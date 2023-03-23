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Майдан во Франции и мадам Макрон. Брижит: трансгендер или нет?

Майдан во Франции и мадам Макрон. Брижит: трансгендер или нет? - 23.03.2023 Украина.ру

Майдан во Франции и мадам Макрон. Брижит: трансгендер или нет?

"Обезглавим Макрона! Как Людовика XVI!" Такие лозунги кричат сегодня на улицах Парижа. В ответ на это протестующих душат, на них натравливают собак, обливают ледяной водой

2023-03-23T03:38

2023-03-23T03:38

2023-03-23T07:41

елена мурзина

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европа

собор парижской богоматери

демократия

протесты

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Власть идёт на совершенно беспрецедентные меры. Это невероятные методы подавления протестов даже для Франции, в которой многолетние забастовки и демонстрации стали нормой существования.Закон о повышении пенсионного возраста, против которого все сейчас и выходят на акции протеста, был принят без голосования в национальной ассамблее, решением премьер-министра. Это ещё больше подстегнуло протестующих.Мусорщики отказываются выходить на работу. Париж завален зловонным мусором, по которому активно бегают крысы.Министр внутренних дел принял решение вернуть мусорщиков на работу чуть ли не под угрозой тюремного заключения.Бастуют не только мусорщики, но и миллионы людей других профессий. Миллионы же выходят и на демонстрации.И основной объект их ненависти — это, конечно, президент Макрон.Но как получается, что президент, который вызывает такую волну ненависти, ещё в своём кресле?Технологии «демократии»Что касается выборов, то они давно проходят по простой, но чрезвычайно эффективной технологии. В вечных оппонентах — Марин Ле Пен, как до этого её отец.Семья Ле Пен выборы традиционно «проигрывает» тем, кто должен стать президентом, уже много-много лет. Серьезных конкурентов до выборов просто не допускают.Есть множество других рекламных и пиар уловок. Но главная — эта: в выборах должен участвовать один кандидат, которому гарантированно достается победа.Вот так и получается, что «лицом демократии» во Франции, её президентом уже дважды становится «банкир Ротшильдов», голубоглазый красавчик Эмманюэль Макрон.Он живёт в «обществе спектакля», играя роль президента, как и практически все его коллеги в странах так называемой «развитой демократии».Его обслуживают десятки пиарщиков, рекламщиков, журналистов, в том числе, разумеется, самые лучшие, те, кто считается «королями пиара» во Франции.БрижитНо тем более удивительно, что вся эта серьёзнейшая пиар-машина дала сбой в случае с Брижит Макрон.Всё ведь было тщательно продумано. Забавная и романтичная история про любовь учительницы и подростка. Но всё в рамках закона! Постоянно подчёркивается: сексуальные отношения начались, только когда Макрону исполнилось 18. Только!Специально перед предвыборной кампанией были опубликованы снимки на пляже. Макрон в шортах и его жена в облегающем купальнике.Брижит Макрон, безусловно, прекрасно выглядит. Тем более если учесть, что в этом году ей исполняется 70 лет.Но она выглядит немного странно. Женственности в ней мало. Брижит — овен по гороскопу, а это люди всегда очень энергичные. Часто выглядят и ведут себя немного «по-пацански».Не зря в России сразу стали сравнивать её... с русским актёром Алексеем Паниным.Что не так с Брижит?Этот грандиозный скандал много месяцев продолжается во Франции. И влияет на умы и настроения не меньше, чем забастовки.Брижит якобы трансгендер, бывший мужчина.Можно было бы отмахнуться и сказать: да вы ей просто завидуете. Или: опять эта жёлтая пресса! Не знают уже, что выдумать.Но подождите. Всё гораздо серьезнее.Расследование проводили достаточно известные французские журналисты Наташа Рей и Ксавье Пуссар. Они обратились к архивам, много месяцев искали данные.Сегодня их описывают в «прессе Макронов» как каких-то не стоящих внимания «писак».Это не так. И есть очень интересный момент. Почему мадам Макрон не подала в суд на журналистов сразу же, как только все эти расследования появились?Не потому ли, что им было что ответить в суде?История слишком загадочная и что-то за всем этим стоит. Что-то, что очень не хочет открывать Брижит Макрон.Есть множество странных фактов, и по ним никто не дал до сих пор ни объяснений, ни опровержений.Фото и документыФотографий Брижит Макрон в детстве и юности просто нет. Вообще нет. Есть фото в два года и фото уже свадебное. Как же так? У всех есть десятки фото детства, школы, вуза и так далее. Родители собирают, друзья публикуют. У Брижит нет ни одного фото с двух до двадцати лет.После исследования архивов нашли много других странностей. Документов тоже не хватает. Журналисты сделали такой вывод: девочка, чьё имя носила до замужества госпожа Макрон, скончалась в детстве. Её имя взял себе её старший брат, который тяжело переживал смерть сестры. Потом он совершил операцию по перемене пола.Кстати, брат действительно удивительно похож на сегодняшнюю Брижит.Этой стройной теории мешает наличие детей у мадам Макрон. Пока что журналисты выдвигают версию, что это дети от другой женщины.Версия, конечно, сложная. Противоречивая. Верится в это с трудом. Сколько людей, знающих правду, должно молчать? Предыдущий муж, члены семьи.Но бывшего супруга уже нет в живых, он скончался три года назад. Уход его тоже был очень странным. Никто не знает, где похоронен супруг мадам Макрон. Да и сами похороны были секретными.