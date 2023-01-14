Михаил Йоффе: Киев пытается напугать Путина трибуналом и уходит от проблем на Украине - 14.01.2023 Украина.ру
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Михаил Йоффе: Киев пытается напугать Путина трибуналом и уходит от проблем на Украине
Михаил Йоффе: Киев пытается напугать Путина трибуналом и уходит от проблем на Украине - 14.01.2023 Украина.ру
Михаил Йоффе: Киев пытается напугать Путина трибуналом и уходит от проблем на Украине
Выступая 13 января на очередном заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации на Украине, первый заместитель министра иностранных дел киевского режима Эмине Джапарова сообщила, что Киев готовит резолюцию Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала против России.
2023-01-14T12:04
2023-01-14T12:04
трибунал
киев
украина
оон
россия
москва
совбез оон
владимир путин
мид украины
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Какие ответные меры может принять Москва, изданию Украина.ру прокомментировал правозащитник Михаил Иоффе.Михаил Йоффе - юрист, активно занимается правовой защитой ветеранов ВОВ из стран Балтии. Выиграл процессы в ЕСПЧ против Латвии и Эстонии. Автор более 18 научных публикаций по правозащитной тематике.— Михаил Леонидович, зачем Киев выдвигает резолюцию о трибунале против России, если она не имеет юридической силы?— Вопрос о созыве трибунала [против России] Организации объединённых наций может быть рассмотрен только при признании России государством, совершающим международное преступление.Это должно быть единогласное решение как минимум Совета безопасности и самой ООН. Создание трибунала также предусматривает признание юрисдикцией России действий этого суда и право трибунала судить её на своей судебной площадке.Поскольку Москва не признает это, всё носит чисто политический характер. Киев хочет показать свои гражданам, вот, мы дескать, не добившись каких-то результатов [на войне против РФ], уже судим Россию.То есть, это уход Украины в сторону от проблем, которые реально существуют в регионе.Я могу пояснить это более конкретно на примере Нюрнбергского процесса, когда над Германией был учреждён трибунал державами-победительницами во Второй мировой войне (1945–1949).У него есть устав, в котором приведены полномочия. Поскольку государства Германия как такового не существовало, так как она потерпела поражение, судили руководство, военных преступников.То, что сейчас хотят сделать украинские власти, является таким популистским ходом, цель которого напугать власти России.Понятно, что у Москвы есть своё видение сложившихся отношений и того, за что борется Россия на Украине. Поэтому, повторюсь трибунал созвать можно, но его решения не будут действительны.— Нам нужно на действия Киева как-то отвечать?— Нет. Мы можем в данной ситуации только комментировать наличие правовой либо политической составляющей. В данной ситуации она на 100% политическая.Права в настоящих заявлениях нет, оснований требовать трибунала над Россией нет.— Что мешает России тоже начать собирать трибунал против Украины в ООН?— Во-первых, я думаю, если Москва захочет последовать примеру Киева, у нас тоже возникнут проблемы.Во-вторых, зачем нам уподобляться Украине и опускать на тот же уровень? Раз это политические действия киевского режима, я думаю, руководство [России] не считает целесообразным участвовать в этом вопросе.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
трибунал, киев, украина, оон, россия, москва, совбез оон, владимир путин, мид украины
трибунал, Киев, Украина, ООН, Россия, Москва, Совбез ООН, Владимир Путин, МИД Украины

Михаил Йоффе: Киев пытается напугать Путина трибуналом и уходит от проблем на Украине

12:04 14.01.2023
 
© commons.wikimedia.orgМихаил Йоффе
Михаил Йоффе - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© commons.wikimedia.org
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Анна Черкасова
Корреспондент
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Выступая 13 января на очередном заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации на Украине, первый заместитель министра иностранных дел киевского режима Эмине Джапарова сообщила, что Киев готовит резолюцию Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала против России.
Какие ответные меры может принять Москва, изданию Украина.ру прокомментировал правозащитник Михаил Иоффе.
Михаил Йоффе - юрист, активно занимается правовой защитой ветеранов ВОВ из стран Балтии. Выиграл процессы в ЕСПЧ против Латвии и Эстонии. Автор более 18 научных публикаций по правозащитной тематике.
— Михаил Леонидович, зачем Киев выдвигает резолюцию о трибунале против России, если она не имеет юридической силы?
— Вопрос о созыве трибунала [против России] Организации объединённых наций может быть рассмотрен только при признании России государством, совершающим международное преступление.
Это должно быть единогласное решение как минимум Совета безопасности и самой ООН.
Создание трибунала также предусматривает признание юрисдикцией России действий этого суда и право трибунала судить её на своей судебной площадке.
Поскольку Москва не признает это, всё носит чисто политический характер. Киев хочет показать свои гражданам, вот, мы дескать, не добившись каких-то результатов [на войне против РФ], уже судим Россию.
То есть, это уход Украины в сторону от проблем, которые реально существуют в регионе.
Я могу пояснить это более конкретно на примере Нюрнбергского процесса, когда над Германией был учреждён трибунал державами-победительницами во Второй мировой войне (1945–1949).
У него есть устав, в котором приведены полномочия. Поскольку государства Германия как такового не существовало, так как она потерпела поражение, судили руководство, военных преступников.
То, что сейчас хотят сделать украинские власти, является таким популистским ходом, цель которого напугать власти России.
Понятно, что у Москвы есть своё видение сложившихся отношений и того, за что борется Россия на Украине. Поэтому, повторюсь трибунал созвать можно, но его решения не будут действительны.
— Нам нужно на действия Киева как-то отвечать?
— Нет. Мы можем в данной ситуации только комментировать наличие правовой либо политической составляющей. В данной ситуации она на 100% политическая.
Права в настоящих заявлениях нет, оснований требовать трибунала над Россией нет.
— Что мешает России тоже начать собирать трибунал против Украины в ООН?
— Во-первых, я думаю, если Москва захочет последовать примеру Киева, у нас тоже возникнут проблемы.
Во-вторых, зачем нам уподобляться Украине и опускать на тот же уровень? Раз это политические действия киевского режима, я думаю, руководство [России] не считает целесообразным участвовать в этом вопросе.
Игорь Шатров интервью
Вчера, 15:48
Игорь Шатров о трибунале против России: Москва закончит СВО, а потом разберется с ООНПервый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что страна готовит резолюцию Генассамблеи ООН о создании международного уголовного трибунала против России. Планы Киева создать спецтрибунал по действиям Москвы изданию Украина.ру прокомментировал политолог Игорь Шатров
 
трибуналКиевУкраинаООНРоссияМоскваСовбез ООНВладимир ПутинМИД Украины
 
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