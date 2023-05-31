https://ukraina.ru/20230531/1046717052.html

"Давно заслужили". Военный эксперт о том, когда Москва ударит по Банковой и офису Зеленского

"Давно заслужили". Военный эксперт о том, когда Москва ударит по Банковой и офису Зеленского - 31.05.2023 Украина.ру

"Давно заслужили". Военный эксперт о том, когда Москва ударит по Банковой и офису Зеленского

Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если ВС РФ нанесут такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а уже через месяц. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-05-31T05:15

2023-05-31T05:15

2023-05-31T05:15

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банковая

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Поэтому давать повод для эскалации конфликта России не следует. Хотя киевский режим давно заслужил, чтобы Банковая, здание минобороны, ГУР и СБУ превратились в то, во что они хотели превратить жилые дома москвичей, рассказал эксперт.Украина должна понимать, что удары ВСУ по мирным объектам в России и гибель людей приведет к тому, что мы ответим гораздо жестче, чем предполагает киевский режим, добавил он.БПЛА входят в район нанесения ударов, и только тогда на короткое время включают GPS. И в этот момент нам удалось сбить их с курса. Поэтому в жилой дом в Москве попал беспилотник, который отклонился от курса из-за воздействия РЭБ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, беспилотники, рэб, атака, банковая