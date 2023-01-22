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"Вокруг Булгакова": Воланд и Сталин

"Вокруг Булгакова": Воланд и Сталин - 22.01.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Воланд и Сталин

Михаил Афанасьевич Булгаков, по словам друга семьи Сергея Ермолинского, заклинал читателей романа: "не хочу давать поводы любителям разыскивать прототипы. У Воланда никаких прототипов нет, очень прошу тебя, имей это в виду"

2023-01-22T04:44

2023-01-22T04:44

2023-01-22T04:44

"вокруг булгакова"

михаил булгаков

мастер и маргарита

литература

история

сталин

эксклюзив

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Вы таки думаете, его кто-то послушал? Правильно думаете – и мысли никакой не было… Искали, ищут, а кто ищет – тот всегда найдёт. И первый подозреваемый – лучший друг советских писателей товарищ И.В. Сталин.Надо сказать, что версия эта распространённая и подкреплена авторитетом Мариэтты Чудаковой, Эдварда Радзинского, Дмитрия Быкова и многих других. Вообще в булгаковедческой литературе, то, что именно Сталин был одним из источников образа Воланда. Причём то, что Сталин же был одним из прототипов Понтия Пилата, этому не противоречит.Повторим, речь идёт об источнике и прототипе, переносе на литературный образ части черт реального лица и части пожеланий автора, относительно своих собственных отношений с этим лицом. Кажется, никто всерьёз не полагает, что Сталин инкогнито присутствовал во время беседы Пилата с Каифой (хотя, зная булгаковедов можно ожидать худшее).Когда речь идёт о прототипе, наличие в тексте произведения обоих персонажей не исключается. Тем более, Сталин существует в булгаковской реальности только теоретически – если полагать булгаковскую и реальную Москву полностью идентичными (это не совсем так – достаточно обратить внимание на умышленно введённую автором в хронологию: там сосуществуют киоски "пиво-поды", исчезнувшие в 1930 году, и мёртвый Генрих Ягода, расстрелянный в 1938-м).Вообще, оснований для таких сравнений достаточно. Взять, хотя бы пресловутую хромоту – по Москве в то время ходили слухи, что у Сталин сросшиеся пальцы на ноге (кстати, происхождение самих слухов скорее всего было демоническим – у чёрта же копыто…).В редакции 1934 года Воланда неоднократно называется "хозяином" (в авторском тексте!) – а ведь так называли и Сталина.Герой последнего произведения Булгакова, пьесы "Батум", личность вполне себе инфернальная – очень уж он запросто манипулирует людьми, заставляя их совершать странные и страшные поступки. Честно говоря, в этом отношении молодой Сталин фигура даже более жуткая, чем появившийся раньше Воланд.Эпиграф, опять же: "вечно хочет зла и вечно совершает благо". С точки зрения Булгакова, Сталин, безусловно, вечно хочет зла – творит столь нелюбимую им социальную революцию, да ещё и в мировом масштабе. Но он же совершает благо – именно со Сталиным ассоциируется установление в стране твёрдого порядка и создание условий для художественного творчества вообще и самого Булгакова в частности. Быков Булгакова за это критикует – дескать нехорошо становиться на сторону зла, даже если оно случайно совершает какое-то добро (на какой стороне стоит сам Быков умолчим).Трудно сказать, знал ли Булгаков о сталинской фразе "эта штука сильнее, чем “Фауст” Гёте (любовь побеждает смерть)", но она вполне могла стать одним из источников романа. Более того, в каком-то смысле сам роман является дискуссией со Сталиным, который таким образом охарактеризовал не самое сильное произведение Горького (как считают – в шутку). Булгаков ведь написал роман, в котором явно прослеживается фаустианская линия (где Фауст – мастер, а Воланд – Мефистофель), и где "любовь побеждает смерть" (в смысле – она остаётся даже после смерти). Ну надо же что-то делать, если личная встреча с вождём, которой так желал Булгаков, не состоялась?Между прочим, в романе есть намёк на эту встречу – диалог мастера с Воландом после бала. Тут аналогии наиболее полные – писатель встречается с существом, в чьей власти и наградить его за труды, и обеспечить его дальнейшее существование. Более того, Воланд именно так и делает! Подобный результат был у известной телефонной беседы, когда доведённый до отчаянья Булгаков получил оценку своей работы и гарантии возможности работать дальше.В ходе встречи Воланд говорит: "ваш роман прочитали". Вряд ли он про себя. Ему и нет нужды читать – он уже знает содержание, поскольку являлся источником вдохновения мастера. Прочитали другие "инстанции". Угадывается – Иешуа. Булгаков писал роман, в определённой степени, для Сталина. Во всяком случае, Абрам Вулис записал сказанные в 1962 году слова Е.С. Булгаковой: "Миша иногда говорил: „Вот вручу ему роман, и назавтра, представляешь, всё изменится!“" Получается, что, как говорила в лекциях Чудакова, Сталин где-то и Иешуа тоже (самого Сталина, учившегося в семинарии, такое сравнение должно было позабавить).Интересный ход смысли демонстрирует Соломон Волков – говоря о бале у посла США Уильяма Буллита он отмечает: "о том, что американцы ожидали самого Сталина, Булгаковы, конечно, знали от своих посольских друзей. И тут возникает предположение: не собиралась ли жена Булгакова подойти к вождю и представить ему писателя как Мастера – так, как Маргарита сделает это в романе"? Вполне логично, что такая встреча задумывалась, разрабатывался текст, репетировалась сценка… Елена Сергеевна, правда, о такой возможности нигде и никогда ни полусловом не обмолвилась, что на неё ну совершенно не похоже. А жаль – версия красивая.В редакции 1938 года (из окончательной редакции эта фраза удалена самим автором) в сцене на Воробьёвых горах Воланд говорит: "у него мужественное лицо, он правильно делает своё дело, и вообще всё кончено здесь".По мнению Лидии Яновской, речь идёт о лётчике приближающегося самолёта, но Борис Соколов склоняется к мнению, что Воланд подводит общий итог своей поездки в Москву и говорит, разумеется, о правителе страны, давая ему высокую оценку.Эдуард Филатьев, полагающий все произведения Булгакова пародией на Советскую власть, вообще полагает, что Сталин это Азазелло: он рыжеват, занимался "экспроприациями" с применением огнестрельного оружия, а Троцкий, ссылаясь на Ленина, говорил о нём "сей повар будет готовить только острые блюда" (намёк на Азазелло, жарившего мясо на острой шпаге).Нам кажется, что Булгаков, описывая своего Воланда, всё же в какой-то степени имел его в виду. Но, разумеется, не хотел описать. В конце концов это просто вольная фантазия на темы творца и власти.P.S.: В "Белой гвардии" в гетмана Скоропадского "пергаментное лицо" ("сожженное загаром"?), золотые и платиновые коронки. Ну и содержательно: он хотел блага, а получилось то, что получилось…

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михаил булгаков, мастер и маргарита, литература, история, сталин, эксклюзив