"Будут интересные докладчики и факты": Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине - 12.01.2023 Украина.ру
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"Будут интересные докладчики и факты": Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине
"Будут интересные докладчики и факты": Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине - 12.01.2023 Украина.ру
"Будут интересные докладчики и факты": Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил 12 января в своем Telegram-канале о начале нового совбезовского "политического сезона" по Украине
2023-01-12T13:02
2023-01-12T13:02
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"12 января японское председательство проводит открытые дебаты по верховенству права, которые, судя по распространенной концептуальной записке, в значительной степени будут "заточены" под ситуацию на Украине. Наши бывшие западные партнеры будут всеми силами пытаться доказать, что все мировые проблемы начались именно 24 февраля 2022 года. Разумеется, мы будем им оппонировать - выступление уже готово. Начало в 19.00 по Москве", - написал он.Следующее заседание, посвященное ситуации на Украине, состоится 13 января, по инициативе западных спонсоров Киева, однако точная тема не сформулирована."Подоплека их действий понятна - раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ. Поэтому ничего оригинального ждать не стоит - помните про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот в их роли и будут наши западные коллеги! У нас много есть чего сказать в ответ - начало в 23.00 по Москве. О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду - пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)", - заявил Полянский.А 20 января уже по предложению России пройдет неформальное заседание Совета Безопасности ООН по "Формуле Арриа" (это, скорее, обмен мнениями) по декабрьским обстрелам Донбасса."Будут интересные докладчики и факты - как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео и фото материалы", - пообещал дипломат.
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"Будут интересные докладчики и факты": Полянский анонсировал заседание Совета Безопасности ООН по Украине

13:02 12.01.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил 12 января в своем Telegram-канале о начале нового совбезовского "политического сезона" по Украине
"12 января японское председательство проводит открытые дебаты по верховенству права, которые, судя по распространенной концептуальной записке, в значительной степени будут "заточены" под ситуацию на Украине. Наши бывшие западные партнеры будут всеми силами пытаться доказать, что все мировые проблемы начались именно 24 февраля 2022 года. Разумеется, мы будем им оппонировать - выступление уже готово. Начало в 19.00 по Москве", - написал он.
Следующее заседание, посвященное ситуации на Украине, состоится 13 января, по инициативе западных спонсоров Киева, однако точная тема не сформулирована.
"Подоплека их действий понятна - раз в месяц по поводу и без него протаскивать украинский сюжет в антироссийской окраске в СБ. Поэтому ничего оригинального ждать не стоит - помните про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот в их роли и будут наши западные коллеги! У нас много есть чего сказать в ответ - начало в 23.00 по Москве. О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду - пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их "антироссийское" заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)", - заявил Полянский.
А 20 января уже по предложению России пройдет неформальное заседание Совета Безопасности ООН по "Формуле Арриа" (это, скорее, обмен мнениями) по декабрьским обстрелам Донбасса.
"Будут интересные докладчики и факты - как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео и фото материалы", - пообещал дипломат.
- РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 13:06
Дети как прикрытие. Небензя в Совбезе ООН пристыдил Запад за лукавство и ушёл, громко хлопнув дверьюВ понедельник, 6 декабря, по инициативе западных стран состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН по украинской тематике. На этот раз в центре внимания были гуманитарные вопросы и защита детей
 
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