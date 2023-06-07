https://ukraina.ru/20230607/1046995460.html

Роман Насонов: Как только наступление ВСУ захлебнется, Россия должна ударить по аэродромам НАТО

Роман Насонов: Как только наступление ВСУ захлебнется, Россия должна ударить по аэродромам НАТО - 07.06.2023 Украина.ру

Роман Насонов: Как только наступление ВСУ захлебнется, Россия должна ударить по аэродромам НАТО

В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника

2023-06-07T15:48

2023-06-07T15:48

2023-06-07T15:48

интервью

россия

всу

каховская гэс

нато

украина

днепр

f-16

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Понятно, что мы тоже понесли потери, но они несоизмеримо ниже потерь ВСУ. Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях, считает эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина сознательно устроила теракт с подрывом дамбы Каховской ГЭС. По его словам, не добившись успеха в наступлении, Киев намерен перебросить подразделения с Херсонского направления в район наступательных действий. Глава оборонного ведомства добавил, что противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций.- Роман Олегович, как это скорректирует наши планы проведения СВО?- Конечно, мы будем их корректировать. Боевые действия – это активный процесс, в ходе которых одна из сторон постоянно принимает те или иные решения, а другая сторона пытается им противодействовать.Вообще сейчас западные СМИ весьма странным образом ставят под сомнения то, что дамбу уничтожили кто-либо, кроме Украины. Их послушать, это сделали инопланетяне или не пойми откуда вынырнувшие морские чудовища, которыми управляли российские монстры, пытающиеся сами себя наказать.На самом деле Украина устроила этот теракт, чтобы получить новый информационный повод, благодаря которому она в очередной раз через западные СМИ вылила ушаты грязи на Россию и оттянула внимание от своего неизбежного поражения в том самом "контрнаступлении".- А в практическом смысле ВСУ никак не смогут воспользоваться подрывом дамбы?- Конечно, у них есть воздушные суда, которые продолжают проводить воздушную разведку. Один из таких пилотируемых аппаратов мы сбили. Поэтому у них есть намерения изменить существующий статус-кво.Если говорить об угрозе десанта на Запорожскую АЭС, то у нас есть штатные подразделения Росгвардии, которые каждый день обеспечивают там безопасность. Кроме того, у нас есть многоуровневые и многоходовые планы, которые призваны защитить этот самый крупный ядерный объект в Европе.- До этого нашим войскам удалось отбить массированную атаку противника силами бронетехники на Юго-Донецком направлении. Получилось ли у нас уничтожить вражеские танки так, как мы много раз говорили об этом?- Самым объективный способ проверить те или иные планы является конкретный бой.В целом российские войска выполнили поставленные перед ними задачи. Мы удержали занимаемые рубежи обороны, нанесли огневое поражение бронетехнике и личному составу противника. Понятно, что мы тоже понесли потери, но они несоизмеримо ниже потерь ВСУ.Инженерные сооружения и заграждения были вовремя возведены. Противотанковые резервы, которые очень хорошо показали себя в этом боестолкновении, были просто красавцы. Десантники показали свою сверхмобильность. Наши "Корнеты" великолепно выжигают немецкую противотанковую броню.Поэтому все идет по плану, который устанавливает Россия на своих территориях.- Будет ли Украина копить силы для повторной атаки на этом направлении? Или ударит в районе Орехова/Гуляйполя?- Возможно и так, и так. Это будет зависеть от наличия у противника подготовленных и опытных командиров. Если кто-то из этих командиров в ходе разведки боем нащупал наше слабое место и готов в этом убедить свое старшее командование, то ему могут доверить такую операцию. Если же такого командира не найдется, ВСУ будут менять и менять эти направления, перебрасывать резервы, сжигать свою технику и тратить драгоценное время.- К слову о разведке боем. Вчера противник предпринял такую операцию на Купянском направлении силами шести танков. Что эти шесть танков могут нащупать?- Шесть танков могут нащупать огневой мешок и проход в минном поле. Запад же наверняка обещал Украине такие проходы. Они же не говорили им, что им придется как самоубийцам бродить по этим полям. Им обещали помочь в организации огневого вала, который будет поражать все наши опорные пункты. Но ничего у них опять не получилось.- Как вы оцениваете ситуацию на Артемовском направлении? Насколько успешно мы держим фланги? Есть ли у нас в планах идти на Хромово и Ивановское?- Мы держим фланги в нужных местах. Как только была ошибочно дана некая неточность, украинская пропаганда моментально стала твердить, что они успешно вклинились в нашу оборону и захватили те или иные населенные пункты, но ничего подобного не было. Сейчас же идет комплексная война. И все победы Украины - в основном виртуальные. Но на поле боя у них никаких успехов нет.