Более того, нет ни одного фото и ни одного интервью этого человека. Как будто он был невидимкой. Единственное свадебное фото Брижит и её первого мужа считают подделкой. Даже если предположить, что Макроны стёрли зачем-то все следы этого человека (зачем?). То хоть что-то же должно было остаться?Почему Брижит даже не послала телеграмму соболезнования отцу своих троих детей, с которым была в браке тридцать лет?Сама она выступила с заявлением о том, что журналисты унижают трансгендеров, и она (он?) поэтому подаст в суд.Это только подлило масла в огонь. Журналисты спрашивают: почему госпожа Макрон так беспокоится о правах трансгендеров?Следом Брижит подала иск по поводу того, что подделано генеалогическое древо ее семьи. И подала она этот иск не на журналистов (Рэй и Пуссара), а на каких-то двух женщин медиумов, снявших на эту тему ролик. С кем-то они там беседовали, советовались, как медиумы. С какими-то духами. Эти медиумы, конечно, в любом случае лёгкая добыча для юристов.Один иск, гражданский, уже был отклонен. Но уголовный будет рассматриваться.Кто управляет Францией?Однако, наверное, вопрос о том, трансгендер Брижит или нет, должен интересовать только самого Макрона? Французы считают, что нет.Госпожа Макрон присутствует на множестве важных встреч, которые проводит президент. Вернее даже будет сказать, что без неё не проходит ни одна важная встреча или совещание.Макрон пытался дать ей особый государственный статус. Но не получилось.275 тысяч человек подписали петицию о том, что ей не надо давать официальный статус и выделять на неё деньги из бюджета.Тем не менее и без всяких законов получается, как считает французское общество, что Францией управляет не Макрон, а его жена.Брижит — чрезвычайно закрытый человек.Она везде появляется в обществе двух телохранителей и двух пиарщиков, которые следят за всеми её словами. Взять свободно интервью у Брижит невозможно. Это всегда проверенные люди, которым Брижит излагает заранее обдуманные тексты.Макрон настолько зависим от неё, что звонит ей каждые полтора часа.И оба они продолжают вести шикарный и беспечный образ жизни, несмотря на всё происходящее сейчас во Франции.— А почему, собственно, мы должны заботиться о бедных? — вопрошает Макрон.Сидя на роскошном диване, попивая чай из сервиза стоимостью полмиллиона евро.Макрон живет в своем мире, как в замке. С мамой и группой слуг.Миллионы протестующих на улицах Парижа не беспокоят президента.Вот что возмущает народ Франции.Маленький МакронСам он тем временем упоённо играет свою роль.Он настолько влюблен в себя, что повелел увеличить свои портреты в государственных учреждениях Франции. Его фотограф — лучший, наверное, в Европе. Снимки президента сделаны изумительно. Он тратит тысячи евро на визажистов ежемесячно.Макрон стоит и сидит в тщательно выверенных позах. Он говорит то, что ему сказали говорить его пиарщики и, конечно, Брижит.Самовлюблённый позёр управляет страной, которая имеет атомное оружие (не говоря уже об остальном, довольно мощном военном потенциале Франции).Чего стоит его фраза, которую Макрон сказал, когда ему передали коды от ядерного оружия, как новому президенту Франции:— Теперь я как Путин.«Мама»-Брижит и недосягаемый «отец-небожитель» в образе президента России.Но в таком случае возникает вопрос: кто же управляет Францией?Психологически незрелый человек (что очевидно любому наблюдателю) или его школьная учительница?Человек, у которого нет лица. Вся его жизнь, не только личная, — лживый конструкт. Вот в чем дело.«Макронизм»Это идеальный «слуга глобалистов», как его называют во Франции.«Макронизм» — это уже политический термин, обозначающий ложь, лицемерие и службу глобальным ТНК.Вообще же, за всей этой «трансгендерной историей» лежит, скорее всего, нечто гораздо более непривлекательное. Версия «Брижит — трансгендер» должна вытащить на свет что-то другое.Об этом говорит реакция семьи на этот скандал. Всех удивляет одно: растерянность и желание замять, замолчать, не реагировать.Можно было сделать многое: сдать медицинский тест, призвать на помощь родственников и друзей семьи. Дать серию интервью. Наконец, подать в суд именно на это обвинение («брат, ставший сестрой»).Но ничего этого Макроны, оснащенные армией пиарщиков, менеджеров по связям с общественностью, пресс-секретарей и адвокатов, не сделали.Что же они на самом деле скрывают?СоборЕсть и ещё странности с Брижит. Довольно пугающие.Например, она предложила установить на соборе Парижской Богоматери большой золотой фаллос с двумя золотыми шарами. Собор, как известно, сейчас на реконструкции после пожара.Об этом сообщила министр культуры Франции. Её уже не удастся представить «маргинальным журналистом».Это предложение даже как-то язык не поворачивается обсуждать. Собор Парижской Богоматери, символ Франции, Парижа и христианства, теперь символ духовной колонизации Европы? И кем? Что вообще стоит за этим предложением?В известном романе-антиутопии собор уже был превращен в мечеть.Но такого даже авторы фантастики не могли себе представить. Языческие символы на христианской святыне?Да кто же они такие, эти Макроны, если это вообще «он» и «она»?

https://ukraina.ru/20230318/1044492050.html

https://ukraina.ru/20230307/1044165348.html

https://ukraina.ru/20230215/1043601521.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

елена мурзина, эксклюзив, франция, бриджит макрон, трансгендер, эммануэль макрон, европа, собор парижской богоматери, демократия, протесты