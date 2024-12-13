Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона" - 13.12.2024 Украина.ру
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Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона"
Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона" - 13.12.2024 Украина.ру
Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона"
Дональд Трамп, когда приступит в работе в Белом доме, должен отменить все предыдущие решения администрации действующего лидера Америки Джо Байдена по Украине. К этому 13 декабря призвал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своих соцсетях
2024-12-13T12:45
2024-12-13T13:08
новости
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дональд трамп
джо байден
эммануэль макрон
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Накануне в интервью журналу Time Трамп сказал, что не поддерживает атаки вглубь территории России западным дальнобойным оружием и назвал глупым это решение Владимира Зеленского.Ранее ВСУ неоднократно атаковали регионы России западными дальнобойными ракетами. В последний раз это произошло в среду, 11 декабря. Тогда украинские войска попытались ударить по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ."Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуБольшинство экспертов и журналистов сходятся в том, что с приходом Трампа к власти в США, Украина лишится значительной части военной поддержи Вашингтона. В частности, на днях об этом написала американская газета The New York Times.Как утверждает источник, поддерживать свою экономику на плаву Киев может лишь за счет помощи западных стран. Однако Трамп и Конгресс, контролируемый республиканцами, вряд ли продолжат направлять Украине те же объемы экономической и военной помощи, что и действующий президент США Джо Байден.Другие темы: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, франция, сша, дональд трамп, джо байден, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Франция, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины

Трампа призвали "порвать" с Байденом и "еврогадами вроде Макрона"

12:45 13.12.2024 (обновлено: 13:08 13.12.2024)
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Дональд Трамп, когда приступит в работе в Белом доме, должен отменить все предыдущие решения администрации действующего лидера Америки Джо Байдена по Украине. К этому 13 декабря призвал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своих соцсетях
Накануне в интервью журналу Time Трамп сказал, что не поддерживает атаки вглубь территории России западным дальнобойным оружием и назвал глупым это решение Владимира Зеленского.
"Превосходно! И это объясняет истерику еврогадов вроде Макрона. <...> Порвите со всеми предыдущими решениями США, порвите с Британией и порвите с Францией Макрона!" — отреагировал на слова Трампа Филиппо.
Ранее ВСУ неоднократно атаковали регионы России западными дальнобойными ракетами. В последний раз это произошло в среду, 11 декабря. Тогда украинские войска попытались ударить по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Две из них были сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", а остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, уточнили в Минобороны РФ.
"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу
Большинство экспертов и журналистов сходятся в том, что с приходом Трампа к власти в США, Украина лишится значительной части военной поддержи Вашингтона. В частности, на днях об этом написала американская газета The New York Times.
Как утверждает источник, поддерживать свою экономику на плаву Киев может лишь за счет помощи западных стран. Однако Трамп и Конгресс, контролируемый республиканцами, вряд ли продолжат направлять Украине те же объемы экономической и военной помощи, что и действующий президент США Джо Байден.
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
11 декабря, 13:06
В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при Трампе С приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы. Об этом 11 декабря написала американская газета The New York Times
Другие темы: На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
 
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