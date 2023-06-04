https://ukraina.ru/20230604/1046876696.html
Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем
Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем - 04.06.2023 Украина.ру
Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем
С тех украинцев, которых не отправят на убой на фронт, спросят за финансовые долги Украины перед Западом, заявил итальянский экономист и автор книги "Российско-украинский конфликт" Джулио Палермо в интервью изданию l'Antidiplomatico
2023-06-04T10:49
2023-06-04T10:49
2023-06-04T10:49
новости
украина
сша
запад
долги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043140106_0:300:3071:2027_1920x0_80_0_0_840de8093d4eaa57d94f451e4213f3b2.jpg
Ранее СМИ сообщали, что Запад оказал военную и финансовую помощь Украине на 115 млрд долларов.Также известно, что Киев должен с процентами выплатить кредиты за последующие 30 лет с десятью годами льготного кредитования.Украину уже разрушают в финансовом плане, что делает из неё заманчивую добычу для всех западных стран, так как в этом случае они смогут захватить оставшиеся в стране ресурсы, в том числе, человеческие, отметил он.Спустя год после начала спецоперации России экономическая и военная ситуация на Украине достигла критической отметки – у этой страны нет будущего, так как в военном отношении она полностью зависит от Запада, а ВСУ понесли огромные потери, сказал Палермо.В экономическом плане Киев живёт на кредиты от Международного валютного фонда и других западных организаций, которые Украина, по мнению экономиста, никогда не сможет погасить, подчеркнул он.В то же время, марионеточный президент Владимир Зеленский не думает о будущем своей страны, которого, по мнению экономиста, уже нет, поскольку он занят своими турне по миру, где демонстрирует нацистскую символику и выпрашивает больше денег и оружия, сказал Палермо.На этих встречах Зеленский обсуждает послевоенные контракты, согласно которым Украина будет распродана Западу, считает экономист.
https://ukraina.ru/20230422/1045559080.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043140106_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_732d8f1fe258143d9b51dcf352e753c1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, запад, долги
Убьют или поработят: Итальянский экономист сказал, что ждёт жителей Украины в будущем
С тех украинцев, которых не отправят на убой на фронт, спросят за финансовые долги Украины перед Западом, заявил итальянский экономист и автор книги "Российско-украинский конфликт" Джулио Палермо в интервью изданию l'Antidiplomatico
Ранее СМИ сообщали, что Запад оказал военную и финансовую помощь Украине на 115 млрд долларов.
Также известно, что Киев должен с процентами выплатить кредиты за последующие 30 лет с десятью годами льготного кредитования.
"Таким образом, украинцы, которые не погибнут во время конфликта, будут уничтожены в мирное время долговыми обязательствами перед США и ЕС", – считает Палермо.
Украину уже разрушают в финансовом плане, что делает из неё заманчивую добычу для всех западных стран, так как в этом случае они смогут захватить оставшиеся в стране ресурсы, в том числе, человеческие, отметил он.
Спустя год после начала спецоперации России экономическая и военная ситуация на Украине достигла критической отметки – у этой страны нет будущего, так как в военном отношении она полностью зависит от Запада, а ВСУ понесли огромные потери, сказал Палермо.
В экономическом плане Киев живёт на кредиты от Международного валютного фонда и других западных организаций, которые Украина, по мнению экономиста, никогда не сможет погасить, подчеркнул он.
В то же время, марионеточный президент Владимир Зеленский не думает о будущем своей страны, которого, по мнению экономиста, уже нет, поскольку он занят своими турне по миру, где демонстрирует нацистскую символику и выпрашивает больше денег и оружия, сказал Палермо.
На этих встречах Зеленский обсуждает послевоенные контракты, согласно которым Украина будет распродана Западу, считает экономист.