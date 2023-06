https://ukraina.ru/20230605/1046924742.html

"Красный хук". Запад хочет захватить Арктику, но боится России

Сейчас внимание западной прессы приковано к Украине, на которой сконцентрирован весь фокус американской политики. На Западе есть надежда, что всеобъемлющая поддержка Киева позволит нанести стратегический удар по России

эксклюзив

арктика

украина

Но, несмотря на одержимость украинской повесткой, международные издания постоянно отвлекаются с донецких степей на ледяные пустыни Арктики. Западным журналистам не дает покоя северная макушка планеты, и они убеждены, что ее нельзя оставлять под контролем Москвы.Под панцирем Северного Ледовитого океана скрываются огромные природные ресурсы, а высокоширотный Северный морской путь является наиболее удобным для грузопотока между Юго-Восточной Азией и Европой – то есть между главной мировой фабрикой и основным рынком сбыта произведенной на ней продукции.Именно поэтому на Западе форсируют северную экспансию – не желая допустить усиления арктических позиций России и КНР."Риски в Арктике становятся угрожающими", – пишет в своей статье газета The New York Times, рассказывая о новом турне госсекретаря Энтони Блинкена, который посетил с визитом Норвегию, Швецию и Финляндию.Как сообщают американские журналисты, Блинкен официально провозгласил начало военного противостояния на пока еще мирном севере. Выступая в Хельсинки, он в основном призывал скандинавских политиков поддерживать Украину. Но, вместе с тем, раз за разом напоминал, что новый этап глобального противостояния со временем сместится в сторону полюса."Долгое время страны не желали говорить об Арктике как о возможной военной зоне. Но ситуация быстро меняется.Боевые действия на Украине и климатические изменения создали фатальное стечение обстоятельств, а в сочетании с таянием льдов это влияет на военное планирование, а также открывает новые экономические возможности и дает доступ к природным ресурсам.По мере изменения климата судоходные маршруты освобождаются ото льда, и проходить по ним становится легче. Арктика становится доступнее и привлекательнее для конкурентного коммерческого использования, а также с военной точки зрения.Китай тоже закрепляется в этом регионе и пользуется новыми незамерзающими морскими путями. По этой причине НАТО считает Пекин серьезной угрозой безопасности", – сообщает журналист Стивен Эрлангер.Далее он погружается в риторику Холодной войны, рассказывая, что российский Северный флот способен на внезапное нападение, которое до сих пор называется в штабах НАТО термином из старого кинобоевика: "красный хук".По мнению New York Times, Россия намерена направить свои корабли в морские проливы, блокируя сообщение между Европой, Америкой, Британскими островами, Гренландией. А также хочет перерезать подводные кабели, чтобы отрезать Запад от интернета, погрузив его в кромешный хаос и мрак.Гипотетическая атака на подводные коммуникации в северной Атлантике, которое якобы готовят дислоцированные на севере российские субмарины, является для западной прессы чем-то вроде идеи фикс."Не стоит расслабляться. Россия вполне способна перейти от обороны к наступлению. Великобритания до сих пор крайне уязвима для секретных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны в зимнее время.Нам известно, что Россия проводит секретные исследования морского дна в Северном море. Мы должны сохранять бдительность на случай, если Путин попытается тайно осуществить диверсионные акты против нашей критически важной инфраструктуры", – пишут в британском таблоиде Daily Express.Паника воспринимается экспертами с изрядной долей иронии – учитывая, что в действительности именно Запад осуществил реальные диверсии на подводных газопроводах.Однако такие страшилки обрабатывают сознание жителей североевропейских стран, которых постепенно готовят к будущим конфликтам в арктических водах.Впрочем, пока у США нет для этого необходимой материально-технической базы – даже со вступившей в альянс Финляндией и ожидающей разрешения на вступление Швецией, которые усилят его на севере.Их территория будет использоваться американцами для размещения боевой авиации, способной нести тактические ядерные ракеты. Однако военно-морской потенциал новых членов НАТО не столь велик, и ни одна из этих стран не имеет прямого выхода к Северному Ледовитому океану, сосредоточив свои ВМС в Балтийском и Северном море.Баланс в целом останется прежним, и в этой конфигурации сил наличные мощности Северного флота способны защитить российскую Арктику от посягательств извне.А мощный ледокольный флот, без которого невозможна любая долгосрочная деятельность в арктических водах, имеется сейчас только у Российской Федерации. И его продолжают расширять, несмотря на все сложности и проблемы.План развития Северного морского пути, рассчитанный до 2035 года, с общим объёмом финансирования которых почти 1,8 триллиона рублей, был утверждён российским правительством в августе, и дополнен совсем недавно – в мае.Он предусматривает строительство новых современных ледоколов проекта "Лидер", а также создание арктического аварийно-спасательного флота в составе полусотни судов."Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, который полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления", – подчеркнули в коммюнике российского правительства.Союзником Москвы в борьбе за Арктику выступает Пекин, потому что для Китая важна стабильность на торговых коммуникациях с Европой.Однако преимущества Севморпути оценивают и в других странах. Так, по словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, в эксплуатации Северного морского пути заинтересована Индия, которая активно покупает у России энергетические ресурсы."Все видят нашу силу в этом регионе, видят и амбиции Китая, который также хочет получить свой кусок от Арктики. Поэтому на этом фронте уже разворачивается серьезная геополитическая конфронтация. Естественно, Запад раздражает, что есть еще регионы, где они не хозяева.В перспективе, причем, самой ближайшей, за Арктику начнется весьма серьезная борьба. И не удивительно, что уже сейчас руководство США и западных стран в целом видят именно в лице России одного из своих основных соперников в этом регионе. Это так и есть", – прокомментировал статью в New York Times заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.Слова и действия западных политиков показывают, что война на севере уже начинается – параллельно с конфликтом на Украине. И она может быть не только холодной.

