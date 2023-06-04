Необходимо расследовать гибель солдат и офицеров Красной армии в лагерях смерти в Польше – Володин - 04.06.2023 Украина.ру
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Необходимо расследовать гибель солдат и офицеров Красной армии в лагерях смерти в Польше – Володин
Необходимо расследовать гибель солдат и офицеров Красной армии в лагерях смерти в Польше – Володин - 04.06.2023 Украина.ру
Необходимо расследовать гибель солдат и офицеров Красной армии в лагерях смерти в Польше – Володин
Необходимо начать расследование обстоятельств гибели более тридцати тысяч солдат и офицеров Красной армии в Польше в 1919-1921 гг., которых поляки содержали в лагерях для пленных, подобных нацистским, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 4 июня
2023-06-04T12:38
2023-06-04T12:38
новости
россия
польша
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Ранее ФСБ России сообщила со ссылкой на проведённое расследование, что в 1941 году польских офицеров в Катыни массово расстреляли именно немецкие фашисты, а не сотрудники силовых структур Советского союза, как считает Варшава.Володин написал, что Польша сейчас продолжает вести русофобскую политическую риторику, как и в 1919-1921 гг., когда совершались преступления против человечества, в ходе которых поляки убили более тридцати тысяч солдат и офицеров Красной армии в своих лагерях для пленных, подобных нацистким.Польша отказывается расследовать эти преступления и отрицает, что на её территории были лагеря смерти, где убивали русских пленных солдат, отметил председатель ГД.Варшава не способна признать свои ошибки, а такие кровавые преступления не имеют срока давности, подчеркнул Володин.Россия должна сделать всё, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты, написал он.Ранее Германия заявила, что Польша причастна к созданию концлагерей на своей территории и массовому геноциду евреев до и во время Второй Мировой войны.
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новости, россия, польша
Новости, Россия, Польша

Необходимо расследовать гибель солдат и офицеров Красной армии в лагерях смерти в Польше – Володин

12:38 04.06.2023
 
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© РИА Новости . Максим Блинов
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Необходимо начать расследование обстоятельств гибели более тридцати тысяч солдат и офицеров Красной армии в Польше в 1919-1921 гг., которых поляки содержали в лагерях для пленных, подобных нацистским, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 4 июня
Ранее ФСБ России сообщила со ссылкой на проведённое расследование, что в 1941 году польских офицеров в Катыни массово расстреляли именно немецкие фашисты, а не сотрудники силовых структур Советского союза, как считает Варшава.
Володин написал, что Польша сейчас продолжает вести русофобскую политическую риторику, как и в 1919-1921 гг., когда совершались преступления против человечества, в ходе которых поляки убили более тридцати тысяч солдат и офицеров Красной армии в своих лагерях для пленных, подобных нацистким.
"Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров. Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии", – говорится в сообщении.
Польша отказывается расследовать эти преступления и отрицает, что на её территории были лагеря смерти, где убивали русских пленных солдат, отметил председатель ГД.
Варшава не способна признать свои ошибки, а такие кровавые преступления не имеют срока давности, подчеркнул Володин.
Россия должна сделать всё, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты, написал он.
Ранее Германия заявила, что Польша причастна к созданию концлагерей на своей территории и массовому геноциду евреев до и во время Второй Мировой войны.
Лагерь беженцев на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая, 04:52
Что может потерять Польша, если начнется по ее же инициативе пересмотр границТреть нынешних польских территорий — районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами — вошли в состав Польши после 1945-го только благодаря позиции Москвы
 
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