Полковник запаса рассказал, когда российские крылатые ракеты ударят по аэродромам НАТО - 09.06.2023 Украина.ру
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Полковник запаса рассказал, когда российские крылатые ракеты ударят по аэродромам НАТО
Полковник запаса рассказал, когда российские крылатые ракеты ударят по аэродромам НАТО - 09.06.2023 Украина.ру
Полковник запаса рассказал, когда российские крылатые ракеты ударят по аэродромам НАТО
Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура будет уничтожена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-06-09T04:00
2023-06-09T04:00
новости
нато
f-16
аэродромы
истребители
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Дальность российских крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар по местам базирования истребителей F-16. И страны НАТО это прекрасно понимают, рассказал эксперт.Самолёты F-16 являются сложными в эксплуатации. Если будет уничтожена только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины не смогут взлететь,добавил он.Как только этот самолет с боекомплектом взлетит с аэродрома базирования и направится на линию соприкосновения, он станет законной целью России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, f-16, аэродромы, истребители
Новости, НАТО, F-16, аэродромы, истребители

Полковник запаса рассказал, когда российские крылатые ракеты ударят по аэродромам НАТО

04:00 09.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16. Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура будет уничтожена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
Дальность российских крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар по местам базирования истребителей F-16. И страны НАТО это прекрасно понимают, рассказал эксперт.
Самолёты F-16 являются сложными в эксплуатации. Если будет уничтожена только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины не смогут взлететь,добавил он.
"Ребята, вы [страны НАТО] тратите огромные деньги на Украину. Но вы же понимаете, что это все впустую. Что вы с этим будете делать дальше? Вы действительно готовы предоставлять аэродромы на территории соседних с Украиной стран НАТО, чтобы киевский режим мог работать против нас на [истребителях] F-16? Вы же неадекватно оцениваете ситуацию. Вы хотите Третьей мировой войны?", - подчеркнул Насонов.
Как только этот самолет с боекомплектом взлетит с аэродрома базирования и направится на линию соприкосновения, он станет законной целью России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиНАТОF-16аэродромыистребители
 
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