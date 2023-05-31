Военный эксперт объяснил, почему зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от атаки дронов - 31.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от атаки дронов
Военный эксперт объяснил, почему зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от атаки дронов - 31.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от атаки дронов
Если БПЛА имеет дальность хода в 1000 км, создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях не решит вопрос защиты Московского региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-05-31T04:55
2023-05-31T04:55
новости
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беспилотники
атака
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пво
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Но такую зону безопасности надо однозначно создавать для защиты мирного населения от диверсионно-разведывательных групп из "власовцев", которые терроризируют Белгородскую область, а также для прекращения обстрелов территории РФ из дальнобойной артиллерии, рассказал эксперт.Раньше Москву защищало Краснознаменное объединение ПВО-ПРО, и оно было достаточно мощным. Но ВС РФ были вынуждены направить часть средств на защиту Белгородской, Брянской и Курской областей и после этого образовались бреши, добавил он.Также нужно создавать защитный рубеж вдоль всей границы с Украиной, хотя он требует много сил и ресурсов. Нужно много комплексов, которые российская военная промышленность пока произвести не успела. Как только у нас появится достаточно зенитно-ракетных средств, проблема будет решена, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бпла, беспилотники, атака, москва, пво
Новости, БПЛА, беспилотники, атака, Москва, ПВО

Военный эксперт объяснил, почему зона безопасности под Харьковом не защитит москвичей от атаки дронов

04:55 31.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВыставка исторической и военной техники в Санкт-Петербурге
Выставка исторической и военной техники в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Если БПЛА имеет дальность хода в 1000 км, создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях не решит вопрос защиты Московского региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Но такую зону безопасности надо однозначно создавать для защиты мирного населения от диверсионно-разведывательных групп из "власовцев", которые терроризируют Белгородскую область, а также для прекращения обстрелов территории РФ из дальнобойной артиллерии, рассказал эксперт.
Раньше Москву защищало Краснознаменное объединение ПВО-ПРО, и оно было достаточно мощным. Но ВС РФ были вынуждены направить часть средств на защиту Белгородской, Брянской и Курской областей и после этого образовались бреши, добавил он.
"Средства борьбы с ними [украинскими ПБЛА] у нас есть, например, тот же "Панцирь". Но нам нужно больше радиолокационных станций, способных видеть низколетящие цели на большой дальности. Для этого надо создавать привязные аэростаты, на которых находятся автоматические РЛС, способные обнаруживать цели типа беспилотников или крылатых ракет на большой дальности", - подчеркнул Кнутов.
Также нужно создавать защитный рубеж вдоль всей границы с Украиной, хотя он требует много сил и ресурсов. Нужно много комплексов, которые российская военная промышленность пока произвести не успела. Как только у нас появится достаточно зенитно-ракетных средств, проблема будет решена, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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