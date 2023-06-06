https://ukraina.ru/20230606/1046969168.html

Алексей Анпилогов: Россия оставила ВСУ без всего под Волновахой, но они готовят два плана мести на Днепре

Алексей Анпилогов: Россия оставила ВСУ без всего под Волновахой, но они готовят два плана мести на Днепре - 06.06.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Россия оставила ВСУ без всего под Волновахой, но они готовят два плана мести на Днепре

Учитывая, что Украина полностью провела мобилизацию, захват территорий – это некая опция, которая может рассматриваться или не рассматриваться. Нам все равно надо уничтожать живую силу и технику Киева, чтобы он тратил боеприпасы, которые не производит сам

2023-06-06T18:04

2023-06-06T18:04

2023-06-06T18:04

интервью

сергей шойгу

днепр

россия

всу

украина

каховская гэс

минобороны рф

танки

артемовск

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Рано или поздно Украина столкнется с невозможностью вести активные наступательные действия из-за недостатков живой силе, оружия и боеприпасов. Когда этот момент настанет, наш засадный полк должен ударить, он у нас есть, говорит военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ, не сумев прорвать нашу оборону в ходе атаки со стороны Времьевского выступа, начали отползать с захваченных позиций. По его словам, на конец дня 5 июня Новодонецкое было почти полностью в руках противника, но ВС РФ восстановили контроль за населенным пунктом. Сегодня обстановка - на уровне привычного фона: видимо, идёт перегруппировка.- Алексей, если руководствоваться военной логикой, будет ли противник накапливать силы для повторной атаки на Юго-Донецком направлении? Или попытается ударить в районе Орехова/Гуляйполя?- Мы часто не можем понять логику ВСУ. Противник вынужден действовать в рамках серьезных ограничений, которые и определяют его оперативный рисунок.Дело в том, что у Украины нет классических предпосылок для перехода в наступление. У нее нет превосходства в воздухе, бронетехнике и артиллерии, нет возможности провести серьезную огневую подготовку. Более того, последние действия на фронте указывают на то, что они даже не вскрыли нашу систему связи. А спутниковой разведки оказалось недостаточно, чтобы полностью определить наши оборонительные пункты и скрытые артиллерийские позиции, которые мы подготовили к украинскому наступлению.Таким образом, позавчерашние и вчерашние действия Киева трудно назвать классическим наступлением. Это тоже была разведка боем. ВСУ задействовали ротные и максимум батальонные тактические группы, но перед ними не ставились серьезные задачи по глубокому охвату, выходу на серьезные коммуникации или прорыву нашей линии обороны.Мотивации у Украины тоже оказалось недостаточно, чтобы обеспечить наступательные действия. В отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области, где они быстро достигли оперативного успеха и это сразу вдохновило их войска, сейчас наступающие украинские подразделения уперлись в серьезную оборону.Они начали подрываться на минных полях, попали под сосредоточенный огонь артиллерии, а после этого мы уже увидели брошенные французские танки. То же самое произошло с легкой колесной техникой. Все СМИ обошли кадры, где на одном колесном поле ВСУ бросили десяток бронеавтомобилей MaxxPro и Humvee. Поэтому сейчас перед военным руководством Украины высшего и среднего звена встает вопрос, каким образом продолжать провалившееся еще в первом акте наступление.Логика обычных наступательных действий предполагает, что на направлении, где достигнуты оперативные результаты, нужно накопить силы, продавить оборону и выйти на оперативный простор за оборонительные линии. Но поскольку ВСУ продвинулись лишь на жалкие сотни метров в серой зоне, это нельзя назвать успехом.Возможно, противник продолжит разведки боем с целью выхода на оперативный простор на других участках фронта. Возможно, как раз в районе Орехова/Гуляйполя или на участке Сватово/Кременная.- А могут ли ВСУ воспользоваться техногенной катастрофой со взрывом плотины Каховской ГЭС?- Это тоже открывает два окна возможностей для украинской стороны.Первая возможность открывается мгновенно. Из-за катастрофического наводнения в дельте и нижнем течении Днепра частично получили повреждения наши позиции. Есть кадры взрыва мин, затоплены передовые линии окопов, нанесен ущерб блиндажам и позициям артиллерии. Поэтому Украина может применить амфибийные средства, чтобы воспользоваться тем, что мы фактически не контролируем нижнее течение Днепра, и постараться высадиться на Левобережье.