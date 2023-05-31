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Военный эксперт объяснил, почему зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от атаки дронов

Военный эксперт объяснил, почему зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от атаки дронов - 31.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от атаки дронов

Если БПЛА имеет дальность хода в 1000 км, создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях не решит вопрос защиты Московского региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-05-31T04:55

2023-05-31T04:55

2023-05-31T04:55

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Но такую зону безопасности надо однозначно создавать для защиты мирного населения от диверсионно-разведывательных групп из "власовцев", которые терроризируют Белгородскую область, а также для прекращения обстрелов территории РФ из дальнобойной артиллерии, рассказал эксперт.Раньше Москву защищало Краснознаменное объединение ПВО-ПРО, и оно было достаточно мощным. Но ВС РФ были вынуждены направить часть средств на защиту Белгородской, Брянской и Курской областей и после этого образовались бреши, добавил он.Также нужно создавать защитный рубеж вдоль всей границы с Украиной, хотя он требует много сил и ресурсов. Нужно много комплексов, которые российская военная промышленность пока произвести не успела. Как только у нас появится достаточно зенитно-ракетных средств, проблема будет решена, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, беспилотники, атака, москва, пво