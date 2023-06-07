Власти рассказали о ситуации в Алешках, затопленных после разрушения ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
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Власти рассказали о ситуации в Алешках, затопленных после разрушения ГЭС
Власти рассказали о ситуации в Алешках, затопленных после разрушения ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Власти рассказали о ситуации в Алешках, затопленных после разрушения ГЭС
В Алешках пик подъёма воды придётся на ближайшие часы, затем начнётся быстрый спад, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале 7 июня
2023-06-07T13:18
2023-06-07T13:18
новости
всу
херсонская область
каховская гэс
алешки
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Алексеенко написал об итогах проведенного заседания оперштаба со всеми службами, участвующими в ликвидации последствий ЧС.Алексеенко заявил, что введённый в регионе режим ЧС позволит оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.Также глава правительства области заявил, что в Новой Каховке зеркало воды уменьшилось на 100 метров, уровень воды упал на 32 см.По его словам, в Алешки направлена вся спецтехника и плавсредства для вывоза людей.Автобусы продолжат доставлять людей в пункты временного размещения Скадовска и Геническа, уточнил глава правительства Херсонской области.Накануне Алексеенко сообщал, что в Алешках сложилась самая тяжелая ситуация: город практически полностью затоплен.Ранее украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, всу, херсонская область, каховская гэс, алешки
Новости, ВСУ, Херсонская область, Каховская ГЭС, Алешки

Власти рассказали о ситуации в Алешках, затопленных после разрушения ГЭС

13:18 07.06.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗатопленная дорога в Алешки. Город Алешки оказался под водой после разрушения Каховской ГЭС.
Затопленная дорога в Алешки. Город Алешки оказался под водой после разрушения Каховской ГЭС. - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Алешках пик подъёма воды придётся на ближайшие часы, затем начнётся быстрый спад, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале 7 июня
Алексеенко написал об итогах проведенного заседания оперштаба со всеми службами, участвующими в ликвидации последствий ЧС.
Алексеенко заявил, что введённый в регионе режим ЧС позволит оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.
Также глава правительства области заявил, что в Новой Каховке зеркало воды уменьшилось на 100 метров, уровень воды упал на 32 см.
„В Алешках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад.“ - написал Алексеенко.
По его словам, в Алешки направлена вся спецтехника и плавсредства для вывоза людей.
Автобусы продолжат доставлять людей в пункты временного размещения Скадовска и Геническа, уточнил глава правительства Херсонской области.
Накануне Алексеенко сообщал, что в Алешках сложилась самая тяжелая ситуация: город практически полностью затоплен.
Ранее украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, одной из целей подрыва киевским режим Каховской ГЭС является лишение Крыма воды.
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