Вторая возможность появится у противника в перспективе. Дело в том, что сейчас происходит резкий сброс воды из Каховского водохранилища. Оно мелеет. А поскольку оно само по себе мелкое, оно потеряет в своей площади и в ширине. Если сейчас в районе Никополя/Энергодара ширина его составляет порядка 10 километров, то после прорыва дамбы русло Днепра сожмется до исторического русла, которое в самом широком месте было порядка километра. Эту преграду легче форсировать, чем десятикилометровую водную гладь, которая полностью просматривается и простреливается.Таким образом, когда это огромное болото, образовавшееся на месте Каховского водохранилища, высохнет (это может случится летом за две-три недели), у Украины появится огромная возможность амфибийных операций к северу от Каховской ГЭС.Это то, что противник может сделать в ближайшие дни и недели.- Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за три дня при отражении этой атаки погибли 71 наших бойцов, а 250 получили ранения. Учитывая, какие силы на нас бросил противник, это много или мало?- В тех же сводках Минобороны было сказано, что совокупные санитарные и безвозвратные потери Украины за это время составили более 1500 тысяч человек, то это чудовищно невыгодный размен для противника.По классике военного искусства, наступающая сторона всегда несет потери. Но она несет основные потери до выхода на оперативный простор, после чего уже обороняющая сторона начинает нести потери, так как ее войска попадают в окружение, начинают дезорганизовано отходить и попадают под огонь артиллерии и авиации. У Украины превосходства в авиации и артиллерии не было изначально. И она не прорвала наши линии обороны, не вышла на оперативный простор и не вышла к стадии, когда наступающая сторона может хоть как-то сравнять потери с защищающимся противником.Следовательно, для Киева это чистые и существенные потери. Они очень долго готовили эту живую силу и технику. У Украины же нет военной промышленности. Она тотально зависит от западного оружия, а те же танки собирались полгода с миру по нитке (два-три танка от страны). Потеря даже десятка танков и несколько десятков бронеавтомобилей – это уже существенная потеря для ВСУ.- Судя по сообщениям из-под Артемовска, противник снова стал давить нас на флангах. За счет чего они там усилились?- Артемовская группировка ВСУ никуда не делась. После того, как противник оставил городскую застройку, он вывел часть подразделений. А еще часть подразделений у него были в оперативном резерве (Часов Яр, Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск). Судя по всему, эти силы враг и задействовал на флангах к северу и к югу от города, пытаясь по-прежнему оказывать давление на нашу позицию.Но эта конфигурация в Артемовске благоприятна для нас. Там нет окружения или прогиба фронта. Более того, наши подразделения занимают оборону на севере и на юге гораздо западнее города.Так что пока обстановка на этом направлении выглядит как неудачная попытка разведки боем, в котором Украина непозволительно тратит и без того ограниченные силы.- Шойгу только что сообщил, что не добившись успеха в наступлении, Киев взорвал дамбу, чтобы перебросить подразделения с Херсонского направления в район наступательных действий. Учитывая этот расклад сил, какая перед нами стоит задача минимум?- Главная задача – не захват территорий, а лишение противника возможности сопротивляться. Захват территорий – это один из вариантов лишить врага мобилизационных возможностей.Учитывая, что Украина полностью провела мобилизацию, захват территорий – это некая опция, которая может рассматриваться или не рассматриваться. Нам все равно надо уничтожать живую силу и технику Киева, чтобы он тратил боеприпасы, которые не производит сам.Рано или поздно Украина столкнется с невозможностью вести активные наступательные действия из-за недостатков живой силе, оружия и боеприпасов. Когда этот момент настанет, наш засадный полк должен ударить. Он у нас есть.Мы отчасти хотим повторить логику операции "Цитадель" 1943 года, дождавшись наступления ВСУ, добившись, чтобы они в бесполезных боях растратили свои оперативные резервы, и, сохранив свой оперативный резерв, выполняли цели СВО, которые были поставлены 24 февраля.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20230606/1046949931.html

https://ukraina.ru/20230606/1046929271.html

https://ukraina.ru/20230604/1046873959.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сергей шойгу, днепр, россия, всу, украина, каховская гэс, минобороны рф, танки, артемовск