"Первый сталинист". В Харькове декоммунизируют Богдана Хмельницкого - 22.10.2026 Украина.ру
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"Первый сталинист". В Харькове декоммунизируют Богдана Хмельницкого
"Первый сталинист". В Харькове декоммунизируют Богдана Хмельницкого - 22.10.2026 Украина.ру
"Первый сталинист". В Харькове декоммунизируют Богдана Хмельницкого
Внеочередная сессия Харьковского городского совета приняла решение о переименовании бульвара Богдана Хмельницкого. Отныне он называется бульвар "Омега" – в честь спецподразделения Национальной гвардии Украины
2026-10-22T16:33
2026-10-22T16:47
эксклюзив
украина
харьков
хмельницкий (город)
богдан хмельницкий
тарас шевченко
иосиф сталин
верховная рада
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Власти Харькова заявили, что в городе уже имеется улица Хмельницкого. Однако они не стали скрывать, что изменение названия было сделано под давлением "общественных организаций", – под которыми, конечно же, понимаются группировки украинских националистов, пролоббировавших изменения на карте бывшей украинской столицы.В частности, речь идет о представителях грантовой структуры "Деколонизация. Украина". Они занимаются уничтожением последних уцелевших советских памятников и радостно приветствовали на своем информационном ресурсе переименование харьковского бульвара имени Богдана Хмельницкого.Кроме того, это решение является реверансом в сторону западных спонсоров украинского режима. На базе подразделения "Омега" был создан одноименный специальный учебный центр, в работе которого участвуют иностранные наемники, сгруппированные в отдельном отряде LIBERTY. И недавно на Украине сообщили, что эта структура действует в "тесном партнерстве" с подразделением французской национальной жандармерии GIGN, под непосредственной опекой французского атташе.Говоря другими словами, гетмана Богдана Хмельницкого принесли в жертву радикальным бандеровцам и иностранным боевикам, которых пытаются представить новыми национальными героями Украины. Причем это событие вызвало недоумение у некоторых националистов старой закалки, которые находятся сейчас во внутреннем конфликте с командой Зеленского."Декоммунизаторы гордятся [переименованием проспекта]. Вот только какое отношение гетман Хмельницкий имеет к декоммунизации? Уже представляю себе как зеленые хунвейбины сносят памятники Тарасу Шевченко", – написал об этом в своем канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.Фигура знаменитого гетмана давно вызывает неприятие среди большинства украинских ультраправых. Они утверждают, что советское руководство создавало во времена Сталина "идеологический культ Хмельницкого". В 1938 году в СССР напечатали посвященное ему произведение драматурга Александра Корнейчука, по которому в 1941-м сняли известный фильм "Богдан Хмельницкий", удостоенный Сталинской премии первой степени. А в 1943 году был утвержден советский орден Богдана Хмельницкого – престижная награда, которой в основном награждались успешные полководцы.Наиболее непримиримые националисты на полном серьезе называют гетмана Войска Запорожского "сталинским любимцем", призывая "освободить страну" от посвященных ему памятников и появившихся в советскую эпоху топонимов."Харьковский городской совет переименовал бульвар Богдана Хмельницкого в бульвар "Омега"… Мне кажется, что постарались фармацевты – налицо популяризация известного комплекса жиров "Омега". Ну и правильно. Декоммунизация на марше. Максимилиан Волошин писал: "Великий Петр был первый большевик". Мы можем добавить: "Богдан Хмельницкий – первый сталинист: Он тоже не любил космополитов", – иронично комментирует эти воззвания журналист Константин Бондаренко.Ползучая декоммунизация Хмельницкого уже началась. Верховная Рада переименовала город Переслав-Хмельницкий в Переяслав, отрезав от его названия фамилию впавшего в опалу Богдана. Улицы имени гетмана тоже постепенно переименовывают – не так давно это произошло в Киевской и Винницкой областях, под давлением все тех же патриотических грантоедов.Кроме того, радикалы давно пытаются изменить название города Хмельницкий – чтобы он снова назывался Проскуровом, как во времена печально известного Проскуровского погрома, когда петлюровские банды устроили кровавую резню местного еврейского населения."Название этого города в Украине придумали советские пропагандисты: он никак не связан с гетманом. Это решение было принято в советский период и было официально привязано к 300-летию так называемого воссоединения Украины с Россией – так тогда трактовали Переяславскую Раду. Сам Богдан Хмельницкий никогда даже не бывал в Проскурове", – написала националистическая журналистка Галина Михайлова в украинском издании "Телеграф".