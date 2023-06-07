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Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без её „победы"

Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без её „победы" - 07.06.2023 Украина.ру

Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО без её „победы"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина проиграет, не будет смысла обсуждать её членство в Североатлантическом альянсе, сообщило РИА Новости 7 июня

2023-06-07T19:07

2023-06-07T19:07

2023-06-07T19:07

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По словам Столтенберга, в настоящее время альянсу необходимо „демонстрировать единство в поддержке Украины“.По мнению генсека НАТО, самое важное сегодня — обеспечить, что „Путин не выиграет… и что Украина сохранится как суверенное государство“.Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 году.Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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