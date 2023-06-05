Когда и кем: Сальдо оценил вероятность захвата Крыма - 05.06.2023 Украина.ру
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Когда и кем: Сальдо оценил вероятность захвата Крыма
Когда и кем: Сальдо оценил вероятность захвата Крыма - 05.06.2023 Украина.ру
Когда и кем: Сальдо оценил вероятность захвата Крыма
Ни у Украины, ну и США нет сил для захвата Крыма. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова 5 июня опубликовало агентство РИА Новости
2023-06-05T08:51
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Ранее СМИ сообщали о планах украинского военного командования выйти на административные границы Крыма с целью последующего захвата полуострова.Сальдо отметил, что ВСУ пакостят, как только могут, поэтому российские войска должны быть готовы к отражению воздушных атак и наземных провокаций противника, а мирные жители – к действиям по системе гражданской обороны.После последних провалов на фронте украинские войска будут использовать любые имеющиеся у них возможности, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Однако, отметил он, киевский режим прекрасно понимает, что его ждут на Запорожском направлении.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
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новости, всу, украина, сша, крым, захват
Новости, ВСУ, Украина, США, Крым, захват

Когда и кем: Сальдо оценил вероятность захвата Крыма

08:51 05.06.2023 (обновлено: 09:06 05.06.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
Ни у Украины, ну и США нет сил для захвата Крыма. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова 5 июня опубликовало агентство РИА Новости
Ранее СМИ сообщали о планах украинского военного командования выйти на административные границы Крыма с целью последующего захвата полуострова.
Сальдо отметил, что ВСУ пакостят, как только могут, поэтому российские войска должны быть готовы к отражению воздушных атак и наземных провокаций противника, а мирные жители – к действиям по системе гражданской обороны.

"Если посмотреть в недавнее прошлое, то говорящие головы из Киева и Вашингтона назначали сроки захвата Крыма ещё на конец лета 2022 года, а потом постоянно их переносили. Но всё что-то никак. Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США", – сказал Сальдо, резюмировав, что расслабляться в любом случае нельзя.

После последних провалов на фронте украинские войска будут использовать любые имеющиеся у них возможности, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Однако, отметил он, киевский режим прекрасно понимает, что его ждут на Запорожском направлении.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
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