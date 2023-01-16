Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом - 16.01.2023 Украина.ру
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Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом
Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом - 16.01.2023 Украина.ру
Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом
Заявления представителей киевского режима о подготовке резолюции Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала против России является популистским ходом, целью которого является "напугать власти России" и воодушевить своих граждан. Об этом в интервью Украина.ру рассказал правозащитник Михаил Йоффе
2023-01-16T06:30
2023-01-16T06:30
новости
спецоперация
оон
совбез оон
трибунал
правозащитники
вторая мировая война
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Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Киев готовит резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании такого трибунала.Йоффе отметил, что, во-первых, трибунал должен быть создан единогласным решением, как минимум, Совета безопасности ООН и самой этой организации.Создание трибунала также предусматривает признание юрисдикцией России действий этого суда и права трибунала судить её на своей судебной площадке.В качестве примера он напомнил, что трибунал, судивший нацистских военных преступников, был учреждён, когда Германии как государства не существовало, поскольку она потерпела поражение во Второй мировой войне.Йоффе активно занимается правовой защитой ветеранов Великой Отечественной войны из стран Балтии. Он выиграл несколько процессов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Латвии и Эстонии. Является автором более 18 научных публикаций по правозащитной тематике.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, оон, совбез оон, трибунал, правозащитники, вторая мировая война
Новости, Спецоперация, ООН, Совбез ООН, трибунал, правозащитники, Вторая мировая война

Правозащитник Йоффе прокомментировал затею Киева с международным трибуналом

06:30 16.01.2023
 
© AP / Bebeto Matthews
- РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP / Bebeto Matthews
Читать в
Заявления представителей киевского режима о подготовке резолюции Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала против России является популистским ходом, целью которого является "напугать власти России" и воодушевить своих граждан. Об этом в интервью Украина.ру рассказал правозащитник Михаил Йоффе
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что Киев готовит резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о создании такого трибунала.
Йоффе отметил, что, во-первых, трибунал должен быть создан единогласным решением, как минимум, Совета безопасности ООН и самой этой организации.
Создание трибунала также предусматривает признание юрисдикцией России действий этого суда и права трибунала судить её на своей судебной площадке.

Поскольку Москва не признает это, всё носит чисто политический характер. Киев хочет показать свои гражданам, вот, мы дескать, не добившись каких-то результатов [на войне против РФ], уже судим Россию. То есть, это уход Украины в сторону от проблем, которые реально существуют в регионе

Михаил Йоффе
Михаил Йоффе
Правозащитник
В качестве примера он напомнил, что трибунал, судивший нацистских военных преступников, был учреждён, когда Германии как государства не существовало, поскольку она потерпела поражение во Второй мировой войне.
Йоффе активно занимается правовой защитой ветеранов Великой Отечественной войны из стран Балтии. Он выиграл несколько процессов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Латвии и Эстонии. Является автором более 18 научных публикаций по правозащитной тематике.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Николай Стариков - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря 2022, 07:00
"Это призыв к предательству": Стариков объяснил, зачем Запад готовит трибунал против РоссииВоенным путем победить Россию невозможно, поэтому Запад ищет любые возможности для того, чтобы склонить к предательству часть российской элиты, в том числе и при помощи проведения судилища над РФ, заявил член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия – За правду" Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру
 
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