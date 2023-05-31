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"Давно заслужили". Военный эксперт о том, когда Москва ударит по Банковой и офису Зеленского
"Давно заслужили". Военный эксперт о том, когда Москва ударит по Банковой и офису Зеленского - 31.05.2023 Украина.ру
"Давно заслужили". Военный эксперт о том, когда Москва ударит по Банковой и офису Зеленского
Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если ВС РФ нанесут такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а уже через месяц. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-05-31T05:15
2023-05-31T05:15
2023-05-31T05:15
новости
бпла
беспилотники
рэб
атака
банковая
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Поэтому давать повод для эскалации конфликта России не следует. Хотя киевский режим давно заслужил, чтобы Банковая, здание минобороны, ГУР и СБУ превратились в то, во что они хотели превратить жилые дома москвичей, рассказал эксперт.Украина должна понимать, что удары ВСУ по мирным объектам в России и гибель людей приведет к тому, что мы ответим гораздо жестче, чем предполагает киевский режим, добавил он.БПЛА входят в район нанесения ударов, и только тогда на короткое время включают GPS. И в этот момент нам удалось сбить их с курса. Поэтому в жилой дом в Москве попал беспилотник, который отклонился от курса из-за воздействия РЭБ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, беспилотники, рэб, атака, банковая
"Давно заслужили". Военный эксперт о том, когда Москва ударит по Банковой и офису Зеленского
Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если ВС РФ нанесут такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а уже через месяц. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Поэтому давать повод для эскалации конфликта России не следует. Хотя киевский режим давно заслужил, чтобы Банковая, здание минобороны, ГУР и СБУ превратились в то, во что они хотели превратить жилые дома москвичей, рассказал эксперт.
Украина должна понимать, что удары ВСУ по мирным объектам в России и гибель людей приведет к тому, что мы ответим гораздо жестче, чем предполагает киевский режим, добавил он.
"БПЛА запускаются с Украины. Идут в режиме радиомолчания. На секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже выходят на цель. Поэтому на маршруте следования на них воздействовать нельзя было. Обнаружить их тяжело, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах", - подчеркнул Кнутов.
БПЛА входят в район нанесения ударов, и только тогда на короткое время включают GPS. И в этот момент нам удалось сбить их с курса. Поэтому в жилой дом в Москве попал беспилотник, который отклонился от курса из-за воздействия РЭБ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь