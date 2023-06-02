https://ukraina.ru/20230602/1046856518.html

Владимир Евсеев: ВСУ расшатывают фронт для захвата Шебекино, поэтому Россия должна бить по Северску

Владимир Евсеев: ВСУ расшатывают фронт для захвата Шебекино, поэтому Россия должна бить по Северску - 02.06.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев: ВСУ расшатывают фронт для захвата Шебекино, поэтому Россия должна бить по Северску

Если мы не хотим стягивать войска с других направлений для защиты Белгородской, Курской и Брянской областей, мы должны создать там прифронтовую зону с жестким режимом контроля за перемещением людей, максимально переселить людей и быть готовым к дистанционным ударам противника

2023-06-02T17:26

2023-06-02T17:26

2023-06-02T17:26

интервью

белгородская область

шебекино

северск

авдеевка

всу

россия

артиллерия

авиация

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Только так мы сможем хоть как-то себя обезопасить, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Валерьевич, на фоне усилившихся обстрелов Белгородской области с мест поступают сообщения, что ВС РФ удалось зайти на окраины населенного пункта Спорное возле Северска. Есть ли смысл нам усилить нажим на этом направлении, чтобы вынудить ВСУ отвести войска от государственной границы?- С военной точки зрения противник ведет себя крайне неразумно. Если бы ВСУ готовились к серьезному прорыву где-либо, то они не должны были разбрасываться резервами. А сейчас у меня складывается впечатление, что они хотят хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.Враг понимает, что его ждут на Запорожском направлении и что он не сможет отбить Артемовск. Украина не уверена даже в том, насколько она сможет воспрепятствовать окружению Северска. Но им все равно нужно что-то делать.Очевидно, что в Грайворонском районе ВСУ предприняли разведку боем. Потому что диверсанты не разъезжают на танках и БМП. Это была войсковая операция. Им показалось, что разведка боем была удачной. Они даже захотели захватить Шебекино, учитывая, что расстояние от границы всего 7 км. По их мнению, это сможет укрепить власть Зеленского, которая сейчас находится в неустойчивом положении.Все разговоры о контрнаступлении ничем не подтверждаются. Мы фактически выбили батарею "Пэтриотов" в Жулянах. Уничтожение штаба Главного управления разведки скрыть они не могут. Тем более, что по некоторым данным на острове Рыбальский погибло около 20 иностранных офицеров. Их атака на Москву беспилотниками тоже не привела к эффекту, на который они рассчитывали. Поэтому они решили захватить Шебекино, но и тут у них ничего не получилось.Ресурсов у Киева - не так много. В этом виновато политическое руководство Украины, потому что нельзя было так долго удерживать Артемовск, направляя туда много резервов. При таком раскладе они пытаются найти хоть какой-то вариант, чтобы укрепить власть Зеленского.Таким образом, ВСУ будут пытаться повторить опыт Артемовска в Северске. Но географически это очень сложно, потому что город находится в низине. Оборонять его будет сложно. Для нас же важно окружить северскую группировку противника, чтобы отодвинуть его от Лисичанска и Северодонецка.Если мы хотим как можно скорее снизить обстрелы Донецка, то нам надо окружать Авдеевку. Но сейчас нам важнее обезопасить весь северный фланг и создать угрозу для ВСУ в Харьковской области (мы же пытаемся выйти к Красному Лиману). Поэтому нужно сначала окружать северскую группировку.Но противник не будет отказываться от попыток проведения разведок боем по другим нашим территориям. Сейчас он может попытаться захватить населенный пункт не только в Белгородской, но и в Курской и Брянской областях. ВСУ пытаются двигаться вдоль дорог, чтобы как можно быстрее развить свое наступление. Поэтому все пункты пропуска должны быть обеспечены силовым прикрытием.- И все-таки, что для нас важнее? Терпеть эти разведки боем в трех областях? Создать зону безопасности в Харьковской области? Или усилить давление на других направлениях?- Противник очень хочет, чтобы мы часть сил перебросили на защиту трех областей. Мы на это идти не должны. Мы должны предпринять те шаги, которые до сих пор не были сделаны.Первое. Несмотря на то, что в Белгородской области у нас были созданы силы местной самообороны, им не раздали оружие. Это полный абзац.