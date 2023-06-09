https://ukraina.ru/20230609/1047016422.html

Полковник запаса рассказал, когда российские крылатые ракеты ударят по аэродромам НАТО

Полковник запаса рассказал, когда российские крылатые ракеты ударят по аэродромам НАТО - 09.06.2023 Украина.ру

Полковник запаса рассказал, когда российские крылатые ракеты ударят по аэродромам НАТО

Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура будет уничтожена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-06-09T04:00

2023-06-09T04:00

2023-06-09T04:00

новости

нато

f-16

аэродромы

истребители

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Дальность российских крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар по местам базирования истребителей F-16. И страны НАТО это прекрасно понимают, рассказал эксперт.Самолёты F-16 являются сложными в эксплуатации. Если будет уничтожена только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины не смогут взлететь,добавил он.Как только этот самолет с боекомплектом взлетит с аэродрома базирования и направится на линию соприкосновения, он станет законной целью России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, f-16, аэродромы, истребители