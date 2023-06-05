https://ukraina.ru/20230605/1046917751.html
"Мы не учимся у своих врагов": военный ВС РФ о сильных сторонах ВСУ. Видео
"Мы не учимся у своих врагов": военный ВС РФ о сильных сторонах ВСУ. Видео - 05.06.2023 Украина.ру
"Мы не учимся у своих врагов": военный ВС РФ о сильных сторонах ВСУ. Видео
Журналист Украина.ру Александр Чаленко находясь в ДНР, пообщался с российским военнослужащим. Украина.ру, 05.06.2023
2023-06-05T16:34
2023-06-05T16:34
2023-06-05T16:34
видео
александр чаленко
россия
украина
сво
всу
днр
армия
контрнаступление
оборона
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Журналист Украина.ру Александр Чаленко находясь в ДНР, пообщался с российским военнослужащим. Из интервью вы узнаете о сложном пути на фронт казака с позывным "Камеон", а также о возможных направлениях украинского наступления и о том, как воюет украинская армия спустя 9 лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр чаленко, россия, украина, сво, всу, днр, армия, контрнаступление, оборона, бпла, видео
Видео, Александр Чаленко, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ДНР, армия, контрнаступление, Оборона, БПЛА
"Мы не учимся у своих врагов": военный ВС РФ о сильных сторонах ВСУ. Видео
Журналист Украина.ру Александр Чаленко находясь в ДНР, пообщался с российским военнослужащим.
Из интервью вы узнаете о сложном пути на фронт казака с позывным "Камеон", а также о возможных направлениях украинского наступления и о том, как воюет украинская армия спустя 9 лет.