https://ukraina.ru/20230529/1046677951.html

Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области о присоединении Харькова

Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области о присоединении Харькова - 29.05.2023 Украина.ру

Песков не стал комментировать слова губернатора Белгородской области о присоединении Харькова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что для защиты региона от атак со стороны ВСУ нужно присоединить Харьков, сообщает РИА Новости 29 мая

2023-05-29T15:59

2023-05-29T15:59

2023-05-29T15:59

новости

дмитрий песков

белгородская область

обстрелы

харьков

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина воюет, используя террористические методы. Тактика широко применяется Украиной в России, в особенности возвращенных регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области).Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны киевского режима, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий уровень опасности.Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области введен режим ЧС. Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.22 мая на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. В области вводили режим КТО. На следующий день Минобороны сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, ДРГ потеряла 70 человек.При эвакуации населения один человек погиб, пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности, ещё 13 жителей пострадали.28 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Шебекинского городского округа, пострадавших не было.

https://ukraina.ru/20230524/1046518230.html

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2023

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новости, дмитрий песков, белгородская область, обстрелы, харьков