Военный эксперт рассказал о чудовищно невыгодном размене для ВСУ на Южно-Донецком направлении - 08.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о чудовищно невыгодном размене для ВСУ на Южно-Донецком направлении
Военный эксперт рассказал о чудовищно невыгодном размене для ВСУ на Южно-Донецком направлении - 08.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о чудовищно невыгодном размене для ВСУ на Южно-Донецком направлении
В сводках Минобороны сообщается, что совокупные санитарные и безвозвратные потери Украины за три дня атаки на Южно-Донецком направлении составили более 1500 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-08T05:15
2023-06-08T05:15
новости
потери всу
наступление
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за три дня при отражении этой атаки погиб 71 российский боец, а 250 получили ранения. Такое соотношение потерь - это чудовищно невыгодный размен для противника, рассказал эксперт.По классике военного искусства, наступающая сторона всегда несет потери. Но она несет основные потери до выхода на оперативный простор, после чего уже обороняющая сторона начинает нести потери, так как ее войска попадают в окружение, добавил он.Следовательно, для Киева это чистые и существенные потери. Украина очень долго готовила эту живую силу и технику. Поэтому, потеря даже десятка танков и несколько десятков бронеавтомобилей – это уже существенная потеря для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текс интервью можно прочитать здесь
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Новости
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новости, потери всу, наступление
Новости, потери ВСУ, наступление

Военный эксперт рассказал о чудовищно невыгодном размене для ВСУ на Южно-Донецком направлении

05:15 08.06.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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В сводках Минобороны сообщается, что совокупные санитарные и безвозвратные потери Украины за три дня атаки на Южно-Донецком направлении составили более 1500 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за три дня при отражении этой атаки погиб 71 российский боец, а 250 получили ранения. Такое соотношение потерь - это чудовищно невыгодный размен для противника, рассказал эксперт.
По классике военного искусства, наступающая сторона всегда несет потери. Но она несет основные потери до выхода на оперативный простор, после чего уже обороняющая сторона начинает нести потери, так как ее войска попадают в окружение, добавил он.
"У Украины превосходства в авиации и артиллерии не было изначально. И она не прорвала наши линии обороны, не вышла на оперативный простор и не вышла к стадии, когда наступающая сторона может хоть как-то сравнять потери с защищающимся противником", - подчеркнул Анпилогов.
Следовательно, для Киева это чистые и существенные потери. Украина очень долго готовила эту живую силу и технику. Поэтому, потеря даже десятка танков и несколько десятков бронеавтомобилей – это уже существенная потеря для ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текс интервью можно прочитать здесь
 
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