Подобные публикации целенаправленно прогревают общественное мнение перед предстоящей декоммунизацией областного центра. И сейчас, сразу после переименования харьковского бульвара, ультраправые снова заговорили о том, что Хмельницкий должен называться Проскуровом – назло Сталину и Москве.Однако большинство пользователей украинских соцсетей восприняли новости из Харькова с открытым негодованием. Они возмущаются действиями харьковской городской власти, которая не может обеспечить нормальную работу общественного транспорта и коммунальных служб, не находит средств на ремонт дорог и домов. В то же время чиновники легко согласились профинансировать изменение названия проспекта, рассчитывая украсть на этом лишние бюджетные деньги."Команда кровавых клоунов. Скоро в Харькове появятся тупик Бусификаторов и проспект имени Героев ТЦК", – написал по этому поводу один из комментаторов популярного украинского телеграм-канала.Жители Украины по-прежнему относятся к личности Хмельницкого с уважением. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства "Рейтинг", проведенного по случаю "дня независимости" – когда социологи обратились к украинцам с просьбой перечислить наиболее выдающиеся фигуры в истории страны.Первую тройку по результатам этого опроса заняли Тарас Шевченко, Леся Украинка и гетман Богдан Хмельницкий. Причем, два первых номера в списке тоже находятся сегодня под прямой угрозой декоммунизации. "Тарас Шевченко будет поставлен под сомнение из-за русскоязычной прозы и положительных слов о коммунистах. Леся Украинка – за перевод "Манифеста Коммунистической партии" на украинский язык", – напоминает об этом все тот же Константин Бондаренко.Профессиональные декоммунизаторы нуждаются в новых жертвах, чтобы продолжать свой прибыльный бизнес, зарабатывая на бесконечных переименованиях. И эта безумная политика по-прежнему остается альфой и омегой современной националистической Украины.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20261010/naemniki-iz-vsu-otkazalis-idti-na-proryv-kotla-pod-kharkovom-i-sbezhali-s-pozitsiy-1083731993.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, харьков, хмельницкий (город), богдан хмельницкий, тарас шевченко, иосиф сталин, верховная рада
Эксклюзив, Украина, Харьков, Хмельницкий (город), Богдан Хмельницкий, Тарас Шевченко, Иосиф Сталин, Верховная Рада

"Первый сталинист". В Харькове декоммунизируют Богдана Хмельницкого

16:33 22.10.2026 (обновлено: 16:47 22.10.2026)
 
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Сергей Котвицкий
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Внеочередная сессия Харьковского городского совета приняла решение о переименовании бульвара Богдана Хмельницкого. Отныне он называется бульвар "Омега" – в честь спецподразделения Национальной гвардии Украины
Власти Харькова заявили, что в городе уже имеется улица Хмельницкого. Однако они не стали скрывать, что изменение названия было сделано под давлением "общественных организаций", – под которыми, конечно же, понимаются группировки украинских националистов, пролоббировавших изменения на карте бывшей украинской столицы.
В частности, речь идет о представителях грантовой структуры "Деколонизация. Украина". Они занимаются уничтожением последних уцелевших советских памятников и радостно приветствовали на своем информационном ресурсе переименование харьковского бульвара имени Богдана Хмельницкого.
Кроме того, это решение является реверансом в сторону западных спонсоров украинского режима. На базе подразделения "Омега" был создан одноименный специальный учебный центр, в работе которого участвуют иностранные наемники, сгруппированные в отдельном отряде LIBERTY. И недавно на Украине сообщили, что эта структура действует в "тесном партнерстве" с подразделением французской национальной жандармерии GIGN, под непосредственной опекой французского атташе.
Говоря другими словами, гетмана Богдана Хмельницкого принесли в жертву радикальным бандеровцам и иностранным боевикам, которых пытаются представить новыми национальными героями Украины. Причем это событие вызвало недоумение у некоторых националистов старой закалки, которые находятся сейчас во внутреннем конфликте с командой Зеленского.
"Декоммунизаторы гордятся [переименованием проспекта]. Вот только какое отношение гетман Хмельницкий имеет к декоммунизации? Уже представляю себе как зеленые хунвейбины сносят памятники Тарасу Шевченко", – написал об этом в своем канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*.
