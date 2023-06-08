https://ukraina.ru/20230608/1047026540.html

Зеленский прибыл в Херсонскую область

Зеленский прибыл в Херсонскую область - 08.06.2023 Украина.ру

Зеленский прибыл в Херсонскую область

Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание на контролируемой Киевом территории Херсонской области по ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщило его официальное интернет-представительство 8 июня

2023-06-08T13:08

2023-06-08T13:08

2023-06-08T13:08

новости

владимир зеленский

херсонская область

теракт

каховская гэс

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045980939_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_7cb08683d7ad8bd66da8974998e29baa.jpg

Ранее сообщалось, что Херсон, который находится под контролем Украины, затопило до уровня крыш частных жилых домов на окраине города.На освобождённой территории Херсонской области введён режим чрезвычайной ситуации, но обстановка находится под контролем, заявил ранее врио главы региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.Начинается откачка воды с подтопленных участков, в регион прибыла спасательная водная техника из Крыма, сообщили в репортаже Первого канала.Проблем с продуктами и питьевой водой в Новой Каховке нет, уровень воды на улицах города значительно спал, заявила Администрация Новокаховского городского округа в своём телеграм-канале.В населённых пунктах Алешки и Голая Пристань, которые находятся на противоположном от Херсона берегу Днепра, уровень воды вырос до 12 метров, для эвакуации населения применяется водная техника, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.Течением воды может принести мины и другие опасные объекты, подчеркнул он.Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайан считает, что затопление Херсонской области произошло вследствие удара ВСУ по верхней части Каховской ГЭС, в результате которого была разрушена плотина электростанции, что привело к катастрофическим последствиям.Украинские войска не раз обстреливали Каховскую гидроэлектростанцию ранее, отметил автор статьи.По его мнению, у ВСУ был мотив сделать это для того, чтобы облегчить свою переправу выше по Днепру в ходе их наступления.

https://ukraina.ru/20230608/1047007135.html

https://ukraina.ru/20230606/1046967468.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, херсонская область, теракт, каховская гэс, всу