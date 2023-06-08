https://ukraina.ru/20230608/1046999399.html

Военный эксперт рассказал о чудовищно невыгодном размене для ВСУ на Южно-Донецком направлении

Военный эксперт рассказал о чудовищно невыгодном размене для ВСУ на Южно-Донецком направлении - 08.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о чудовищно невыгодном размене для ВСУ на Южно-Донецком направлении

В сводках Минобороны сообщается, что совокупные санитарные и безвозвратные потери Украины за три дня атаки на Южно-Донецком направлении составили более 1500 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-08T05:15

2023-06-08T05:15

2023-06-08T05:15

новости

потери всу

наступление

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за три дня при отражении этой атаки погиб 71 российский боец, а 250 получили ранения. Такое соотношение потерь - это чудовищно невыгодный размен для противника, рассказал эксперт.По классике военного искусства, наступающая сторона всегда несет потери. Но она несет основные потери до выхода на оперативный простор, после чего уже обороняющая сторона начинает нести потери, так как ее войска попадают в окружение, добавил он.Следовательно, для Киева это чистые и существенные потери. Украина очень долго готовила эту живую силу и технику. Поэтому, потеря даже десятка танков и несколько десятков бронеавтомобилей – это уже существенная потеря для ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текс интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу, наступление