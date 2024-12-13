Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона"
12:45 13.12.2024 (обновлено: 13:08 13.12.2024)
Дональд Трамп, когда приступит в работе в Белом доме, должен отменить все предыдущие решения администрации действующего лидера Америки Джо Байдена по Украине. К этому 13 декабря призвал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своих соцсетях
Накануне в интервью журналу Time Трамп сказал, что не поддерживает атаки вглубь территории России западным дальнобойным оружием и назвал глупым это решение Владимира Зеленского.
"Превосходно! И это объясняет истерику еврогадов вроде Макрона. <...> Порвите со всеми предыдущими решениями США, порвите с Британией и порвите с Францией Макрона!" — отреагировал на слова Трампа Филиппо.
Ранее ВСУ неоднократно атаковали регионы России западными дальнобойными ракетами. В последний раз это произошло в среду, 11 декабря. Тогда украинские войска попытались ударить по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.
Большинство экспертов и журналистов сходятся в том, что с приходом Трампа к власти в США, Украина лишится значительной части военной поддержи Вашингтона. В частности, на днях об этом написала американская газета The New York Times.
Как утверждает источник, поддерживать свою экономику на плаву Киев может лишь за счет помощи западных стран. Однако Трамп и Конгресс, контролируемый республиканцами, вряд ли продолжат направлять Украине те же объемы экономической и военной помощи, что и действующий президент США Джо Байден.