Второе. Для прикрытия всех пропускных пунктов нужно выдвинуть воинские части, в том числе с призывным контингентом. Защита страны – конституционный долг каждого гражданина РФ. Вне зависимости от того, кто он – срочник, контрактник, мобилизованный или призванный на сборы. Может быть, не надо отправлять туда всех призывников, которые были набраны весной. Но те, кто принял присягу и прошел курс молодого бойца, могут защищать нашу родину.Третье. Туда нужно выдвинуть артиллерию, танки и подвижные бронегруппы. Должно быть обеспечено нормальное силовое прикрытие наших границ.Кроме того, в трех областях необходимо создать зону контроля за наземным и воздушным пространством. В идеале для этого нужно использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые могли бы работать из Белоруссии. Но как минимум мы должны использовать БПЛА и РЛС, которые могли бы круглосуточно просматривать территорию противника на расстоянии в 50 км.Наконец, надо всерьез рассмотреть вопрос о принудительной эвакуации всего населения трех областей на расстояние в 20 км от линии фронта. Если мы не можем вывезти всех, как минимум мы должны отселить детей и стариков. Потому что эта территория может быть подвержена обстрелам артиллерии. Еще нельзя исключать, что на этой территории могут быть наводчики, сочувствующие ВСУ. Таким образом, мы позволим нашей армии действовать более свободно и не позволим использовать наших людей в качестве живого щита.Противник может обстреливать нашу территорию из минометов (10 км), полевых орудий (20 км), РСЗО (60 км) и "Хаймарсов" (85 км). Следовательно, нам нужно использовать средства РЭБ для подавления ракет "Хаймарсов" и усилить ПВО для их перехватов. Я уже не говорю, что пограничники должны перейти на режим военного времени. Их надо размещать не на погранзаставах, а в укрытиях.Таким образом, мы должны создать прифронтовую зону с жестким режимом контроля за перемещением людей, максимально переселить людей и быть готовым к дистанционным ударам противника. Только так мы сможем хоть как-то себя обезопасить.- Если мы будем пытаться окружить Северск, нужно ли нам стягивать туда максимальное количество артиллерии, которая до этого работала в Артемовске?- Проблема заключается в том, что у противника коммуникации лучше, чем у нас. Он может оперативно перебрасывать войска. А для нас крайне сложно перебросить резервы с Запорожья под Северск. Поэтому мы не должны оголять другие участки фронта. Разведка у ВСУ работает хорошо. Как только мы это сделаем, сразу же возникнет угроза прорыва.Но что можно сделать? Сейчас мы большое внимание уделяем уничтожению ПВО противника. Украина в этом нам помогает. Когда мы стали работать корректируемыми авиабомбами, враг стал подтягивать к линии фронта С-300, по которыми мы стали работать "Ланцетами".Следовательно, нам надо сосредоточить внимание на уничтожении систем ПВО на Северском направлении, чтобы мы могли обрабатывать линию фронта и ближние тылы авиацией. В этом случае нам ненужно было бы там столько артиллерии.Есть еще одна проблема. Возле Северска расположен узел обороны Славянск-Краматорск-Константиновка. Наверное, придется работать по ПВО, которая расположена там. Мы тогда создадим максимальную свободу для действия тактической авиации, чтобы она могла увеличить сброс корректируемых авиабомб не только на фронте, но и на глубине до 20 км.Повторюсь, Северск они долго оборонять не смогут, потому что он находится в низине. А если мы возьмем высоты вокруг города, он будет простреливаться насквозь.- Если предположить, что три области мы защитим имеющимися силами, но какое направление для нас важнее – Северск или Авдеевка?- Это задачи разного уровня. Большого продвижения на двух направлениях мы однозначно не добьемся.Если мы возьмем Авдеевку, это уменьшит обстрелы Донецка, мы зайдем во фланг группировкам в Марьинке и в Угледаре, но кардинально это ничего не изменит. Я не вижу, чтобы у Украины была возможность штурмовать Донецк. Зато угроза продвижения со стороны Северска в сторону Соледара и Артемовска существует. Поэтому Северское направление для нас все равно важнее.Понятно, что люди гибнут в Донецке и Горловке. Но мы все равно должны сперва освободить Северск, и только потом заняться ликвидацией всей юго-западной группировки ВСУ от Авдеевки до Гуляйполя.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20230601/1046776667.html

https://ukraina.ru/20230531/1046744842.html

шебекино

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, белгородская область, шебекино, северск, авдеевка, всу, россия, артиллерия, авиация