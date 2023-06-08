Зеленский прибыл в Херсонскую область
© AP / Yves Herman
© AP / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание на контролируемой Киевом территории Херсонской области по ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС, сообщило его официальное интернет-представительство 8 июня
"Глава государства поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонщины", – говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что Херсон, который находится под контролем Украины, затопило до уровня крыш частных жилых домов на окраине города.
На освобождённой территории Херсонской области введён режим чрезвычайной ситуации, но обстановка находится под контролем, заявил ранее врио главы региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.
Начинается откачка воды с подтопленных участков, в регион прибыла спасательная водная техника из Крыма, сообщили в репортаже Первого канала.
Проблем с продуктами и питьевой водой в Новой Каховке нет, уровень воды на улицах города значительно спал, заявила Администрация Новокаховского городского округа в своём телеграм-канале.
04:16Новое Дикое поле. Эксперты о том, что случилось на Каховской ГЭССпустя сутки после разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища по оба берега Днепра, стали очевидны масштабы бедствия. Без преувеличения прорыв плотины станет крупнейшей катастрофой, влияние которой на экологию и народное хозяйство еще предстоит осознать.
В населённых пунктах Алешки и Голая Пристань, которые находятся на противоположном от Херсона берегу Днепра, уровень воды вырос до 12 метров, для эвакуации населения применяется водная техника, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.
Течением воды может принести мины и другие опасные объекты, подчеркнул он.
Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайан считает, что затопление Херсонской области произошло вследствие удара ВСУ по верхней части Каховской ГЭС, в результате которого была разрушена плотина электростанции, что привело к катастрофическим последствиям.
Украинские войска не раз обстреливали Каховскую гидроэлектростанцию ранее, отметил автор статьи.
По его мнению, у ВСУ был мотив сделать это для того, чтобы облегчить свою переправу выше по Днепру в ходе их наступления.
6 июня, 17:44Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭСВ Херсонской области продолжается затопление территорий после неконтролируемого сброса воды с Каховской ГЭС, который стал следствием удара ВСУ по станции. Власти заявляют о катастрофических последствиях происходящего, их тревожный настрой разделяют ученые и экологи