https://ukraina.ru/20230602/1046833439.html

Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления

Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления - 02.06.2023 Украина.ру

Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления

В правительстве Венгрии считают, что необходимо не допустить наступления ВСУ, так как оно приведет к новым жертвам конфликта, в первую очередь с украинской стороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth

2023-06-02T10:55

2023-06-02T10:55

2023-06-02T10:55

новости

венгрия

украина

контрнаступление

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Венгрия с начала украинского конфликта последовательно выступает против санкций на энергоносители из России и отправки вооружений Киеву.Он также заявил, что действующее правительство Венгрии приложит все усилия, чтобы не допустить конфликта с РФ и втягивания Будапешта в кризис на Украине.В интервью изданию Украина.ру политолог и директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал, что статус Венгрии в Европейском союзе довольно печален, она вынуждена принимать правила чужой игры.Европа погружается в полную зависимость от американской экономики, то есть постепенно теряет свой суверенитет, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.По словам американского посла в Венгрии Дэвида Прессмана, США очень обеспокоены сближением Москвы и Будапешта.Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт призывает Вашингтон относиться к стране не как к колонии, а как к суверенному государству и выстраивать взаимоотношения на основе уважения.

https://ukraina.ru/20230518/1046325617.html

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новости, венгрия, украина, контрнаступление