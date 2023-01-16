https://ukraina.ru/20230116/1042646651.html

Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом

Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом - 16.01.2023 Украина.ру

Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом

Заявления представителей киевского режима о подготовке резолюции Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала против России является популистским ходом, целью которого является "напугать власти России" и воодушевить своих граждан. Об этом в интервью Украина.ру рассказал правозащитник Михаил Йоффе

2023-01-16T06:30

2023-01-16T06:30

2023-01-16T06:30

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вторая мировая война

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Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Киев готовит резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании такого трибунала.Йоффе отметил, что, во-первых, трибунал должен быть создан единогласным решением, как минимум, Совета безопасности ООН и самой этой организации.Создание трибунала также предусматривает признание юрисдикцией России действий этого суда и права трибунала судить её на своей судебной площадке.В качестве примера он напомнил, что трибунал, судивший нацистских военных преступников, был учреждён, когда Германии как государства не существовало, поскольку она потерпела поражение во Второй мировой войне.Йоффе активно занимается правовой защитой ветеранов Великой Отечественной войны из стран Балтии. Он выиграл несколько процессов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Латвии и Эстонии. Является автором более 18 научных публикаций по правозащитной тематике.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221211/1041683908.html

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новости, спецоперация, оон, совбез оон, трибунал, правозащитники, вторая мировая война