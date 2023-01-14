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Это смена пола. Эксперт о том, как Украина после окончания СВО окончательно добьет Польшу
Это смена пола. Эксперт о том, как Украина после окончания СВО окончательно добьет Польшу - 14.01.2023 Украина.ру
Это смена пола. Эксперт о том, как Украина после окончания СВО окончательно добьет Польшу
Польша уже взяла на себя несколько миллионов украинских беженцев. Многие из них просто сидят на шее у польского государства, получают социалку и не собираются работать на благо общества. Так что напряжение там будет только нарастать. Об этом рассказал координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T08:45
2023-01-14T08:45
2023-01-14T08:45
новости
польша
россия
украина
беженцы
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Польское государство не имеет ни опыта, ни желания ассимилировать миллионы украинцев, понимая, как идеология сидит в головах у этих людей, отметил эксперт.Они же все находятся в состоянии повышенной активности. Ими же всеми завладела идеология ненависти. А когда они не смогут вымещать свою ненависть на москалях, то поляки тоже могут стать объектом неприязни за все, что с ними якобы произошло, подчеркнул политолог.Поэтому Польшу при любом раскладе ждут тяжелые времена. А если напрямую влезут в вооруженный конфликт на Украине, вопрос о существовании польского государства будет рано или поздно стоять на повестке дня, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, украина, беженцы
Новости, Польша, Россия, Украина, беженцы
Это смена пола. Эксперт о том, как Украина после окончания СВО окончательно добьет Польшу
Польша уже взяла на себя несколько миллионов украинских беженцев. Многие из них просто сидят на шее у польского государства, получают социалку и не собираются работать на благо общества. Так что напряжение там будет только нарастать. Об этом рассказал координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Польское государство не имеет ни опыта, ни желания ассимилировать миллионы украинцев, понимая, как идеология сидит в головах у этих людей, отметил эксперт.
Они же все находятся в состоянии повышенной активности. Ими же всеми завладела идеология ненависти. А когда они не смогут вымещать свою ненависть на москалях, то поляки тоже могут стать объектом неприязни за все, что с ними якобы произошло, подчеркнул политолог.
"Ассимиляция — это полная перепрошивка идентичности. Как вы себе это представляете с нынешними украинцами? Их только-только переделали из русских в антирусских. Думаете, у поляков хватит культурной мощи перепрошить этих людей, которые поверили, что они станут сверхчеловеками на новых территориях, в поляков? Тем более что исторически поляки всегда относились к украинцам как к людям второго сорта. Миллионам людей в условиях войны будет почти сложно еще раз отказаться от своей идентичности и стать вообще цивилизационно другими. Можно говорить все что угодно. Но по факту смена идентичности — это как смена пола. Ее раз в неделю делать точно не будешь", - уверен Кочетков.
Поэтому Польшу при любом раскладе ждут тяжелые времена. А если напрямую влезут в вооруженный конфликт на Украине, вопрос о существовании польского государства будет рано или поздно стоять на повестке дня, заключил собеседник издания.