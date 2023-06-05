https://ukraina.ru/20230605/1046917751.html

"Мы не учимся у своих врагов": военный ВС РФ о сильных сторонах ВСУ. Видео

"Мы не учимся у своих врагов": военный ВС РФ о сильных сторонах ВСУ. Видео - 05.06.2023 Украина.ру

"Мы не учимся у своих врагов": военный ВС РФ о сильных сторонах ВСУ. Видео

Журналист Украина.ру Александр Чаленко находясь в ДНР, пообщался с российским военнослужащим. Украина.ру, 05.06.2023

2023-06-05T16:34

2023-06-05T16:34

2023-06-05T16:34

видео

александр чаленко

россия

украина

сво

всу

днр

армия

контрнаступление

оборона

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Журналист Украина.ру Александр Чаленко находясь в ДНР, пообщался с российским военнослужащим. Из интервью вы узнаете о сложном пути на фронт казака с позывным "Камеон", а также о возможных направлениях украинского наступления и о том, как воюет украинская армия спустя 9 лет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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