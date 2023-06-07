https://ukraina.ru/20230607/1047000839.html
Запад согласен с вариантом "ампутированной Украины": что говорили об Украине в мире 7 июня
Запад согласен с вариантом "ампутированной Украины": что говорили об Украине в мире 7 июня - 07.06.2023 Украина.ру
Запад согласен с вариантом "ампутированной Украины": что говорили об Украине в мире 7 июня
Украина.ру, 07.06.2023
2023-06-07T15:52
2023-06-07T15:52
2023-06-07T15:52
эксклюзив
россия
украина
спецоперация
всу
переговоры
контрнаступление
сша
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Решать судьбу Украины будет не УкраинаСейчас многое говорит о том, что в конце концов – несмотря на огромные поставки западного вооружения Украине – может возникнуть патовая ситуация, которая вынудит Запад и Россию признать, что заключение перемирия – наилучшее решение. Вполне возможно, что правительство в Киеве думает по-другому и намерено продолжать воевать, пишет немецкая газета Die Welt."Однако вопреки официальным заявлениям Запада, не суверенная Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии. Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии, потому что без помощи этих стран Украина была бы бессильна перед Россией", – говорится в статье.Решающее значение будет иметь вопрос, какую цену Киеву и Западу в конечном итоге придётся заплатить за перемирие и, тем более, за мирные переговоры."Есть опасения, что членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО в ближайшие 15-20 лет не будет реальным. На иные варианты Москва на переговорах, скорее всего, не пойдёт. Многие политики на Западе уже пришли к этому выводу, хотя и предпочитают не говорить об этом вслух. Вместо вступления в НАТО Украине, вероятно, предложат гарантии безопасности, а вместо полного членства в ЕС – политические права при принятии решений в некоторых политических сферах Европейского союза. Это мрачная перспектива", – отмечает Die Welt.Руководство НАТО прямым текстом говорит, что ни о каком предоставлении членства Украине, как минимум пока продолжаются боевые действия, и речи быть не может."Фактически перемирие будет равнозначно поражению Украины. Почему? Подавляющее большинство стран-членов ЕС и НАТО не будет ждать заключения перемирия, пока украинские вооружённые силы выгонят всех российских военных из страны. Они настроились на ампутированную Украину. Возможно, это звучит жестоко, но политика – штука циничная", – заявляет автор статьи Кристоф Б. Шильтц.К началу СВО Россию подтолкнули СШАОфис юриста Роберта Кеннеди-младшего, выдвинувшего свою кандидатуру на участие в президентских выборах в США 2014 года от Демократической партии, в ответе на запрос РИА Новости уточнил позицию политика по украинскому конфликту."Он сожалеет о российском вторжении, признавая при этом, что США сыграли большую роль в подстрекательстве к этому вторжению посредством серии враждебных провокаций, начиная с 1990-х годов", – говорится в документе.В тот момент, когда США прекратят следовать по пути преднамеренной эскалации украинского конфликта и начнут стремиться к миру, Россия проявит готовность пойти на компромисс и заключить мир, который будет уважать суверенитет Украины, а также интересы РФ в области безопасности, считает Роберт Кеннеди-младший."Конфликт на Украине по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте", – отмечает политик.В случае прихода к власти он намерен сосредоточиться на мирных инициативах и начать переговоры с Россией о заключении новых соглашений по контролю над вооружениями во имя постепенного разоружения всех стран.Однако шансов на победу даже на праймериз, чтобы стать кандидатом от Демократической партии, у Роберта Кеннеди — младшего не так много: на сегодняшний день его рейтинг составляет 16,8%, что трое меньше, чем у лидирующего действующего президента США Джо Байдена (59,3%).ВСУ устроили прелюдию к долгожданному контрнаступлениюИздание Politico задаётся вопросом: так началось ли контрнаступление ВСУ?"И да, и нет. Недавние нападения, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые ещё только должны начаться. До сих пор не было представлено никаких убедительных доказательств того, что дюжина бригад, обученных и оснащённых НАТО для контрнаступления, была использована или развёрнута на поле боя", – говорится в статье.По оценке автора, некоторые атаки ВСУ на 5 отдельных направлениях в юго-восточной части Донецка были похожи на разведывательные вылазки с целью проверить реакцию российских войск, изучить их возможности и нащупать брешь. Однако украинцы утверждают, что уже добились определённых успехов.
