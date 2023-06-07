Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без её „победы" - 07.06.2023 Украина.ру
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Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без её „победы"
Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без её „победы" - 07.06.2023 Украина.ру
Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без её „победы"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина проиграет, не будет смысла обсуждать её членство в Североатлантическом альянсе, сообщило РИА Новости 7 июня
2023-06-07T19:07
2023-06-07T19:07
новости
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столтенберг
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По словам Столтенберга, в настоящее время альянсу необходимо „демонстрировать единство в поддержке Украины“.По мнению генсека НАТО, самое важное сегодня — обеспечить, что „Путин не выиграет… и что Украина сохранится как суверенное государство“.Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 году.Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, нато, украина-нато, столтенберг, йенс столтенберг, россия
Новости, НАТО, Украина-НАТО, Столтенберг, Йенс Столтенберг, Россия

Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без её „победы"

19:07 07.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина проиграет, не будет смысла обсуждать её членство в Североатлантическом альянсе, сообщило РИА Новости 7 июня
По словам Столтенберга, в настоящее время альянсу необходимо „демонстрировать единство в поддержке Украины“.
По мнению генсека НАТО, самое важное сегодня — обеспечить, что „Путин не выиграет… и что Украина сохранится как суверенное государство“.
„Если Украина не будет иметь возможность существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще", - заявил он, выступая на форуме в Брюсселе.
Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 году.
Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.
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