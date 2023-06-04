https://ukraina.ru/20230604/1046879406.html

Необходимо расследовать гибель солдат и офицеров Красной армии в лагерях смерти в Польше – Володин

Необходимо расследовать гибель солдат и офицеров Красной армии в лагерях смерти в Польше – Володин - 04.06.2023 Украина.ру

Необходимо расследовать гибель солдат и офицеров Красной армии в лагерях смерти в Польше – Володин

Необходимо начать расследование обстоятельств гибели более тридцати тысяч солдат и офицеров Красной армии в Польше в 1919-1921 гг., которых поляки содержали в лагерях для пленных, подобных нацистским, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 4 июня

2023-06-04T12:38

2023-06-04T12:38

2023-06-04T12:38

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Ранее ФСБ России сообщила со ссылкой на проведённое расследование, что в 1941 году польских офицеров в Катыни массово расстреляли именно немецкие фашисты, а не сотрудники силовых структур Советского союза, как считает Варшава.Володин написал, что Польша сейчас продолжает вести русофобскую политическую риторику, как и в 1919-1921 гг., когда совершались преступления против человечества, в ходе которых поляки убили более тридцати тысяч солдат и офицеров Красной армии в своих лагерях для пленных, подобных нацистким.Польша отказывается расследовать эти преступления и отрицает, что на её территории были лагеря смерти, где убивали русских пленных солдат, отметил председатель ГД.Варшава не способна признать свои ошибки, а такие кровавые преступления не имеют срока давности, подчеркнул Володин.Россия должна сделать всё, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты, написал он.Ранее Германия заявила, что Польша причастна к созданию концлагерей на своей территории и массовому геноциду евреев до и во время Второй Мировой войны.

https://ukraina.ru/20230524/1046517411.html

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