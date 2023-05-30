https://ukraina.ru/20230530/1046704911.html

Юрий Кнутов: Зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от украинских беспилотников

Юрий Кнутов: Зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от украинских беспилотников - 30.05.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: Зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от украинских беспилотников

Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если мы нанесем такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на... Украина.ру, 30.05.2023

2023-05-30T10:55

2023-05-30T10:55

2023-05-30T13:02

интервью

москва

беспилотники

киев

украина

сша

пво

рэб

терроризм

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Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если мы нанесем такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а через месяц. Поэтому давать повод для этого не следует. Хотя киевский режим давно заслужил, чтобы Банковая, здание Минобороны, ГУР и СБУ превратились в то, во что они хотели превратить жилые дома москвичей, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотников по объектам в Москве. Противник задействовал восемь аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.— Юрий Альбертович, почему оборонное ведомство не сообщило, что один из беспилотников угодил в жилой дом на Профсоюзной?— Потому что в жилой дом попал беспилотник, который сбился с курса из-за воздействия РЭБ.БПЛА запускаются с Украины. Идут в режиме радиомолчания. На секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже выходят на цель. Поэтому на маршруте следования на них воздействовать нельзя было. Обнаружить их тяжело, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах. Входят они в район нанесения ударов, и только тогда включается GPS на короткое время. И в этот момент нам удалось сбить их с курса.Я уже неоднократно объяснял, почему они преодолели наше воздушное пространство. Раньше Москву защищало Краснознаменное объединение ПВО-ПРО. Оно было достаточно мощным. Но мы были вынуждены направить часть средств на защиту Белгородской, Брянской и Курской областей. Образовались бреши. Американцы эти бреши обнаруживают, передают информацию Украине, прокладывают маршруты и запускают беспилотники.Средства борьбы с ними у нас есть, например, тот же «Панцирь». Но нам нужно больше радиолокационных станций, способных видеть низколетящие цели на большой дальности. Для этого надо создавать привязные аэростаты, на которых находятся автоматические РЛС, способные обнаруживать цели типа беспилотников или крылатых ракет на большой дальности.Еще нужно создавать рубеж вдоль всей границы с Украиной. Хотя он требует много сил и ресурсов. Нужно много комплексов, которые промышленность пока произвести не успела. Как только у нас появится достаточно зенитно-ракетных средств, проблема будет решена. Пока такой возможности физически нет.— Понятно, что это месть киевского режима за наши дистанционные удары по военным объектам Украины. Вы могли бы перечислить прилеты, которые так разозлили противника?— Последний удар пришелся на военный аэродром в Хмельницкой области, когда были выведены из строя пять Су-24, переоборудованных в качестве носителей ракет StormShadow. Еще были удары по местам складирования техники, ГСМ, оружия, боеприпасов и пунктам управления. Это ведет к тому, что наступление Киева будет или слабым, или вообще не состоится.— Учитывая, что беспилотники были запущены с территории Сумской или Харьковской области, нужно ли нам создавать там зону безопасности в 10—20 км? Или это провокация, на которую нельзя вестись?— К беспилотникам это никакого отношения не имеет. Если БПЛА имеет дальность хода в 1000 км, это вопрос не решит. Но такую зону безопасности надо однозначно создавать для защиты мирного населения от диверсионно-разведывательных групп из «власовцев», которые терроризируют Белгородскую область, а также для прекращения обстрелов нашей территории из дальнобойной артиллерии.— Лично вам было бы легче, если бы мы сровняли с землей Банковую в ответ на эти удары? Или лучшим ответом были бы успехи на фронте?— Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если мы нанесем такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а через месяц. Поэтому давать повод для этого не следует. Хотя киевский режим давно заслужил, чтобы Банковая, здание минобороны, ГУР и СБУ превратились в то, во что они хотели превратить жилые дома москвичей.— Что должно случиться, чтобы мы нанесли такой удар?— Мы же не террористы. Но удары по мирным объектам и гибель людей приведет к тому, что мы ответим гораздо жестче, чем предполагает киевский режим.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, москва, беспилотники, киев, украина, сша, пво, рэб, терроризм