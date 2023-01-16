https://ukraina.ru/20230116/1042646651.html
Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом
Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом - 16.01.2023 Украина.ру
Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом
Заявления представителей киевского режима о подготовке резолюции Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала против России является популистским ходом, целью которого является "напугать власти России" и воодушевить своих граждан. Об этом в интервью Украина.ру рассказал правозащитник Михаил Йоффе
2023-01-16T06:30
2023-01-16T06:30
2023-01-16T06:30
новости
спецоперация
оон
совбез оон
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вторая мировая война
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Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Киев готовит резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании такого трибунала.Йоффе отметил, что, во-первых, трибунал должен быть создан единогласным решением, как минимум, Совета безопасности ООН и самой этой организации.Создание трибунала также предусматривает признание юрисдикцией России действий этого суда и права трибунала судить её на своей судебной площадке.В качестве примера он напомнил, что трибунал, судивший нацистских военных преступников, был учреждён, когда Германии как государства не существовало, поскольку она потерпела поражение во Второй мировой войне.Йоффе активно занимается правовой защитой ветеранов Великой Отечественной войны из стран Балтии. Он выиграл несколько процессов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Латвии и Эстонии. Является автором более 18 научных публикаций по правозащитной тематике.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221211/1041683908.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, оон, совбез оон, трибунал, правозащитники, вторая мировая война
Новости, Спецоперация, ООН, Совбез ООН, трибунал, правозащитники, Вторая мировая война
Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом
Заявления представителей киевского режима о подготовке резолюции Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала против России является популистским ходом, целью которого является "напугать власти России" и воодушевить своих граждан. Об этом в интервью Украина.ру рассказал правозащитник Михаил Йоффе
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Киев готовит резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании такого трибунала.
Йоффе отметил, что, во-первых, трибунал должен быть создан единогласным решением, как минимум, Совета безопасности ООН и самой этой организации.
Создание трибунала также предусматривает признание юрисдикцией России действий этого суда и права трибунала судить её на своей судебной площадке.
Поскольку Москва не признает это, всё носит чисто политический характер. Киев хочет показать свои гражданам, вот, мы дескать, не добившись каких-то результатов [на войне против РФ], уже судим Россию. То есть, это уход Украины в сторону от проблем, которые реально существуют в регионе
Михаил Йоффе
Правозащитник
В качестве примера он напомнил, что трибунал, судивший нацистских военных преступников, был учреждён, когда Германии как государства не существовало, поскольку она потерпела поражение во Второй мировой войне.
Йоффе активно занимается правовой защитой ветеранов Великой Отечественной войны из стран Балтии. Он выиграл несколько процессов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Латвии и Эстонии. Является автором более 18 научных публикаций по правозащитной тематике.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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