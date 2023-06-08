Зеленский прибыл в Херсонскую область - 08.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230608/1047026540.html
Зеленский прибыл в Херсонскую область
Зеленский прибыл в Херсонскую область - 08.06.2023 Украина.ру
Зеленский прибыл в Херсонскую область
Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание на контролируемой Киевом территории Херсонской области по ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщило его официальное интернет-представительство 8 июня
2023-06-08T13:08
2023-06-08T13:08
новости
владимир зеленский
херсонская область
теракт
каховская гэс
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045980939_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_7cb08683d7ad8bd66da8974998e29baa.jpg
Ранее сообщалось, что Херсон, который находится под контролем Украины, затопило до уровня крыш частных жилых домов на окраине города.На освобождённой территории Херсонской области введён режим чрезвычайной ситуации, но обстановка находится под контролем, заявил ранее врио главы региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.Начинается откачка воды с подтопленных участков, в регион прибыла спасательная водная техника из Крыма, сообщили в репортаже Первого канала.Проблем с продуктами и питьевой водой в Новой Каховке нет, уровень воды на улицах города значительно спал, заявила Администрация Новокаховского городского округа в своём телеграм-канале.В населённых пунктах Алешки и Голая Пристань, которые находятся на противоположном от Херсона берегу Днепра, уровень воды вырос до 12 метров, для эвакуации населения применяется водная техника, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.Течением воды может принести мины и другие опасные объекты, подчеркнул он.Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайан считает, что затопление Херсонской области произошло вследствие удара ВСУ по верхней части Каховской ГЭС, в результате которого была разрушена плотина электростанции, что привело к катастрофическим последствиям.Украинские войска не раз обстреливали Каховскую гидроэлектростанцию ранее, отметил автор статьи.По его мнению, у ВСУ был мотив сделать это для того, чтобы облегчить свою переправу выше по Днепру в ходе их наступления.
https://ukraina.ru/20230608/1047007135.html
https://ukraina.ru/20230606/1046967468.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045980939_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_5aa3bfe09bd781dfb271c3250330e7aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, херсонская область, теракт, каховская гэс, всу
Новости, Владимир Зеленский, Херсонская область, теракт, Каховская ГЭС, ВСУ

Зеленский прибыл в Херсонскую область

13:08 08.06.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание на контролируемой Киевом территории Херсонской области по ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщило его официальное интернет-представительство 8 июня
"Глава государства поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонщины", – говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что Херсон, который находится под контролем Украины, затопило до уровня крыш частных жилых домов на окраине города.
На освобождённой территории Херсонской области введён режим чрезвычайной ситуации, но обстановка находится под контролем, заявил ранее врио главы региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
Начинается откачка воды с подтопленных участков, в регион прибыла спасательная водная техника из Крыма, сообщили в репортаже Первого канала.
Проблем с продуктами и питьевой водой в Новой Каховке нет, уровень воды на улицах города значительно спал, заявила Администрация Новокаховского городского округа в своём телеграм-канале.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
04:16
Новое Дикое поле. Эксперты о том, что случилось на Каховской ГЭССпустя сутки после разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища по оба берега Днепра, стали очевидны масштабы бедствия. Без преувеличения прорыв плотины станет крупнейшей катастрофой, влияние которой на экологию и народное хозяйство еще предстоит осознать.
В населённых пунктах Алешки и Голая Пристань, которые находятся на противоположном от Херсона берегу Днепра, уровень воды вырос до 12 метров, для эвакуации населения применяется водная техника, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.
Течением воды может принести мины и другие опасные объекты, подчеркнул он.
Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайан считает, что затопление Херсонской области произошло вследствие удара ВСУ по верхней части Каховской ГЭС, в результате которого была разрушена плотина электростанции, что привело к катастрофическим последствиям.
Украинские войска не раз обстреливали Каховскую гидроэлектростанцию ранее, отметил автор статьи.
По его мнению, у ВСУ был мотив сделать это для того, чтобы облегчить свою переправу выше по Днепру в ходе их наступления.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня, 17:44
Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭСВ Херсонской области продолжается затопление территорий после неконтролируемого сброса воды с Каховской ГЭС, который стал следствием удара ВСУ по станции. Власти заявляют о катастрофических последствиях происходящего, их тревожный настрой разделяют ученые и экологи
 
НовостиВладимир ЗеленскийХерсонская областьтерактКаховская ГЭСВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11Визит Зеленского на Херсонщину, Кличко пошёл в СБУ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июня
13:09Чтобы не раздражать: в Италии отменили концерт пианистки поддержавшей ДНР
13:08Зеленский прибыл в Херсонскую область
13:06Патрушев: Украина предлагала мир России, но под давлением Запада отказалась
13:01Лето в Крыму: украинский терроризм не помеха счастливому детству. Видео
12:50Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно
12:38Зеленский – в шоке. Он вдруг осознал, что Запад не полностью поддерживает Украину
12:31Егор Бероев пришёл на красную дорожку с бойцом ДНР в инвалидной коляске
12:28Алексей Мухин: Когда Россия разрушит дьявольские планы ВСУ, она предъявит счет гражданам США и Британии
12:13Экс-генсек НАТО Расмуссен предлагает перевести Украину из приемной в Альянс. Но это уже война с Россией
12:01Индия отказалась приглашать Зеленского на саммит G-20 в Нью-Дели
11:56Украина не ждет войска НАТО на своей территории до окончания конфликта с РФ
11:52"Азовцы"* уличили во лжи свое Минобороны и признались, кто помогает им на самом деле
11:41Наступление ВСУ захлебнулось? Чего ждать дальше и когда начнётся война на территории НАТO - Насонов
11:27Три дня "контрнаступа": Лукашенко объяснил, зачем Украина атаковала Каховскую ГЭС
11:22Лукашенко призвал остановить украинский конфликт
11:19Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС
11:16Отдала свою квартиру: Лобода устроила пиар на разрушении Каховской ГЭС
11:11ВСУ ударили по Луганску предположительно ракетами Storm Shadow, заявили в ЛНР
10:52Инструктор ЧВК "Вагнер": Я считаю эту войну гражданской
Лента новостейМолния