Фигура знаменитого гетмана давно вызывает неприятие среди большинства украинских ультраправых. Они утверждают, что советское руководство создавало во времена Сталина "идеологический культ Хмельницкого". В 1938 году в СССР напечатали посвященное ему произведение драматурга Александра Корнейчука, по которому в 1941-м сняли известный фильм "Богдан Хмельницкий", удостоенный Сталинской премии первой степени. А в 1943 году был утвержден советский орден Богдана Хмельницкого – престижная награда, которой в основном награждались успешные полководцы.
Наиболее непримиримые националисты на полном серьезе называют гетмана Войска Запорожского "сталинским любимцем", призывая "освободить страну" от посвященных ему памятников и появившихся в советскую эпоху топонимов.
"Харьковский городской совет переименовал бульвар Богдана Хмельницкого в бульвар "Омега"… Мне кажется, что постарались фармацевты – налицо популяризация известного комплекса жиров "Омега". Ну и правильно. Декоммунизация на марше. Максимилиан Волошин писал: "Великий Петр был первый большевик". Мы можем добавить: "Богдан Хмельницкий – первый сталинист: Он тоже не любил космополитов", – иронично комментирует эти воззвания журналист Константин Бондаренко.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
10 октября, 16:21
Колумбийские наемники отказались идти на прорыв котла под Харьковом и сбежали с позицийГруппа колумбийских наемников в составе ВСУ отказалась выполнять приказ командования и покинула позиции на волчанском направлении в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах
Ползучая декоммунизация Хмельницкого уже началась. Верховная Рада переименовала город Переслав-Хмельницкий в Переяслав, отрезав от его названия фамилию впавшего в опалу Богдана. Улицы имени гетмана тоже постепенно переименовывают – не так давно это произошло в Киевской и Винницкой областях, под давлением все тех же патриотических грантоедов.
Кроме того, радикалы давно пытаются изменить название города Хмельницкий – чтобы он снова назывался Проскуровом, как во времена печально известного Проскуровского погрома, когда петлюровские банды устроили кровавую резню местного еврейского населения.
"Название этого города в Украине придумали советские пропагандисты: он никак не связан с гетманом. Это решение было принято в советский период и было официально привязано к 300-летию так называемого воссоединения Украины с Россией – так тогда трактовали Переяславскую Раду. Сам Богдан Хмельницкий никогда даже не бывал в Проскурове", – написала националистическая журналистка Галина Михайлова в украинском издании "Телеграф".
Подобные публикации целенаправленно прогревают общественное мнение перед предстоящей декоммунизацией областного центра. И сейчас, сразу после переименования харьковского бульвара, ультраправые снова заговорили о том, что Хмельницкий должен называться Проскуровом – назло Сталину и Москве.
Однако большинство пользователей украинских соцсетей восприняли новости из Харькова с открытым негодованием. Они возмущаются действиями харьковской городской власти, которая не может обеспечить нормальную работу общественного транспорта и коммунальных служб, не находит средств на ремонт дорог и домов. В то же время чиновники легко согласились профинансировать изменение названия проспекта, рассчитывая украсть на этом лишние бюджетные деньги.
"Команда кровавых клоунов. Скоро в Харькове появятся тупик Бусификаторов и проспект имени Героев ТЦК", – написал по этому поводу один из комментаторов популярного украинского телеграм-канала.
Жители Украины по-прежнему относятся к личности Хмельницкого с уважением. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства "Рейтинг", проведенного по случаю "дня независимости" – когда социологи обратились к украинцам с просьбой перечислить наиболее выдающиеся фигуры в истории страны.
Первую тройку по результатам этого опроса заняли Тарас Шевченко, Леся Украинка и гетман Богдан Хмельницкий. Причем, два первых номера в списке тоже находятся сегодня под прямой угрозой декоммунизации.
"Тарас Шевченко будет поставлен под сомнение из-за русскоязычной прозы и положительных слов о коммунистах. Леся Украинка – за перевод "Манифеста Коммунистической партии" на украинский язык", – напоминает об этом все тот же Константин Бондаренко.
Профессиональные декоммунизаторы нуждаются в новых жертвах, чтобы продолжать свой прибыльный бизнес, зарабатывая на бесконечных переименованиях. И эта безумная политика по-прежнему остается альфой и омегой современной националистической Украины.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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