"Красный хук". Запад хочет захватить Арктику, но боится России
18:34 05.06.2023 (обновлено: 19:03 05.06.2023)
Сейчас внимание западной прессы приковано к Украине, на которой сконцентрирован весь фокус американской политики. На Западе есть надежда, что всеобъемлющая поддержка Киева позволит нанести стратегический удар по России
Но, несмотря на одержимость украинской повесткой, международные издания постоянно отвлекаются с донецких степей на ледяные пустыни Арктики. Западным журналистам не дает покоя северная макушка планеты, и они убеждены, что ее нельзя оставлять под контролем Москвы.
Под панцирем Северного Ледовитого океана скрываются огромные природные ресурсы, а высокоширотный Северный морской путь является наиболее удобным для грузопотока между Юго-Восточной Азией и Европой – то есть между главной мировой фабрикой и основным рынком сбыта произведенной на ней продукции.
Именно поэтому на Западе форсируют северную экспансию – не желая допустить усиления арктических позиций России и КНР.
"Риски в Арктике становятся угрожающими", – пишет в своей статье газета The New York Times, рассказывая о новом турне госсекретаря Энтони Блинкена, который посетил с визитом Норвегию, Швецию и Финляндию.
Как сообщают американские журналисты, Блинкен официально провозгласил начало военного противостояния на пока еще мирном севере. Выступая в Хельсинки, он в основном призывал скандинавских политиков поддерживать Украину.
Но, вместе с тем, раз за разом напоминал, что новый этап глобального противостояния со временем сместится в сторону полюса.
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"Долгое время страны не желали говорить об Арктике как о возможной военной зоне. Но ситуация быстро меняется.
Боевые действия на Украине и климатические изменения создали фатальное стечение обстоятельств, а в сочетании с таянием льдов это влияет на военное планирование, а также открывает новые экономические возможности и дает доступ к природным ресурсам.
По мере изменения климата судоходные маршруты освобождаются ото льда, и проходить по ним становится легче. Арктика становится доступнее и привлекательнее для конкурентного коммерческого использования, а также с военной точки зрения.
Китай тоже закрепляется в этом регионе и пользуется новыми незамерзающими морскими путями. По этой причине НАТО считает Пекин серьезной угрозой безопасности", – сообщает журналист Стивен Эрлангер.
Далее он погружается в риторику Холодной войны, рассказывая, что российский Северный флот способен на внезапное нападение, которое до сих пор называется в штабах НАТО термином из старого кинобоевика: "красный хук".
По мнению New York Times, Россия намерена направить свои корабли в морские проливы, блокируя сообщение между Европой, Америкой, Британскими островами, Гренландией. А также хочет перерезать подводные кабели, чтобы отрезать Запад от интернета, погрузив его в кромешный хаос и мрак.
Гипотетическая атака на подводные коммуникации в северной Атлантике, которое якобы готовят дислоцированные на севере российские субмарины, является для западной прессы чем-то вроде идеи фикс.
"Не стоит расслабляться. Россия вполне способна перейти от обороны к наступлению. Великобритания до сих пор крайне уязвима для секретных атак на наши подводные кабели и трубопроводы, особенно если поставки газа будут прерваны в зимнее время.
Нам известно, что Россия проводит секретные исследования морского дна в Северном море. Мы должны сохранять бдительность на случай, если Путин попытается тайно осуществить диверсионные акты против нашей критически важной инфраструктуры", – пишут в британском таблоиде Daily Express.
Паника воспринимается экспертами с изрядной долей иронии – учитывая, что в действительности именно Запад осуществил реальные диверсии на подводных газопроводах.
Однако такие страшилки обрабатывают сознание жителей североевропейских стран, которых постепенно готовят к будущим конфликтам в арктических водах.
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Впрочем, пока у США нет для этого необходимой материально-технической базы – даже со вступившей в альянс Финляндией и ожидающей разрешения на вступление Швецией, которые усилят его на севере.
Их территория будет использоваться американцами для размещения боевой авиации, способной нести тактические ядерные ракеты. Однако военно-морской потенциал новых членов НАТО не столь велик, и ни одна из этих стран не имеет прямого выхода к Северному Ледовитому океану, сосредоточив свои ВМС в Балтийском и Северном море.
Баланс в целом останется прежним, и в этой конфигурации сил наличные мощности Северного флота способны защитить российскую Арктику от посягательств извне.
А мощный ледокольный флот, без которого невозможна любая долгосрочная деятельность в арктических водах, имеется сейчас только у Российской Федерации. И его продолжают расширять, несмотря на все сложности и проблемы.
План развития Северного морского пути, рассчитанный до 2035 года, с общим объёмом финансирования которых почти 1,8 триллиона рублей, был утверждён российским правительством в августе, и дополнен совсем недавно – в мае.
Он предусматривает строительство новых современных ледоколов проекта "Лидер", а также создание арктического аварийно-спасательного флота в составе полусотни судов.
"Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, который полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления", – подчеркнули в коммюнике российского правительства.
Союзником Москвы в борьбе за Арктику выступает Пекин, потому что для Китая важна стабильность на торговых коммуникациях с Европой.
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Однако преимущества Севморпути оценивают и в других странах. Так, по словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, в эксплуатации Северного морского пути заинтересована Индия, которая активно покупает у России энергетические ресурсы.
"Все видят нашу силу в этом регионе, видят и амбиции Китая, который также хочет получить свой кусок от Арктики. Поэтому на этом фронте уже разворачивается серьезная геополитическая конфронтация. Естественно, Запад раздражает, что есть еще регионы, где они не хозяева.
В перспективе, причем, самой ближайшей, за Арктику начнется весьма серьезная борьба. И не удивительно, что уже сейчас руководство США и западных стран в целом видят именно в лице России одного из своих основных соперников в этом регионе. Это так и есть", – прокомментировал статью в New York Times заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.
Слова и действия западных политиков показывают, что война на севере уже начинается – параллельно с конфликтом на Украине. И она может быть не только холодной.