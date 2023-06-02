Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления - 02.06.2023 Украина.ру
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Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления
Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления - 02.06.2023 Украина.ру
Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления
В правительстве Венгрии считают, что необходимо не допустить наступления ВСУ, так как оно приведет к новым жертвам конфликта, в первую очередь с украинской стороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth
2023-06-02T10:55
2023-06-02T10:55
новости
венгрия
украина
контрнаступление
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Венгрия с начала украинского конфликта последовательно выступает против санкций на энергоносители из России и отправки вооружений Киеву.Он также заявил, что действующее правительство Венгрии приложит все усилия, чтобы не допустить конфликта с РФ и втягивания Будапешта в кризис на Украине.В интервью изданию Украина.ру политолог и директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал, что статус Венгрии в Европейском союзе довольно печален, она вынуждена принимать правила чужой игры.Европа погружается в полную зависимость от американской экономики, то есть постепенно теряет свой суверенитет, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.По словам американского посла в Венгрии Дэвида Прессмана, США очень обеспокоены сближением Москвы и Будапешта.Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт призывает Вашингтон относиться к стране не как к колонии, а как к суверенному государству и выстраивать взаимоотношения на основе уважения.
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новости, венгрия, украина, контрнаступление
Новости, Венгрия, Украина, контрнаступление

Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления

10:55 02.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В правительстве Венгрии считают, что необходимо не допустить наступления ВСУ, так как оно приведет к новым жертвам конфликта, в первую очередь с украинской стороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth
Венгрия с начала украинского конфликта последовательно выступает против санкций на энергоносители из России и отправки вооружений Киеву.
"Проведение крупных стратегических наступлений - это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся", сказал Орбан.
Он также заявил, что действующее правительство Венгрии приложит все усилия, чтобы не допустить конфликта с РФ и втягивания Будапешта в кризис на Украине.
В интервью изданию Украина.ру политолог и директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал, что статус Венгрии в Европейском союзе довольно печален, она вынуждена принимать правила чужой игры.
Европа погружается в полную зависимость от американской экономики, то есть постепенно теряет свой суверенитет, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
По словам американского посла в Венгрии Дэвида Прессмана, США очень обеспокоены сближением Москвы и Будапешта.
Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт призывает Вашингтон относиться к стране не как к колонии, а как к суверенному государству и выстраивать взаимоотношения на основе уважения.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
18 мая, 13:05
Угрозы для Венгрии, признание Запада. Главное на Украине на 13:00 18 маяКиев становится всё более враждебным, заявил министр иностранных дел Венгрии. В Великобритании признались в провале экономической войны против России, пишет Asia Times. Процесс обучения украинских лётчиков овладению F-16 пока не имеет чёткого плана и может затянуться надолго, сообщил Sky News
 
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