- А почему украинская пропаганда делает из самого незначительного события большую победу, а российское общество тяжело переживает самую незначительную неудачу, а реальные успехи воспринимает как должное?- Во-первых, потому что мы нация победителей. Мы изначально предполагали, что другого развития событий быть не может. У нас это на генном уровне. Мы считали, что если у нас был 1945 год, то обязательно должен быть 2022.Во-вторых, наши СМИ действительно не вполне грамотно и красиво доводят новости о тех или иных наших успехах. Нанесли мы удар, а потом немножко в сторону. А то, что в результате этого удара бригадный комплект бронетехники был изничтожен и превратился в металлолом, прошло незамеченным. Мы даже не говорим об этом на второй день, когда появляются подтверждающие данные космической разведки.Так что это либо наша скромность, либо наша недоработка.- Нужно ли нам в текущей ситуации ставить вопрос о том, чтобы создавать зону безопасности в Черниговской, Сумской и Харьковской областях хотя бы на 20 километров?- Об этом рано говорить. Но я считаю, что мы за короткое время могли бы продвинутся на небольшое расстояние, чтобы уничтожить места, откуда осуществляется огневое воздействие на наши регионы. Дело в том, что местность на этих территориях - очень непростая. Там много лесов. Но мы должны там присутствовать, чтобы занять рубежи по тем или иным опушкам, перенести туда элементы государственной границы и обеспечить безопасность прилегающих территорий.- Насколько серьезную проблему будут представлять для нас минные поля? Ведь противник готовился к удару с этого направления?- Способы борьбы с минными полями существует давно. Мы умеем их разминировать не только на европейском театре военных действий, но и в Африке, и на Ближнем Востоке. У нас специальные отряды и боевая техника, которая четко тралит все эти мины.Отмечу также, что у взрыва Каховской ГЭС было одно интересное последствие. Как только уровень воды поднялся, минные поля были снесены и эти мины ушли по течению. Мины были в боевом состоянии. Поэтому где-то они еще могут взорваться.- Вы сказали, что не ждете серьезных успехов противника в ходе этой наступательной операции. А что сделаем мы, когда будет понятно, что затея Украины провалилась?- Тут будет комплексное решение.Лично я бы сделал так. Когда будет точно понятно, что никакого успеха Киев не добился, я бы в течение 10 дней подключил нашу дипломатию, которая должна сказать нашим бывшим западным партнерам следующее: "Ребята, вы тратите огромные деньги на Украину. Но вы же понимаете, что это все впустую. Что вы с этим будете делать дальше? Вы действительно готовы предоставлять аэродромы на территории соседних с Украиной стран НАТО, чтобы киевский режим мог работать против нас на F-16? Вы же неадекватно оцениваете ситуацию. Вы хотите Третьей мировой войны?".Очевидно, что Россия не готова терпеть эту ситуацию. И вся эта инфраструктура для боевых самолетов НАТО будет уничтожена.- Почему вы думаете, что мы готовы бомбить натовские аэродромы, учитывая, что мы на территории Украины до конца от них не избавились?- Для этого нужно знать характеристики F-16. Если мы уничтожим только часть взлетно-посадочной полосы, то эти машины не смогут взлететь, потому что их сложно эксплуатировать. Дальность наших крылатых ракет позволяет им перелететь границу. Мы нанесем по ним удар. Это понимаем и мы, и наши противники.- Насколько они прикрыты ПВО по сравнению с тем, как прикрыта территория Украины?- Они прикрыты только тем, что располагаются на территории стран НАТО. Потому что наш опыт СВО подтвердил, что те же ЗРК "Пэтриот" не до конца эффективны против наших средств поражения. Поэтому этот фактор не закроет те возможности, которые у нас есть.Напомню также, что как только этот самолет с боекомплектом взлетит и на правится на линию соприкосновения, он уже станет законной целью России.- Правильно ли я понимаю, что как только наступление ВСУ окончательно захлебнется, мы должны предъявить Западу ультиматум, а если он откажется выполнить наши условиях, то мы будем переносить конфликт на его территорию?- Жизнь подсказывает, что другого варианта у нас нет. Мы же в ультиматуме от декабря 2021 года прямо так и сказали. "Не приближайтесь к нашим границам, иначе мы создадим буферную зону, которая не позволит вас нам атаковать". Поэтому вы меня правильно поняли.- Готовы ли мы к расширению конфликта с военной, экономической и политической точки зрения?- Россия – страна-максималист. Мы никогда не были ни под каким игом. И никогда мы на это не согласимся. У нас свой особый путь в истории, которого мы и будем придерживаться. То, что наша экономика выдержала санкции и перешла на военные рельсы – уже стало чудом. Мы сможем нарастить все эти три компонента, чтобы защитить свой суверенитет.

https://ukraina.ru/20230418/1045433763.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, каховская гэс, нато, украина, днепр, f-16