https://ukraina.ru/20230114/1042621610.html

Это смена пола. Эксперт о том, как Украина после окончания СВО окончательно добьет Польшу

Это смена пола. Эксперт о том, как Украина после окончания СВО окончательно добьет Польшу - 14.01.2023 Украина.ру

Это смена пола. Эксперт о том, как Украина после окончания СВО окончательно добьет Польшу

Польша уже взяла на себя несколько миллионов украинских беженцев. Многие из них просто сидят на шее у польского государства, получают социалку и не собираются работать на благо общества. Так что напряжение там будет только нарастать. Об этом рассказал координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T08:45

2023-01-14T08:45

2023-01-14T08:45

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Польское государство не имеет ни опыта, ни желания ассимилировать миллионы украинцев, понимая, как идеология сидит в головах у этих людей, отметил эксперт.Они же все находятся в состоянии повышенной активности. Ими же всеми завладела идеология ненависти. А когда они не смогут вымещать свою ненависть на москалях, то поляки тоже могут стать объектом неприязни за все, что с ними якобы произошло, подчеркнул политолог.Поэтому Польшу при любом раскладе ждут тяжелые времена. А если напрямую влезут в вооруженный конфликт на Украине, вопрос о существовании польского государства будет рано или поздно стоять на повестке дня, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, украина, беженцы