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Когда и кем: Сальдо оценил вероятность захвата Крыма

Когда и кем: Сальдо оценил вероятность захвата Крыма - 05.06.2023 Украина.ру

Когда и кем: Сальдо оценил вероятность захвата Крыма

Ни у Украины, ну и США нет сил для захвата Крыма. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова 5 июня опубликовало агентство РИА Новости

2023-06-05T08:51

2023-06-05T08:51

2023-06-05T09:06

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Ранее СМИ сообщали о планах украинского военного командования выйти на административные границы Крыма с целью последующего захвата полуострова.Сальдо отметил, что ВСУ пакостят, как только могут, поэтому российские войска должны быть готовы к отражению воздушных атак и наземных провокаций противника, а мирные жители – к действиям по системе гражданской обороны.После последних провалов на фронте украинские войска будут использовать любые имеющиеся у них возможности, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Однако, отметил он, киевский режим прекрасно понимает, что его ждут на Запорожском направлении.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230525/1046551340.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, украина, сша, крым, захват