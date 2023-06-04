Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем - 04.06.2023 Украина.ру
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Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем
Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем - 04.06.2023 Украина.ру
Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем
С тех украинцев, которых не отправят на убой на фронт, спросят за финансовые долги Украины перед Западом, заявил итальянский экономист и автор книги "Российско-украинский конфликт" Джулио Палермо в интервью изданию l'Antidiplomatico
2023-06-04T10:49
2023-06-04T10:49
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запад
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Ранее СМИ сообщали, что Запад оказал военную и финансовую помощь Украине на 115 млрд долларов.Также известно, что Киев должен с процентами выплатить кредиты за последующие 30 лет с десятью годами льготного кредитования.Украину уже разрушают в финансовом плане, что делает из неё заманчивую добычу для всех западных стран, так как в этом случае они смогут захватить оставшиеся в стране ресурсы, в том числе, человеческие, отметил он.Спустя год после начала спецоперации России экономическая и военная ситуация на Украине достигла критической отметки – у этой страны нет будущего, так как в военном отношении она полностью зависит от Запада, а ВСУ понесли огромные потери, сказал Палермо.В экономическом плане Киев живёт на кредиты от Международного валютного фонда и других западных организаций, которые Украина, по мнению экономиста, никогда не сможет погасить, подчеркнул он.В то же время, марионеточный президент Владимир Зеленский не думает о будущем своей страны, которого, по мнению экономиста, уже нет, поскольку он занят своими турне по миру, где демонстрирует нацистскую символику и выпрашивает больше денег и оружия, сказал Палермо.На этих встречах Зеленский обсуждает послевоенные контракты, согласно которым Украина будет распродана Западу, считает экономист.
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новости, украина, сша, запад, долги
Новости, Украина, США, Запад, долги

Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем

10:49 04.06.2023
 
© AP / Daniel Cole
- РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP / Daniel Cole
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С тех украинцев, которых не отправят на убой на фронт, спросят за финансовые долги Украины перед Западом, заявил итальянский экономист и автор книги "Российско-украинский конфликт" Джулио Палермо в интервью изданию l'Antidiplomatico
Ранее СМИ сообщали, что Запад оказал военную и финансовую помощь Украине на 115 млрд долларов.
Также известно, что Киев должен с процентами выплатить кредиты за последующие 30 лет с десятью годами льготного кредитования.
"Таким образом, украинцы, которые не погибнут во время конфликта, будут уничтожены в мирное время долговыми обязательствами перед США и ЕС", – считает Палермо.
Украину уже разрушают в финансовом плане, что делает из неё заманчивую добычу для всех западных стран, так как в этом случае они смогут захватить оставшиеся в стране ресурсы, в том числе, человеческие, отметил он.
Спустя год после начала спецоперации России экономическая и военная ситуация на Украине достигла критической отметки – у этой страны нет будущего, так как в военном отношении она полностью зависит от Запада, а ВСУ понесли огромные потери, сказал Палермо.
В экономическом плане Киев живёт на кредиты от Международного валютного фонда и других западных организаций, которые Украина, по мнению экономиста, никогда не сможет погасить, подчеркнул он.
- РИА Новости, 1920, 22.04.2023
22 апреля, 08:57
Перемоги не будет, сплошная зрада. Что происходит с экономикой УкраиныУкраина окончательно скатилась к ресурсной модели экономики. Сокращение промышленного производства, ставка на транснациональные компании, которые выкупают земли и сельскохозяйственную продукцию в виде сырца, распродажа стратегических предприятий – все это превратило страну в сырьевой придаток.
В то же время, марионеточный президент Владимир Зеленский не думает о будущем своей страны, которого, по мнению экономиста, уже нет, поскольку он занят своими турне по миру, где демонстрирует нацистскую символику и выпрашивает больше денег и оружия, сказал Палермо.
На этих встречах Зеленский обсуждает послевоенные контракты, согласно которым Украина будет распродана Западу, считает экономист.
 
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