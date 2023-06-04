https://ukraina.ru/20230604/1046876696.html

Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем

Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем - 04.06.2023 Украина.ру

Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем

С тех украинцев, которых не отправят на убой на фронт, спросят за финансовые долги Украины перед Западом, заявил итальянский экономист и автор книги "Российско-украинский конфликт" Джулио Палермо в интервью изданию l'Antidiplomatico

2023-06-04T10:49

2023-06-04T10:49

2023-06-04T10:49

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Ранее СМИ сообщали, что Запад оказал военную и финансовую помощь Украине на 115 млрд долларов.Также известно, что Киев должен с процентами выплатить кредиты за последующие 30 лет с десятью годами льготного кредитования.Украину уже разрушают в финансовом плане, что делает из неё заманчивую добычу для всех западных стран, так как в этом случае они смогут захватить оставшиеся в стране ресурсы, в том числе, человеческие, отметил он.Спустя год после начала спецоперации России экономическая и военная ситуация на Украине достигла критической отметки – у этой страны нет будущего, так как в военном отношении она полностью зависит от Запада, а ВСУ понесли огромные потери, сказал Палермо.В экономическом плане Киев живёт на кредиты от Международного валютного фонда и других западных организаций, которые Украина, по мнению экономиста, никогда не сможет погасить, подчеркнул он.В то же время, марионеточный президент Владимир Зеленский не думает о будущем своей страны, которого, по мнению экономиста, уже нет, поскольку он занят своими турне по миру, где демонстрирует нацистскую символику и выпрашивает больше денег и оружия, сказал Палермо.На этих встречах Зеленский обсуждает послевоенные контракты, согласно которым Украина будет распродана Западу, считает экономист.

https://ukraina.ru/20230422/1045559080.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, запад, долги