиновники легко согласились профинансировать изменение названия проспекта, рассчитывая украсть на этом лишние бюджетные деньги."Команда кровавых клоунов. Скоро в Харькове появятся тупик Бусификаторов и проспект имени Героев ТЦК", – написал по этому поводу один из комментаторов популярного украинского телеграм-канала.Жители Украины по-прежнему относятся к личности Хмельницкого с уважением. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства "Рейтинг", проведенного по случаю "дня независимости" – когда социологи обратились к украинцам с просьбой перечислить наиболее выдающиеся фигуры в истории страны.Первую тройку по результатам этого опроса заняли Тарас Шевченко, Леся Украинка и гетман Богдан Хмельницкий. Причем, два первых номера в списке тоже находятся сегодня под прямой угрозой декоммунизации. "Тарас Шевченко будет поставлен под сомнение из-за русскоязычной прозы и положительных слов о коммунистах. Леся Украинка – за перевод "Манифеста Коммунистической партии" на украинский язык", – напоминает об этом все тот же Константин Бондаренко.Профессиональные декоммунизаторы нуждаются в новых жертвах, чтобы продолжать свой прибыльный бизнес, зарабатывая на бесконечных переименованиях. И эта безумная политика по-прежнему остается альфой и омегой современной националистической Украины.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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эксклюзив, украина, харьков, хмельницкий (город), богдан хмельницкий, тарас шевченко, иосиф сталин, верховная рада