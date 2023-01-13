https://ukraina.ru/20230113/1042595988.html

Товарооборот России и Китая побил рекорд — таможня КНР

Товарооборот России и Китая побил рекорд — таможня КНР - 13.01.2023 Украина.ру

Товарооборот России и Китая побил рекорд — таможня КНР

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР

2023-01-13T07:23

2023-01-13T07:23

2023-01-13T07:23

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Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем годом ранее. Поставки из России в КНР выросли на 43,4%, составив 114,149 миллиарда долларов.В декабре уровень товарооборота двух стран составил 17,805 миллиарда долларов, Россия ввезла в КНР товаров на сумму 8,996 миллиарда, Китай в Россию - на 8,808 миллиарда.Опубликованные в пятницу данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что в 2022 году Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине в феврале прошлого года, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

https://ukraina.ru/20230109/1042454093.html

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китай, россия, товары, новости, миллиарды