https://ukraina.ru/20230601/1046816779.html
https://ukraina.ru/20230413/1045307645.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, спецоперация, всу, переговоры, контрнаступление, сша
Решать судьбу Украины будет не Украина
Сейчас многое говорит о том, что в конце концов – несмотря на огромные поставки западного вооружения Украине – может возникнуть патовая ситуация, которая вынудит Запад и Россию признать, что заключение перемирия – наилучшее решение.
Вполне возможно, что правительство в Киеве думает по-другому и намерено продолжать воевать, пишет немецкая газета Die Welt.
"Однако вопреки официальным заявлениям Запада, не суверенная Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии. Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии, потому что без помощи этих стран Украина была бы бессильна перед Россией", – говорится в статье.
Решающее значение будет иметь вопрос, какую цену Киеву и Западу в конечном итоге придётся заплатить за перемирие и, тем более, за мирные переговоры.
"Есть опасения, что членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО в ближайшие 15-20 лет не будет реальным. На иные варианты Москва на переговорах, скорее всего, не пойдёт.
Многие политики на Западе уже пришли к этому выводу, хотя и предпочитают не говорить об этом вслух. Вместо вступления в НАТО Украине, вероятно, предложат гарантии безопасности, а вместо полного членства в ЕС – политические права при принятии решений в некоторых политических сферах Европейского союза. Это мрачная перспектива", – отмечает Die Welt.
Руководство НАТО прямым текстом говорит, что ни о каком предоставлении членства Украине, как минимум пока продолжаются боевые действия, и речи быть не может.
"Фактически перемирие будет равнозначно поражению Украины. Почему? Подавляющее большинство стран-членов ЕС и НАТО не будет ждать заключения перемирия, пока украинские вооружённые силы выгонят всех российских военных из страны.
Они настроились на ампутированную Украину. Возможно, это звучит жестоко, но политика – штука циничная", – заявляет автор статьи Кристоф Б. Шильтц.
К началу СВО Россию подтолкнули США
Офис юриста Роберта Кеннеди-младшего, выдвинувшего свою кандидатуру на участие в президентских выборах в США 2014 года от Демократической партии, в ответе на запрос РИА Новости уточнил позицию политика по украинскому конфликту.
"Он сожалеет о российском вторжении, признавая при этом, что США сыграли большую роль в подстрекательстве к этому вторжению посредством серии враждебных провокаций, начиная с 1990-х годов", – говорится в документе.
В тот момент, когда США прекратят следовать по пути преднамеренной эскалации украинского конфликта и начнут стремиться к миру, Россия проявит готовность пойти на компромисс и заключить мир, который будет уважать суверенитет Украины, а также интересы РФ в области безопасности, считает Роберт Кеннеди-младший.
"Конфликт на Украине по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте", – отмечает политик.
В случае прихода к власти он намерен сосредоточиться на мирных инициативах и начать переговоры с Россией о заключении новых соглашений по контролю над вооружениями во имя постепенного разоружения всех стран.
Однако шансов на победу даже на праймериз, чтобы стать кандидатом от Демократической партии, у Роберта Кеннеди — младшего не так много: на сегодняшний день его рейтинг составляет 16,8%, что трое меньше, чем у лидирующего действующего президента США Джо Байдена (59,3%).
ВСУ устроили прелюдию к долгожданному контрнаступлению
Издание Politico задаётся вопросом: так началось ли контрнаступление ВСУ?
"И да, и нет. Недавние нападения, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые ещё только должны начаться.
До сих пор не было представлено никаких убедительных доказательств того, что дюжина бригад, обученных и оснащённых НАТО для контрнаступления, была использована или развёрнута на поле боя", – говорится в статье.
По оценке автора, некоторые атаки ВСУ на 5 отдельных направлениях в юго-восточной части Донецка были похожи на разведывательные вылазки с целью проверить реакцию российских войск, изучить их возможности и нащупать брешь.
Однако украинцы утверждают, что уже добились определённых успехов.